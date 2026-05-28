El desempleo en Florida aumentó al 4,8% en abril y encadena cuatro meses de alzas

La tasa de desempleo en Florida alcanzó el 4,8% en abril de 2026, sumando cuatro meses consecutivos de aumentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de desempleo en Florida registró en abril un nuevo incremento, situándose en el 4,8%, según el más reciente informe de FloridaCommerce, la oficina de desarrollo económico del estado. Este dato representa un alza de una décima respecto al mes de marzo, cuando el indicador marcó 4,7%, y de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con esta cifra, Florida encadena cuatro meses consecutivos de subidas en el desempleo, consolidando una dinámica que atraviesa todo 2026 en medio de un mercado laboral que muestra signos de enfriamiento.

El informe detalla que más de 532.000 floridanos estaban sin empleo al cierre de abril, mientras que la fuerza laboral del estado se calculó en 11,15 millones de personas. Cada mes de 2026 ha reportado un aumento en la cantidad de desempleados, lo que contrasta con la estabilidad observada en años previos. El aumento sostenido desde enero —cuando la tasa se ubicó en 4,5%— ha encendido las alarmas tanto entre autoridades como entre analistas, que observan con atención la persistencia de la tendencia.

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El crecimiento del desempleo en Florida no sólo se percibe en la variación mensual, sino que también destaca al compararse con los datos nacionales. En abril, la tasa estatal del 4,8% se posicionó medio punto por encima del promedio de desempleo en el conjunto de Estados Unidos, que fue del 4,3% de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. Este fenómeno resulta especialmente relevante porque, durante los últimos cinco años, la desocupación en Florida se había mantenido de forma constante por debajo del promedio nacional, lo que tradicionalmente se interpretaba como un signo de dinamismo económico para la región.

Florida superó en abril el promedio nacional de desempleo de Estados Unidos, situándose medio punto porcentual por encima del 4,3% nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de una tasa de desempleo superior a la media nacional constituye un giro respecto al desempeño histórico del estado, que solía exhibir su baja desocupación como ventaja competitiva ante otras regiones. El cambio de tendencia en 2026 ha generado inquietud entre sectores productivos y funcionarios, al tiempo que se buscan explicaciones sobre el origen y la persistencia de la situación.

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El impacto del desempleo en Florida no ha sido homogéneo en todo el territorio. El informe de FloridaCommerce revela que más de la mitad de las 25 áreas metropolitanas del estado experimentaron caídas interanuales en el número de puestos de trabajo. El comportamiento dispar entre regiones marca diferencias significativas en la evolución del mercado laboral y pone de manifiesto la diversidad económica del estado.

A pesar de la tendencia general, 11 mercados metropolitanos lograron registrar aumentos en el empleo. Destaca el caso del área de Orlando, reconocida por su peso en la industria turística y la presencia de parques temáticos. Orlando sumó 16.200 empleos en el periodo analizado, lo que equivale a un crecimiento del 1,1%. Este desempeño contrasta con otras zonas que no lograron revertir la caída de puestos de trabajo, evidenciando así la capacidad de ciertos sectores y regiones para resistir el deterioro del entorno laboral.

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En el sur de Florida, el condado de Miami-Dade mantuvo una de las tasas de desempleo más bajas, situándose en 3,1% durante abril. En tanto, el condado de Broward registró un 4,4%, cifra que, aunque inferior a la media estatal, representó un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto a abril del año anterior. Estas variaciones regionales permiten observar que, si bien el fenómeno del aumento del desempleo es generalizado, existen excepciones notables dentro del propio estado.

Más de 532.000 residentes de Florida estuvieron desempleados al cierre de abril, sobre una fuerza laboral total de 11,15 millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo no agrícola en Florida alcanzó en abril los 10.032.900 puestos, lo que representa un avance de 40.500 plazas, o un 0,4% frente al mes anterior. Este crecimiento en el número de empleos no agrícolas contrasta con el aumento de la tasa de desempleo, sugiriendo que el mercado laboral experimenta transformaciones internas, como la incorporación de nuevos trabajadores a la fuerza laboral o cambios en la composición de los empleos disponibles.

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A lo largo del año, el indicador de empleo no agrícola ha mostrado variaciones mensuales que reflejan la dinámica de sectores clave para la economía de Florida. El aumento de plazas en abril evidencia que, a pesar del contexto adverso, existen áreas que continúan generando nuevas oportunidades laborales, si bien no en la magnitud suficiente para absorber el crecimiento de la fuerza laboral o compensar los despidos en otros rubros.

En cuanto a las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el reporte destaca que han registrado descensos en las semanas recientes, pese al aumento generalizado de la desocupación. Este dato resulta significativo porque indica que, aunque más personas se encuentran sin trabajo, la cantidad de nuevos beneficiarios de subsidios no ha seguido la misma trayectoria ascendente. Analistas observan este fenómeno con cautela, ya que podría anticipar una estabilización próxima del mercado laboral o, en cambio, reflejar cambios en la elegibilidad o en los mecanismos de acceso a la asistencia.

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La evolución de las solicitudes de subsidio se ha convertido en un indicador clave para anticipar el futuro inmediato del empleo en Florida. El descenso reciente en las nuevas solicitudes es seguido con atención por expertos, quienes evalúan si el mercado laboral está cerca de alcanzar un nuevo equilibrio, o si el deterioro observado en los últimos meses continuará profundizándose.