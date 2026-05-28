Estados Unidos

GKN Aerospace emitió un comunicado tras el derrame químico en el condado de Orange, California: “Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas”

Un comunicado emitido por la compañía fabricante confirma un compromiso para esclarecer el incidente ocurrido en Garden Grove, mientras directivos destacan labores de apoyo y agradecen la colaboración de las autoridades y equipos de emergencia

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GKN Aerospace pidió disculpas públicas tras el derrame químico ocurrido en su planta de Garden Grove, condado de Orange, California (REUTERS/David Swanson)
GKN Aerospace pidió disculpas públicas tras el derrame químico ocurrido en su planta de Garden Grove, condado de Orange, California (REUTERS/David Swanson)

GKN Aerospace se ha visto en el centro de la atención pública tras el derrame químico ocurrido en su planta de Garden Grove, en el condado de Orange, California. La empresa emitió un comunicado en el que expresó “nuestras más sinceras disculpas” a la comunidad. Steve Carlin, vicepresidente sénior, reconoció el impacto de la situación, especialmente durante el fin de semana del Día de los Caídos, y aseguró que la compañía está comprometida a esclarecer lo sucedido y buscar alternativas para apoyar a los afectados. “Reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer. Nuestro enfoque sigue centrado en apoyar a la comunidad, colaborar estrechamente con las autoridades y continuar garantizando un camino seguro y responsable hacia adelante”, declaró Carlin. Además, agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia, los socorristas y todos los que colaboraron para controlar el incidente.

A pesar de la magnitud de la emergencia, las autoridades del condado de Orange confirmaron que el riesgo para el público ha sido eliminado tras varios días de incertidumbre y evacuaciones masivas. El jefe de batallón de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Mike Yeun, informó que, si bien los residentes han regresado a sus hogares, los equipos continúan trabajando en la contención de un tanque peligroso en las instalaciones de GKN Aerospace. Yeun recalcó que “seguimos teniendo un peligro” limitado a una zona de 300 pies alrededor del tanque. Todas las órdenes de evacuación se levantaron a las 19:30 del martes, luego de que hasta 50.000 personas recibieran la orden de abandonar sus viviendas desde la noche del jueves. La decisión fue tomada en conjunto por los bomberos, la policía de Garden Grove, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Atención Médica del condado. El jefe interino del Departamento de Bomberos, TJ McGovern, agradeció a los residentes por su paciencia y comprensión ante las molestias ocasionadas. “Los residentes no deberían tener ningún motivo de alarma ni preocupación”, afirmó Yeun, aunque advirtió que el proceso de resolución podría extenderse durante días, semanas o incluso meses.

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Vista nocturna de una instalación industrial con vapor blanco emergiendo de una estructura central y cubriendo una parte del área, bajo luces artificiales
Las evacuaciones masivas por el derrame químico afectaron hasta a 50.000 personas en Orange, según autoridades locales (Captura de video)

El incidente se originó el jueves por la tarde, cuando una llamada de emergencia alertó a los bomberos sobre la presencia de materiales peligrosos en la cuadra 12000 de Western Avenue. Los equipos llegaron poco antes de las 15:40 y observaron que la temperatura del producto químico en el tanque industrial se mantenía estable, pero cuatro horas más tarde aumentó, activando una válvula de alivio y un sistema de rociadores diseñado para enfriar el tanque. El viernes por la mañana, la OCFA determinó que “el tanque que se encuentra en la situación más crítica no se puede asegurar ni controlar”. Durante el desarrollo de la emergencia, las autoridades llegaron a considerar dos escenarios: un derrame o una explosión. El peor escenario posible era una BLEVE (Explosión de Vapor por Explosión de Líquido en Ebullición), que finalmente fue descartada el lunes tras descubrir una grieta en el tanque que liberaba presión. Para mantener la seguridad, se utilizó un sistema de rociadores de diluvio que roció agua de manera continua sobre el tanque dañado, ayudando a reducir la temperatura y prevenir un incendio. Las pruebas realizadas el martes por la noche confirmaron que no hubo fuga química, que el riesgo de explosión o incendio había desaparecido y que no existía peligro para el público. No se han reportado heridos durante el incidente.

La reacción de los residentes no se hizo esperar. Varias decenas de personas se congregaron en una reunión de emergencia del consejo municipal de Garden Grove casi al mismo tiempo que se levantaban las órdenes de evacuación. Muchos vecinos expresaron su frustración y exigieron que los gobiernos locales demanden responsabilidades a GKN Aerospace. Un residente exigió directamente el cierre de la planta en el barrio, mientras que otros manifestaron su sorpresa de que se permitiera operar una instalación que utiliza metacrilato de metilo en una zona densamente poblada. “Me resulta chocante que se haya permitido que una empresa que utiliza MMA para la fabricación se instale en una zona tan poblada”, expresó un vecino.

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Vista aérea de un tanque de almacenamiento industrial liberando grandes columnas de vapor blanco, rodeado por una valla, vías de tren y un estacionamiento con vehículos recreativos y barcos
La empresa GKN Aerospace reiteró su compromiso de cooperación con autoridades y de reparación a la comunidad tras el incidente (Captura de video)

Las consecuencias legales no tardaron en llegar: más de 100 personas ya han presentado una demanda colectiva contra GKN Aerospace, representadas por varios bufetes, entre ellos Becker Law Group. El abogado Todd Becker señaló que la cifra de demandantes podría crecer hasta los miles, reclamando compensaciones tanto por pérdidas económicas como por daños emocionales. “La gente estuvo fuera de sus casas y de sus negocios durante cuatro a seis días, y aún así, se produjeron muchas pérdidas a causa de ello”, señaló Becker.

En paralelo, la Junta de Supervisores del condado de Orange ratificó la Declaración de Emergencia Federal aprobada por el presidente Trump el fin de semana. Esta medida permitirá reembolsar gastos de seguridad, servicios de emergencia y refugios, pero no cubrirá las pérdidas económicas de empresas o residentes. “Existe una posible parte responsable, y las reclamaciones se presentarían a través de dicha parte”, explicó Michelle Anderson, directora de gestión de emergencias del condado. Hasta el momento, no hay información sobre el proceso que GKN Aerospace implementará para tramitar los reembolsos a los afectados.

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