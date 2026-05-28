Israel bombardeó objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut por primera vez en tres semanas

Israel bombardeó objetivos de Hezbollah en Beirut por primera vez en tres semanas. (EFE / Edgar Gutiérrez)

El Ejército de Israel ejecutó este jueves un ataque de precisión contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en la ciudad de Beirut, capital de Líbano, tras tres semanas sin bombardeos en la zona. La ofensiva se produjo pese al alto el fuego en vigor desde abril y ha generado inquietud sobre el estado de las negociaciones de paz entre ambos países. Según medios libaneses, el ataque alcanzó un edificio residencial en el barrio de Chueifate, en el sur de Beirut, donde se presume que podría haber estado un comandante de la unidad de cohetes de Hezbollah, aunque el grupo no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho.

El Ejército israelí, en un breve comunicado, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron ataques de precisión en Beirut. Mientras tanto, fuentes libanesas y el diario L-Orient-Le Jour indicaron que el objetivo podría estar vinculado con la estructura operativa de Hezbollah en la capital libanesa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el ejército está intensificando su ofensiva en el Líbano, señalando que la escalada se produce en un contexto de negociaciones bloqueadas y con más de 3.200 personas fallecidas por los enfrentamientos desde marzo, según datos oficiales libaneses y registros de prensa local.

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Bombardeos en Beirut y el sur del Líbano

El bombardeo en Beirut marca la primera acción de este tipo en la capital libanesa desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado mes de abril, acuerdo que fue recientemente extendido por tres semanas. Según reportaron medios internacionales, la ofensiva israelí se suma a un incremento de ataques en el sur del Líbano, donde durante los últimos días se han registrado decenas de víctimas y desalojos masivos de población civil. Se informó que el ejército israelí declaró zona de combate toda la franja al sur del río Zahrani y ordenó la evacuación de más de 800.000 personas, consolidando una presencia militar que abarca hasta el 18 % del territorio libanés. El Ministerio de Salud Pública de Líbano reportó hasta el 26 de mayo un balance de 3.213 muertos y 9.737 heridos vinculados al conflicto reciente.

El incidente reaviva la incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos de paz entre Israel y Líbano.

Israel justificó la intensificación de la campaña militar por las continuas violaciones del alto el fuego atribuidas a Hezbollah, que ha lanzado decenas de drones y cohetes contra posiciones israelíes en el norte del país. La escalada coincide con la celebración de la festividad musulmana de Aíd al Adha y precede a una reunión prevista entre delegaciones militares de ambos países en el Pentágono.

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Fuentes cercanas al gobierno israelí señalaron que la ofensiva busca responder a los ataques de Hezbollah, mientras que en suelo libanés la situación humanitaria se agrava por el desplazamiento forzoso y los daños a infraestructuras civiles. El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, propuso derribar “cien edificios” en Beirut por cada dron de Hezbollah que dañe a un militar israelí, tras la muerte reciente de una soldado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios internacionales muestran explosiones de gran magnitud en edificios residenciales, con columnas de humo visibles a varios kilómetros.

La operación se produce en medio de una tensión creciente en Medio Oriente, marcada también por ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos, y la persistente intervención de actores internacionales en el conflicto libanés-israelí. El Ejército israelí afirmó que en la última semana ha bombardeado más de 550 objetivos de Hezbollah en territorio libanés, incluyendo centros de mando y estaciones de control en localidades del sur y este del país.

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