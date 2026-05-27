Estados Unidos

Nueva York lanzó un portal interactivo con actividades gratuitas y de bajo costo para jóvenes durante el verano

La nueva herramienta permite a las familias acceder a una oferta variada de opciones, desde deportes y arte hasta espacios de mentoría y asistencia, en un esfuerzo coordinado para mantener ocupados y seguros a niños y adolescentes neoyorquinos

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Un hombre en traje oscuro y corbata granate habla en un podio con micrófono. Detrás, un mural de tema marino y un logo naranja de "Summer in N.Y.C.".
El plan de verano de la alcaldía combina actividades recreativas con espacios seguros y estrategias de prevención de violencia juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El alcalde Zohran Mamdani lanzó Summer in N.Y.C., un sitio interactivo de la ciudad de Nueva York que busca conectar a niños y adolescentes con programas gratuitos y de bajo costo durante el receso escolar. Según la Oficina del Alcalde de Nueva York, la alcaldía presentó la medida como parte de su estrategia para mantener a los jóvenes seguros y activos durante los meses de verano.

Búsqueda de actividades y medidas de prevención de la violencia juvenil

El nuevo portal, disponible en NYC.gov/Summer, permite buscar actividades por edad, código postal, intereses y distancia de viaje. El objetivo es que las familias encuentren alternativas recreacionales en sus barrios o en otros puntos de la ciudad, desde clases de pintura hasta ligas de básquet, programas de fútbol y otras propuestas extracurriculares.

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La nueva plataforma también reúne información sobre comidas gratuitas de verano y sobre fiestas y celebraciones públicas sin costo para seguir la Copa Mundial de la FIFA en toda la ciudad.

El portal se complementa con un Plan de Seguridad de Verano coordinado por la Oficina de Seguridad Vecinal (ONS), junto con el Departamento de Desarrollo Infantil y Juvenil (DYCD) y organizaciones comunitarias de toda la ciudad. El plan busca prevenir la violencia juvenil y ampliar las oportunidades para los jóvenes durante el verano.

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A través del Sistema de Gestión de Crisis de la ciudad, mensajeros creíbles y equipos de alcance comunitario trabajarán en los vecindarios más afectados por la violencia. La estrategia incluirá mediación reforzada, programación nocturna extendida, encuentros de escucha con jóvenes y activaciones de respuesta rápida en períodos de alto riesgo y durante grandes concentraciones. A su vez, ampliará el acceso a espacios seguros, mentorías, recreación y oportunidades laborales.

Captura de pantalla de la página web 'Summer in N.Y.C.' con fondo naranja, logo azul y un cuadro blanco que invita a encontrar actividades de verano
Las familias pueden acceder a ofertas de clases de pintura, ligas deportivas y propuestas extracurriculares a través de la plataforma oficial (www.nyc.gov/summer).

La alcaldía presenta el portal como una vía de acceso simple para las familias

El alcalde Mamdani definió el nuevo sitio como una herramienta para acercar a chicos y adolescentes a programas que realmente les interesen: “Con demasiada frecuencia, les decimos a los jóvenes lo que no deben hacer, pero no lo que sí deben hacer. Este sitio web busca conectar a niños y adolescentes con programas que realmente les apasionen, ya sea baloncesto, fotografía, música o arte, y facilitar a las familias la búsqueda de oportunidades cerca de casa”.

Además, agregó: “Con el verano a la vuelta de la esquina, estamos utilizando todas las herramientas disponibles para mantener a los jóvenes neoyorquinos seguros, escuchados en lugar de sermoneados y rodeados de una comunidad”.

La vicealcaldesa para seguridad comunitaria Renita Francois sostuvo que el verano debe ofrecer oportunidades accesibles en los cinco distritos de la ciudad: “Creamos Verano en Nueva York para que los jóvenes tengan acceso a sus pasatiempos favoritos y a nuevas experiencias, así como a nuevas conexiones, además de adquirir habilidades esenciales para la vida, como la gestión de conflictos y la regulación emocional. Y lo que es más importante, escucharemos a los jóvenes durante todo el verano y les daremos prioridad en las decisiones que tomemos sobre cómo apoyarlos y fomentar su desarrollo”.

Por su parte, la vicealcaldesa para salud y servicios humanos, la doctora Helen Arteaga, afirmó que la seguridad, la salud y la participación de los chicos son una prioridad de la administración Mamdani este verano: “El lanzamiento de hoy ofrece a los jóvenes y adolescentes de toda la ciudad de Nueva York una herramienta fácil de usar que les ayudará a identificar programas centrados en la juventud que promueven la actividad física, estimulan la creatividad e incluso ofrecen espacios para explorar el autocuidado y priorizar su salud mental”.

La administración Mamdani prioriza la seguridad, salud mental y desarrollo integral de niños y adolescentes durante el receso escolar (REUTERS/David 'Dee' Delgado).
La administración Mamdani prioriza la seguridad, salud mental y desarrollo integral de niños y adolescentes durante el receso escolar (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

Paso a paso para localizar actividades

La plataforma ofrece una serie de pasos para orientar la búsqueda de actividades según rango etario, intereses y ubicación:

  1. Ingresar a Summer in N.Y.C..
  2. Clic en Comience para iniciar la búsqueda.
  3. Indicar la edad.
  4. Seleccionar los deportes.
  5. Elegir los intereses.
  6. Ingresar el código postal o el barrio.
  7. Hacer clic en Ver actividades para visualizar el mapa interactivo.
Captura de pantalla de una aplicación con un mapa azul de Nueva York y Manhattan, mostrando iconos de eventos y un menú lateral con descripciones de actividades
Tras responder las preguntas sobre intereses, la plataforma 'Summer in N.Y.C.' muestra un mapa interactivo de la ciudad de Nueva York con las ubicaciones de las actividades de verano (www.nyc.gov/summer).

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