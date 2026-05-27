Estados Unidos

Quién era el hombre que falleció en la planta industrial de Washington

La familia y los colegas de Gilbert Bernal recuerdan a un hombre solidario mientras la comunidad enfrenta la incertidumbre por los desaparecidos

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Gilbert Bernal, murió este martes durante la implosión de la planta Nippon Dynawave Packaging, en Longview, Washington. Foto: ABC News
Gilbert Bernal, murió este martes durante la implosión de la planta Nippon Dynawave Packaging, en Longview, Washington. Foto: ABC News

Un enorme tanque de productos químicos que contenía casi un millón de galones de un líquido altamente corrosivo implosionó y colapsó este martes en una fábrica de papel del estado de Washington. El hecho dejó un muerto y nueve desaparecidas.

Otras nueve personas resultaron heridas, algunas de gravedad, en el derrame ocurrido en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, según Associated Press, mientras que otros empleados siguen desaparecidos.

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Quién era el hombre que falleció en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co

Gilbert Bernal murió este martes durante la implosión de la planta Nippon Dynawave Packaging, en Longview, Washington. La información fue brindada por su hija, Geovana Bernal, quien declaró a ABC News.

Geovana Bernal detalló a ABC News que “no hay palabras suficientes para expresar lo devastados que están en este momento”. “Mi padre era el hombre más desinteresado que conocí. Trabajó duro para mantener a su familia y nos quería muchísimo”, detalló.

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Gilbert Bernal colaboraba en su iglesia en el rol de voluntario para contribuir con las reparaciones o para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Foto: ABC News.
Gilbert Bernal colaboraba en su iglesia en el rol de voluntario para contribuir con las reparaciones o para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Foto: ABC News.

La hija contó al medio de comunicación que su padre “iba a celebrar su 32° aniversario de bodas con su mamá en apenas un par de semanas y que quería muchísimo a mi hijo, su primer nieto".

Según su hija, Gilbert Bernal colaboraba en su iglesia en el rol de voluntario para contribuir con las reparaciones o para ayudar a cualquiera que lo necesitara. “Era un gran hombre, esposo, padre, abuelo, hijo, hermano y amigo”, dijo Geovana Bernal. "Estamos desconsolados“, manifestó su hija.

A pesar de que la oficina forense no informó sobre la identidad de la persona fallecida, Geovana Bernal confirmó que su hermano vio imágenes de su padre y aseguró su fallecimiento luego de hablar con la oficina forense. Todd Cornwell dijo, según Associated Press, que su amigo Gilbert Bernal era electricista de la planta y fue la primera muerte confirmada.

Cornwell relató al medio que ambos se conocían por la iglesia y compartían un grupo de estudio bíblico. “Tuvimos nuestro grupo anoche y en lugar de hacer estudio bíblico, hablamos de él”, dijo a la agencia de noticias estadounidense. “Siempre estaba allí, dispuesto a ayudar en lo que hubiera que hacer. Cuando la escuela de la iglesia local empezó a inundarse, fue una de las personas que estuvo allí”, aseguró.

En la imagen, proporcionada por la ciudad de Longview, Washington, se muestra el daño estructural en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque que contenía un líquido peligroso, el martes 26 de mayo de 2026 en Longview, Washington. (Ciudad de Longview vía AP)
En la imagen, proporcionada por la ciudad de Longview, Washington, se muestra el daño estructural en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque que contenía un líquido peligroso, el martes 26 de mayo de 2026 en Longview, Washington. (Ciudad de Longview vía AP)

Testimonios de quienes estaban en la planta

Brian Williquette, proveedor químico para las fábricas de la región, contó a Associated Press que estaba en la planta el martes por la mañana cuando oyó una alarma por el sistema interno y al principio creyó que se trataba de un simulacro. Logró salir sin sufrir daños y no vio la destrucción.

“Es simplemente inconcebible”, dijo Williquette durante una vigilia comunitaria, según Associated Press. “No hay nadie que viva aquí que no conozca a alguien en una fábrica de papel”, explicó.

Crystal Moldenhauer, residente de Longview, dijo a la agencia de comunicación que tiene amigos en la planta que seguían sin aparecer. “Todos seguimos esperando respuestas”, afirmó al medio. “Hay familias que han quedado destrozadas y no sabemos por qué”.

El tanque que implosionó almacenaba cerca de 900.000 galones de una mezcla compuesta sobre todo por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, equivalente a 3,4 millones de litros, según Associated Press. REUTERS/David Ryder
El tanque que implosionó almacenaba cerca de 900.000 galones de una mezcla compuesta sobre todo por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, equivalente a 3,4 millones de litros, según Associated Press. REUTERS/David Ryder

Qué contenía el tanque

El tanque que implosionó almacenaba cerca de 900.000 galones de una mezcla compuesta sobre todo por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, equivalente a 3,4 millones de litros, según Associated Press.

Ese compuesto, conocido como “licor blanco”, se usa con calor para descomponer la madera en la fabricación de papel kraft, un material destinado a envases, bolsas de compra y otros productos.

La ruptura deformó el gran tanque circular y provocó el colapso de uno de sus lados, informaron autoridades citadas por Associated Press. Después del siniestro, parte del líquido cayó en una zanja de drenaje, dijo Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado de Washington, agencia ambiental estatal, al medio.

La causa de la implosión seguía sin determinarse. Las autoridades indicaron, según Associated Press, que no había amenaza para la comunidad de Longview, una ciudad sobre el río Columbia de unos 40.000 habitantes con una larga relación con las industrias del papel y la madera de Washington y Oregón.

La planta emplea a cerca de 1.000 personas y fabrica materiales para pañuelos, papel de impresión, vasos, platos y cartones, según Associated Press. El complejo industrial se encuentra junto al río, rodeado por otras empresas madereras, papeleras y químicas.

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