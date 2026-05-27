Rescate en Laos: encontraron con vida a las siete personas que estuvieron una semana atrapadas en una cueva inundada

Estaban buscando oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias, indicaron los reportes (Source Norrased Palasing- APT)

Las autoridades de Laos informaron este miércoles que localizaron con vida a las siete personas que permanecieron atrapadas durante una semana en una cueva inundada de la provincia central de Xaysomboun, según informó Vientiane Times.

Un grupo de buzos encontró a los habitantes locales, quienes habían ingresado el 19 de mayo en busca de oro y alimentos, luego de que una crecida repentina bloqueó la salida. Uno de ellos logró salir antes del desborde y alertó a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de rescate. El caso recordó al emblemático rescate de 2018 en una cueva de Tailandia.

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Los sobrevivientes permanecieron en un pasadizo angosto ubicado a unos 300 metros de la entrada principal, cubiertos de barro y con signos de desgaste físico, pero se mantuvieron conscientes. Los integrantes del equipo de rescate avanzaron por túneles inundados y paredes resbaladizas, y entregaron agua, alimentos y medicinas mientras organizaron el plan de extracción.

Los rescatistas recorrieron varios kilómetros de terreno montañoso hasta dar con los atrapados. El avance se realizó por galerías anegadas y tramos de difícil adherencia, con sectores estrechos que exigieron maniobras cuidadosas para evitar accidentes.

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Los buzos realizaron una tarea magistral para localizar a los sobrevivientes (Reuters)

Un vocero del Comité Central de Xaysomboun comunicó que, tras el hallazgo, notificaron a los familiares y allegados que aguardaban en las cercanías de la cueva desde hacía varios días.

Las autoridades informaron que los siete hombres permanecieron conscientes y que deberán realizarse estudios médicos antes de iniciar el proceso de rescate de los que faltan.

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“Estamos planificando cómo sacarlos con sumo cuidado, priorizando la seguridad, ya que la entrada de la cueva es muy estrecha y las condiciones en su interior son peligrosas”, señalaron.

Se prevé que el rescate de todos los atrapados pueda concretarse este jueves, siempre que el clima lo permita.

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Las condiciones internas incluyeron pasajes de apenas 50 centímetros de ancho, riesgo de derrumbes y mala calidad del aire. La operación requirió el traslado de equipamiento especializado y la coordinación de voluntarios locales con equipos médicos desplegados en la zona para responder ante cualquier emergencia.

Además, el operativo incluyó a buzos tailandeses y finlandeses experimentados; algunos habían participado en la misión de rescate de 2018 en la cueva Tham Luang, en Tailandia, cuando un equipo juvenil de fútbol quedó atrapado durante más de dos semanas.

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Durante la operación, los rescatistas emplearon tecnología y técnicas de buceo para mantener la comunicación con los atrapados y garantizar el suministro de oxígeno. Imágenes del encuentro circularon en redes sociales: los sobrevivientes levantaron los brazos y sonrieron al ver a los socorristas.

Los sobrevivientes se emocionaron cuando pudieron salir a la superficie (Reuters)

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la exposición a riesgos innecesarios y a acatar recomendaciones de seguridad, mientras equipos médicos y voluntarios permanecieron en la zona para brindar asistencia continua y apoyar las siguientes etapas del operativo.

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(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)