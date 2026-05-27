El gobierno de Estados Unidos ya devolvió USD 20.600 millones en aranceles tras el fallo de la Corte Suprema

Camiones hacen cola en el puente fronterizo de Zaragoza-Ysleta para cruzar a Estados Unidos. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El gobierno de Estados Unidos ha devuelto USD 20.600 millones en aranceles a importadores tras el fallo de la Corte Suprema que anuló en febrero las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), según documentos judiciales presentados el martes ante el Tribunal de Comercio Internacional (TCI).

La cifra representa la primera etapa de un proceso de reembolso que podría alcanzar los USD 85.000 millones en total, según informó Brandon Lord, director ejecutivo de programas de comercio de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en la presentación judicial. Lord precisó que los USD 20.600 millones ya completados incluyen tanto el monto base de aranceles como los intereses acumulados, aunque no detalló el desglose entre ambos conceptos.

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La misma declaración judicial incluyó una corrección de datos presentados dos semanas antes: un funcionario de comercio había afirmado que se procesaban más de USD 35.500 millones en solicitudes de reembolso, pero Lord reconoció que esa cifra “estaba sobreestimada en aproximadamente USD 10.000 millones” debido a un error en la consulta de datos utilizada para calcularla. El monto real era de aproximadamente USD 25.000 millones.

“No fue el resultado de ningún error en el procesamiento de CAPE ni en los reembolsos, sino de un error inadvertido en la consulta de datos utilizada para calcular la cifra”, explicó Lord, en referencia al sistema de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas desarrollado por la CBP tras el fallo del máximo tribunal. Con datos al 22 de mayo, la agencia ha aceptado para procesamiento cerca de 16 millones de entradas con aranceles impuestos bajo la IEEPA, de las cuales 8,5 millones ya fueron reprocesadas sin esas tarifas y certificadas para devolución.

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Entre los beneficiarios del proceso figuran algunas de las mayores corporaciones del país: Costco, Walmart, Home Depot, Target, General Motors, Ford Motor Company, FedEx, UPS y DHL, entre otras. FedEx presentó una demanda directa contra el gobierno federal para obtener el reembolso inmediatamente después del fallo, mientras que otras compañías utilizaron el portal web habilitado por la CBP. Walmart señaló en una conferencia de resultados la semana pasada que probablemente destinará los fondos recuperados a reducir precios, en un contexto en que sus clientes de menores ingresos enfrentan creciente presión financiera.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos. REUTERS/Eric Lee

La CBP está procesando reembolsos a importadores que pagaron hasta USD 166.000 millones en más de 53 millones de entradas de importación. No obstante, 4.185 reembolsos consolidados aún no han sido transmitidos al Departamento del Tesoro porque los solicitantes no proporcionaron su información bancaria para pagos digitales.

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A pesar de los reembolsos, los importadores siguen pagando un arancel general del 10% que Trump implementó bajo una norma distinta —la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— inmediatamente después de que la Corte Suprema anuló los aranceles de la IEEPA. Esa disposición permite al presidente imponer aranceles globales de hasta el 15% por un plazo máximo de 150 días, y el Tribunal de Comercio ya falló en su contra a principios de mayo.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sugirió el martes ante el Consejo de Relaciones Exteriores que la administración podría reiniciar ese período de 150 días sin aprobación del Congreso. “No puedo imaginar que el Congreso diga que esto es solo una vez por mandato”, afirmó Greer, aunque reconoció cierta tensión jurídica en esa interpretación. La Ley de Comercio de 1974 otorga al Congreso la facultad de votar para extender esa autoridad, aunque el texto de la norma, según Greer, no prohíbe explícitamente su reutilización.

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La Fundación Fiscal (Tax Foundation), un centro de análisis no partidista, calculó que los aranceles le costaron a cada hogar estadounidense un aumento impositivo promedio de USD 1.000 en 2025 y seguirán representando USD 700 adicionales durante 2026. Una encuesta de Harris/The Guardian publicada en marzo registró que siete de cada 10 estadounidenses reportaron haber pagado precios más altos, y una mayoría consideró que los aranceles no son la solución adecuada para la economía.

Entre los casos más visibles del impacto sectorial, Jim Beam, fabricante de bourbon, anunció el cierre de su destilería durante un año mientras la industria navegaba la volatilidad generada por las tarifas. Walmart, por su parte, ya había informado el año pasado que se vio obligada a subir precios como consecuencia directa de los aranceles.

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