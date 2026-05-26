Estados Unidos

El histórico ex jugador de Miami Dolphins, Manny Fernandez, murió a los 79 años

La noticia de su deceso fue confirmada por la franquicia donde se convirtió en leyenda y distintos medios, que recordaron su protagonismo en la defensa de los equipos campeones y su rol clave en la única temporada invicta de la NFL

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Primer plano del exjugador Manny Fernandez sonriendo en su uniforme blanco de los Miami Dolphins con el número 75 y bigote prominente en el campo
Manny Fernandez, histórico liniero defensivo de los Miami Dolphins, falleció a los 79 años, según informó la franquicia de la NFL (Manny Rubio/USA Today Sports)

Manny Fernandez murió a los 79 años y los Miami Dolphins informaron su fallecimiento este martes, una pérdida que devuelve al centro de la historia de la NFL a uno de los pilares de la defensa conocida como “No-Name Defense” y del equipo de 1972 que completó la única temporada perfecta registrada en la liga, según informó The Athletic. Además, la causa de la muerte todavía no fue divulgada.

La trayectoria de Fernandez quedó asociada a una de las etapas más dominantes de la franquicia: disputó tres Super Bowls consecutivos y ganó dos títulos tras las temporadas de 1972 y 1973, según NBC News y el canal local WPLG 10. En su carrera se le atribuyen de manera no oficial 35 capturas en temporada regular y entre 4.5 y 5.5 en postemporada; la NFL no comenzó a registrar oficialmente ese rubro hasta 1982.

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Tres hombres en un campo de fútbol: uno en traje azul marino entrega una placa a otro en chaqueta turquesa. Un tercer hombre en chaqueta beige y gafas sonríe a la derecha
Los Dolphins reconocieron la importancia histórica de Fernandez incorporándolo de manera individual a su Honor Roll en 2014 y rememorando sus contribuciones (CBS News)

Los Dolphins definieron su aporte en un comunicado citado por The Athletic y el Miami Herald: “Sus constantes y desinteresadas contribuciones en el campo fueron fundamentales para el éxito de los Dolphins durante los primeros años de la década de 1970, especialmente en las tres apariciones consecutivas del equipo en el Super Bowl, en las que produjo algunas de las actuaciones defensivas más memorables en la historia del juego”.

El equipo añadió: “Nuestros pensamientos están con su familia, seres queridos y compañeros de equipo mientras recordamos a uno de los mejores jugadores en la historia de los Dolphins”.

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Captura de pantalla de un tuit de los Miami Dolphins con una foto en blanco y negro de Manny Fernandez y un comunicado sobre su fallecimiento
Los Miami Dolphins anunciaron el fallecimiento de Fernandez en un sentido mensaje compartido por redes sociales (Miami Dolphins)

Fernandez y el único equipo invicto de una temporada completa de NFL

La respuesta central a la dimensión de su figura está en ese dato: Fernandez integró el plantel de 1972 de Miami, el primero y único de la NFL que atravesó una temporada completa sin derrotas, tanto en fase regular como en playoffs, según NBC News y The Athletic.

Ese equipo fue incorporado en conjunto al Honor Roll de la franquicia y Fernandez recibió además un ingreso individual en 2014, de acuerdo a lo detallado por medios como el Miami Herald.

El liniero defensivo fue una pieza central de la “No Name Defense” y uno de los primeros nose tackles de la NFL. El diario señaló que Miami utilizó entre 1972 y 1974 la defensa “53”, un esquema que ubicaba a Fernandez frente al centro en la línea defensiva.

Su producción también destacó dentro de esa función. El Miami Herald indicó que sus 35 capturas representan una cifra alta para un nose tackle, que su mejor marca fue de ocho en 1971 y que ese registro lideró a los Dolphins esa temporada.

Vista aérea de un partido de fútbol americano con jugadores en uniformes blancos y rojos/dorados. El número 75 de los Miami Dolphins, Manny Fernandez, se prepara para la acción
Fernandez fue pieza clave en la defensa 'No-Name Defense' y en el equipo de 1972 de los Miami Dolphins, únicos campeones invictos de la NFL (CBS News)

Una carrera completa en Miami Dolphins

Fernandez firmó con los Dolphins en 1968 después de no ser seleccionado en el draft, cuando la franquicia aún formaba parte de la AFL, según NBC News. Jugó toda su carrera profesional en Miami y se retiró después de la temporada de 1975.

El Miami Herald precisó que llegó desde la Universidad de Utah y que, pese a medir 1,88 metros y pesar 113 kilos, se estableció rápidamente como un liniero de impacto. El mismo medio informó que fue elegido All-Pro del segundo equipo en 1970 y 1973, integró el All-AFC en 1971 y fue All-AFC del segundo equipo en 1972 y 1973.

Una de sus actuaciones más recordadas llegó en el Super Bowl VII. De acuerdo con Miami Herald, registró 17 tackleadas en la victoria 14-7 sobre los Washington Redskins, un partido que consolidó su reputación en postemporada.

El portal local agregó que Fernandez sumó 5.5 capturas en playoffs, una cifra que lo ubica tercero en la historia de la franquicia detrás de los alas defensivas Kim Bokamper, con ocho, y Trace Armstrong, con seis. Entre los nose tackles de los Dolphins, solo Bob Baumhower superó su registro de capturas, con 39.5, según el mismo medio.

Primer plano de Manny Fernandez, un hombre barbudo con camiseta verde de fútbol americano número 75, sonriendo ampliamente en un estadio
El Super Bowl VII marcó la consagración de Fernandez con 17 tackleadas en la victoria de los Dolphins ante Washington, consolidando su leyenda defensiva (CBS News)

Anécdota célebre con aquellos Dolphins campeones

El recuerdo de Fernandez entre sus excompañeros incluye una de las historias más repetidas de aquellos equipos. Según el Miami Herald, atrapó un caimán en los Everglades y, junto con el fullback miembro del Salón de la Fama Larry Csonka, lo llevó a las instalaciones del equipo para soltarlo en la ducha del entrenador Don Shula.

Csonka reconstruyó la escena en 2020, tras la muerte de Shula, en declaraciones citadas por el Miami Herald: “Él tenía una ducha separada del equipo. Pensamos que eso sería gracioso”.

Luego añadió: “Hicimos una votación, y el entrenador Shula ganó por un voto que le encintáramos la boca al caimán por si agarraba a (Shula) en la ducha. No queríamos perder a Shula por completo”.

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