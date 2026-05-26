Texas lidera la preferencia de los inquilinos en Estados Unidos

Texas lidera como el destino más solicitado por los inquilinos que buscan alquilar vivienda en Estados Unidos, según Apartments.com (Imagen Ilustrativa Infobae)

Texas se ha consolidado como el destino predilecto para quienes buscan alquilar vivienda en Estados Unidos, según los últimos datos publicados por Apartments.com. Este estado, conocido como la Estrella Solitaria, lidera el interés de los inquilinos gracias a una combinación de factores que lo distinguen del resto del país. La asequibilidad, la amplia oferta de apartamentos y el auge del empleo han convertido a Texas en una opción muy atractiva para quienes buscan mejorar su calidad de vida sin incurrir en elevados costos habitacionales.

Uno de los aspectos más destacados que explican la preferencia por Texas es la accesibilidad económica. Frente a otras regiones donde los alquileres han alcanzado cifras difíciles de sostener, Texas ofrece precios moderados y numerosas alternativas de vivienda. Los datos de Apartments.com subrayan que esta realidad se traduce en precios bajos, abundantes descuentos y una gran disponibilidad de apartamentos. Este excedente habitacional no solo responde a la demanda sino que la incentiva, permitiendo que más personas consideren viable una mudanza hacia el estado.

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El atractivo de Texas se inserta en una tendencia más amplia que involucra al llamado Cinturón del Sol de Estados Unidos, una región que agrupa a varios estados del sur y que, en los últimos años, ha dominado la lista de destinos preferidos por los inquilinos. Además de Texas, estados como Florida y Carolina del Norte figuran entre los más solicitados, superando en migración neta a otros enclaves tradicionales del norte y el oeste del país. Este fenómeno no es casual: el Cinturón del Sol presenta una combinación de bajos precios de alquiler, desarrollo inmobiliario y dinamismo laboral que resulta difícil de igualar para otras regiones.

La asequibilidad y la amplia oferta de apartamentos hacen de Texas una opción atractiva para quienes desean mudarse sin enfrentar altos costos habitacionales (Texas Children’s Hospital)

La comparación con otros estados es clara. Mientras que en muchas zonas de Estados Unidos los precios de los alquileres han seguido una curva ascendente y la oferta de vivienda es limitada, el Cinturón del Sol ha experimentado un crecimiento genuino en el número de apartamentos disponibles. Esta mayor oferta tiene un impacto directo en la economía de los inquilinos, quienes encuentran opciones más económicas y competitivas. Así, la migración no solo responde a factores climáticos o de estilo de vida, sino a una ecuación donde la asequibilidad y las oportunidades laborales pesan más que nunca.

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En el caso de Texas, el fenómeno migratorio adquiere características propias. De acuerdo con el informe de Apartments.com, la migración neta de inquilinos al estado se tradujo en 72.680 nuevos residentes por esta vía. Esta cifra sitúa a Texas en la primera posición a nivel nacional y refleja la magnitud del atractivo que ejerce sobre quienes buscan una nueva vivienda en alquiler. El crecimiento es sostenido y se apoya en políticas de desarrollo urbano, así como en un mercado laboral que sigue expandiéndose, elementos que animan a quienes desean establecerse en un entorno con potencial de crecimiento económico y personal.

El informe subraya que la popularidad del Cinturón del Sol, y en particular de Texas, no es fruto de la casualidad. Se destaca que la gente se muda por una razón sencilla: la región ofrece una combinación excepcional de asequibilidad, estilo de vida y oportunidades. Este equilibrio ha impulsado la construcción de nuevos complejos de apartamentos, generando un excedente que mantiene los precios en niveles accesibles y los descuentos vigentes. Además, la disponibilidad de viviendas facilita la movilidad de los inquilinos y les permite elegir con mayor libertad el lugar que mejor se adapte a sus necesidades.

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Texas registró una migración neta de 72.680 inquilinos, consolidando su liderazgo nacional en la preferencia por nuevos residentes de alquiler

Otro factor crucial es el crecimiento del empleo. Muchas ciudades del Cinturón del Sol, especialmente en Texas, han experimentado un auge laboral que se traduce en una mayor demanda de vivienda. Houston y Dallas son ejemplos claros de este dinamismo, ya que han sabido combinar precios razonables con un mercado laboral en expansión y una oferta inmobiliaria diversa. Estos elementos configuran un entorno donde mudarse no representa un riesgo económico elevado, sino una oportunidad de mejora en la calidad de vida.

A pesar de este panorama positivo en Texas y el Cinturón del Sol, el contexto nacional revela una tendencia opuesta. Según datos recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la movilidad de los inquilinos dentro del país ha disminuido considerablemente, pasando del 26,7 % en 2014 al 21,6 %. El principal motivo de esta caída es el alto costo de mudanza, que lleva a muchos a permanecer en su lugar actual. No obstante, entre quienes sí deciden trasladarse, la búsqueda de mayor asequibilidad, mejores oportunidades laborales y un cambio de estilo de vida continúan siendo los factores determinantes.

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Dentro del Cinturón del Sol, algunas ciudades se destacan especialmente por sus características favorables para los inquilinos. Texas logró colocar tres de sus urbes entre las seis primeras del ranking nacional. Houston ocupa el primer lugar, con un alquiler promedio de USD 1.185 al mes y una tasa de desocupación del 12,7 %. Le sigue Dallas, con un alquiler promedio de USD 1.402 y una tasa de desocupación del 12,4 %. Austin aparece en sexto puesto, con un alquiler promedio de USD 1.387 y una tasa de desocupación del 13,6 %. Fuera de Texas, Atlanta (tercer lugar), Miami (cuarto) y San Diego (quinto) también figuran entre las ciudades más elegidas. Estas cifras muestran que la ecuación entre asequibilidad, disponibilidad y oportunidades laborales sigue inclinando la balanza a favor del Cinturón del Sol, con Texas a la cabeza de la transformación en la movilidad residencial de Estados Unidos.