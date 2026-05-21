Se prevé que la gasolina suba en Estados Unidos desde el fin de semana del Día de los Caídos

La gasolina en Estados Unidos podría alcanzar los USD 4,80 por galón durante el verano, rozando el récord histórico de precios (REUTERS/Seth Herald)

Los automovilistas de Estados Unidos afrontan un verano marcado por precios de gasolina elevados, con la perspectiva de que el valor del galón se acerque al récord histórico.

Según la proyección de la aplicación líder de seguimiento de precios GasBuddy, el promedio nacional podría ubicarse en USD 4,80 por galón entre el fin de semana del Día de los Caídos y el Día del Trabajo, un período que concentra la mayor parte de los viajes vacacionales y, por tanto, de la demanda anual.

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La base ya muestra valores altos: la asociación automovilística American Automobile Association (AAA) reportó un promedio nacional de USD 4,564 por galón de gasolina regular el 21 de mayo de 2026, con valor similar de USD 4,555 el 20 de mayo de 2026, conforme a su serie diaria de precios.

En la práctica, estos niveles se traducen en tanques más caros, viajes más costosos y menor margen para otros gastos, en un momento en el que la inflación todavía incide en el poder adquisitivo de los hogares.

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Las dificultades económicas se reflejan en las encuestas: una medición difundida por la cadena estadounidense CBS News señaló que casi seis de cada 10 estadounidenses describen el precio de la gasolina como una dificultad económica y que 77% opina que sus ingresos no siguen el ritmo de la inflación.

Por tratarse de un gasto recurrente y visible en cada estación de servicio, incluso un aumento de algunos centavos por galón adquiere rápida relevancia nacional, con impacto tanto en quienes viajan como en quienes deben cumplir rutinas laborales desplazándose en vehículo.

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Qué dice GasBuddy y cuál es el escenario de riesgo

GasBuddy advierte que el cierre del estrecho de Ormuz podría llevar el precio de la gasolina a superar los cinco dólares por galón (REUTERS/Seth Herald)

La proyección de USD 4,80 de GasBuddy obedece a dos factores: la mayor demanda propia del verano y el influjo de la guerra con Irán en el mercado petrolero. Patrick De Haan, analista del sector en la aplicación, afirmó en el informe citado por CBS News que se prevé el verano “más volátil” en años y alertó que el país podría destinar miles de millones de dólares adicionales al combustible durante el pico de traslados.

El pronóstico recalca el riesgo de alcanzar los cinco dólares por galón. GasBuddy advirtió que la gasolina podría “poner a prueba” el máximo histórico de USD 5,02 por galón si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante parte significativa del verano, un hecho que, según la aplicación, incrementaría de inmediato el precio del crudo y, en consecuencia, el monto final que paga el consumidor en las estaciones.

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Por qué el estrecho de Ormuz es un punto crítico

La importancia del estrecho está respaldada por datos técnicos. La agencia gubernamental Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) cataloga al estrecho de Ormuz como el principal “chokepoint” global para el tránsito marítimo de petróleo. Según un informe de EIA, en 2024 el flujo a través de ese paso promedió 20 millones de barriles por día, equivalente a aproximadamente 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, posicionándose como un enclave clave del comercio global de crudo.

Este dato explica que cualquier incidente en Ormuz puede generar primas de riesgo en el mercado internacional aunque Estados Unidos produzca buena parte de su propia energía. El precio en el surtidor depende tanto de la oferta local como del valor internacional del crudo, los costos de refinación y la logística. Cuando un alza global responde a un shock externo, la subida llega de manera acelerada al usuario final.

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El factor estacional: la mezcla de verano y la demanda por vacaciones

La transición a la fórmula de gasolina de verano y el aumento de viajes vacacionales impulsan el alza estacional de los precios en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la tensión geopolítica se suma el ciclo estacional. Cada año, el mercado pasa a la fórmula de gasolina de verano, un producto típicamente más caro de fabricar y distribuir. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) regula la volatilidad del combustible en la estación cálida mediante límites de Reid Vapor Pressure (RVP) para reducir emisiones evaporativas vinculadas a la formación de ozono.

El período de cumplimiento para minoristas va del 1 de junio al 15 de septiembre, aunque pueden variar los requisitos según área y actor.

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Paralelamente, la demanda crece: se realizan más viajes por carretera y más traslados vacacionales. En su informe, GasBuddy calculó que el alza típica de actividad puede agregar entre cinco y 15 centavos por galón.

Con el mercado ya tensionado, este incremento estacional se suma a posibles shocks del crudo y acelera el traslado al precio pagado en el surtidor.

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Cómo impacta el aumento en los hogares hispanos

Los hogares que dependen del auto para su rutina diaria pueden verse especialmente afectados por el encarecimiento de la gasolina en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encarecimiento repercute en todos los hogares, aunque puede tener más impacto en hogares que dependen del auto para sostener su rutina laboral y familiar. En muchas familias, el transporte no es un gasto flexible: resulta imprescindible para trabajar, cumplir turnos o cubrir trayectos sin alternativa de transporte público viable.

Además, el mayor costo de los combustibles actúa como un impuesto indirecto sobre bienes y servicios movilizados en carretera.

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Con el alza de la gasolina, aumentan los costos logísticos, los servicios domiciliarios y, paulatinamente, algunos precios minoristas, amplificando el efecto en familias con menor margen para ajustarse a cambios en gastos esenciales.

Como referencia, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reportó, a través de su Consumer Expenditure Survey, que los hogares de Estados Unidos destinan miles de dólares anuales en gasolina, combustibles y aceites para vehículos, configurando un componente sustantivo del presupuesto de transporte.

En escenarios de precios altos, esto se refleja en menos viajes largos, recorte de ocio, postergación de compras y mayor uso del crédito para mantener el consumo corriente.

Qué mirar en las próximas semanas

Hasta el Día de los Caídos y durante el verano, el principal termómetro será el promedio diario que publica la AAA, indicador que permite monitorear si el precio sostiene su tendencia o corrige según la demanda y el comportamiento del crudo.

El otro eje clave será la evolución de la guerra con Irán y las novedades verificables sobre el estrecho de Ormuz, según el valor estratégico señalado por la EIA.

Por el momento, la conjunción de un promedio actual alto —USD 4,564 el 21 de mayo de 2026, según AAA— y un pronóstico de USD 4,80 para la temporada alta, conforme a GasBuddy, apunta a un verano de combustible costoso, con más impacto en hogares que dependen del auto para sostener su rutina laboral y familiar.