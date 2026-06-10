Terremoto en Filipinas: el devastador sismo dejó al menos 32.000 personas desplazadas y 46 muertos

Los equipos de rescate inspeccionan un edificio dañado tras un terremoto en General Santos, Filipinas, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Basilio Sepe)

Las labores de los equipos de rescate continuaron este martes en el sur de Filipinas, donde las autoridades intentaron descartar la presencia de más personas atrapadas tras uno de los terremotos más intensos registrados en el país en medio siglo. Más de 32.000 habitantes abandonaron sus hogares, mientras el saldo de víctimas mortales ascendió a al menos 46 personas.

Las autoridades de Filipinas informaron que, a pesar de que solo cuatro personas figuran oficialmente como desaparecidas, aún quedan edificios derrumbados o gravemente dañados por revisar. La prioridad era garantizar que no quedaran supervivientes o víctimas entre los escombros, según la Oficina de Defensa Civil.

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El sismo, de magnitud 7,8, se originó en el mar, frente a la isla de Mindanao. La mayor parte de los desplazados buscaron refugio en albergues de emergencia, ante el temor inicial de un tsunami. Aunque se registraron olas de hasta 1,4 metros en la costa filipina, los daños directos del tsunami se limitaron a seis viviendas sobre pilotes en una pequeña aldea. Además, olas de menor magnitud llegaron también a Indonesia, Palaos y al sur de Japón.

La tragedia se concentró en varios puntos del sur de Filipinas. En la ciudad costera de General Santos, con más de 700.000 habitantes, al menos 13 personas perdieron la vida tras el colapso de edificios y la caída de escombros. En la provincia de Sarangani, 18 muertes se produjeron principalmente por un deslizamiento de tierra en la localidad montañosa de Glan, según Rafaelito Alejandro, responsable de la Oficina de Defensa Civil. El resto de las víctimas se registraron en Cotabato del Sur, Davao Occidental y la isla de Balut.

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Los equipos de rescate utilizan maquinaria pesada mientras llevan a cabo una operación de búsqueda y rescate en un edificio dañado, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Basilio Sepe)

Las cifras iniciales del gobierno señalaron que 2.500 viviendas y 117 edificios públicos resultaron dañados. El aeropuerto internacional de General Santos permaneció cerrado, lo que provocó la cancelación de decenas de vuelos nacionales, salvo los destinados a misiones humanitarias.

Por precaución, las autoridades determinaron que alrededor de 6.000 escuelas necesitaban ser evaluados antes de reanudar las clases. El temblor coincidió con el primer día del ciclo escolar tras el receso de verano, y muchos de los heridos eran estudiantes que participaban en la ceremonia matutina de izado de bandera.

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El riesgo de nuevos derrumbes persiste. “No podemos forzar la reapertura inmediata de las escuelas porque tenemos que garantizar la integridad de los edificios”, advirtió Alejandro. Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de que las réplicas, algunas de ellas fuertes, pudieran agravar el daño estructural.

El terremoto del lunes fue el más potente en Filipinas desde 1976. Su epicentro se localizó a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en Sarangani, y a una profundidad de 33 kilómetros. Un evento similar en 1990, también de magnitud 7,8, causó más de 1.000 fallecidos y miles de heridos en el norte del país.

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Un hombre pasa junto a un edificio dañado tras un terremoto en General Santos, Filipinas, el martes 9 de junio de 2026 (AP/Basilio Sepe)

El director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, Teresito Bacolcol, explicó que el movimiento se debió a una ruptura en la fosa de Cotabato. El especialista recordó que en agosto de 1976, la misma falla provocó un terremoto de magnitud 8,1 que generó olas de tsunami de hasta 10 metros, arrasando varias ciudades y causando unas 8.000 muertes.

El instituto planea conmemorar el aniversario de aquel desastre en agosto con instalaciones de marcadores que recuerden a las comunidades la necesidad de mantener la vigilancia ante futuros eventos.

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El presidente Ferdinand Marcos Jr. envió altos funcionarios a la zona para coordinar las operaciones de rescate y la distribución de ayuda humanitaria, que incluyó alimentos y materiales de construcción. También se evaluaron los daños en puentes, carreteras y otras infraestructuras clave.

Edificios dañados un día después de que un fuerte terremoto sacudiera la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas, el martes 9 de junio de 2026. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

Filipinas se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una región propensa a terremotos y erupciones volcánicas. El país sufre además el impacto de alrededor de 20 tifones y tormentas tropicales cada año, lo que lo convierte en una de las naciones más expuestas a desastres naturales a nivel global.

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(Con información de Associated Press)