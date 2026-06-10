Estados Unidos instó a Europa a imponer prohibiciones de viaje por ébola antes de la llegada masiva de hinchas al Mundial

Agentes de la policía antidisturbios dispersan a los manifestantes durante una protesta contra un plan de cuarentena contra el ébola respaldado por Estados Unidos, que prevé la creación de un centro de 50 camas en una base aérea de Kenia destinado a acoger a ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola, en la localidad de Nanyuki, condado de Laikipia (Kenia), el 9 de junio de 2026 (REUTERS/Monicah Mwangi)

Las restricciones de viaje colocadas por Estados Unidos tras el brote de ébola en África Central marcaron la agenda diplomática antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México. La Casa Blanca pidió a las naciones europeas replicar estas medidas, una solicitud que aún no recibió respuesta por parte de la Unión Europea.

Desde el 1 de junio, Washington formalizó su postura mediante una protesta diplomática. “Otros países deben hacer lo que les corresponde para evitar que este brote se propague aún más. Es necesario actuar de inmediato”, señaló un funcionario del Departamento de Estado, quien reclamó tanto “contribuciones financieras” como restricciones “de sentido común” a los viajes desde la zona afectada. El mensaje buscó sumar a Europa a la estrategia estadounidense, aunque la UE no respondió públicamente a la petición.

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En las últimas semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos prohibieron la entrada al país a quienes hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los 21 días anteriores. Los ciudadanos estadounidenses provenientes de estos países deben someterse a controles sanitarios en aeropuertos designados.

Estados Unidos dispuso estas restricciones con el argumento de proteger a la población ante la cepa Bundibugyo del Ébola, declarada emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente: no debe permitirse la entrada del ébola al país.

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Los trabajadores de la Cruz Roja caminan en formación desinfectando el hospital general de Rwampara antes de manipular el cuerpo de una persona que murió de ébola, mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola que involucra la cepa Bundibugyo, en Rwampara, en las afueras de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, 21 de mayo de 2026 (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

El brote de ébola y las medidas de control complicaron la movilidad previa a la Copa Mundial, afectando tanto a turistas como a deportistas. La administración estadounidense insistió en la necesidad de coordinar acciones globales para evitar que la epidemia cruce fronteras durante el evento deportivo, que prevé el arribo de millones de visitantes.

La decisión de prohibir el ingreso a no ciudadanos que estuvieron en países afectados —y de exigir controles para los estadounidenses— responde a la prioridad del gobierno de “proteger la salud del pueblo estadounidense y evitar que este brote de ébola llegue a nuestras costas”, explicó el portavoz Tommy Pigott.

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El funcionario del Departamento de Estado recalcó que Washington “redobló sus esfuerzos” no solo mediante restricciones, sino también con el envío de 150 toneladas de suministros médicos y el compromiso de más de USD 200 millones para la respuesta al ébola, lo que lo convierte en el mayor donante internacional.

La administración Trump fue cuestionada por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por recortes a la ayuda exterior antes del brote. Pese a los cuestionamientos, sostiene que la respuesta actual demuestra su compromiso con la contención de la enfermedad.

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El personal sanitario de la clínica Virchow de Berlín, equipado con material de protección completo, se somete a una descontaminación final antes de salir de la sala de aislamiento para el ébola, durante una visita guiada organizada por el instituto a la unidad de aislamiento para pacientes con ébola en Berlín, Alemania, el 9 de junio de 2026 (REUTERS/Maryam Majd)

El martes, Rubio y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversaron sobre la situación por teléfono. El Departamento de Estado informó que la conversación giró en torno a la necesidad de medidas sanitarias coordinadas.

En palabras de un diplomático de la Unión Europea destinado en África, la situación en Congo es crítica: “Llevamos tres semanas con esta epidemia, y los médicos dicen que están haciendo todo lo posible por ponerse al día”.

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Washington busca que la experiencia de la epidemia de ébola no vuelva a poner en riesgo a delegaciones deportivas, aficionados y habitantes del país anfitrión durante el Mundial, competición que comenzará el próximo jueves. La administración republicana señaló que la cooperación internacional es indispensable en un contexto donde millones de personas se desplazarán a lo largo y ancho de América del Norte durante el torneo.

(Con información de Reuters)