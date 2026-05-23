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El endurecimiento del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán agrava la situación de los marineros varados

Desde hace casi tres meses, los tripulantes permanecen aislados en el Golfo, conviviendo en espacios reducidos y soportando el calor en cubierta

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Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz con la publicación de un nuevo mapa (Reuters)
Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz con la publicación de un nuevo mapa (Reuters)

La publicación por parte de Irán de un nuevo mapa que reafirma su control sobre el estrecho de Ormuz amenaza con prolongar la ya de por sí dura odisea de miles de marineros atrapados en barcos en el Golfo.

Más de 20.000 marineros se encuentran varados en cerca de 2.000 embarcaciones en el Golfo, muchos de ellos sin poder abandonar el barco, con escasez de alimentos y agua potable, y temerosos de un futuro incierto en alta mar en una zona de guerra. Los marineros entrevistados por Reuters en las últimas semanas han descrito las dificultades y la angustia de su experiencia, y una federación que los representa advierte sobre las graves condiciones.

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“Lo único que hacemos aquí es planear cómo pasar la noche y rezar a Dios para que no nos alcancen durante un ataque”, declaró el marinero indio Salman Siddiqui por teléfono desde su barco varado el mes pasado.

Vidas Aisladas

Cuando Reuters viajó esta semana en un barco de reabastecimiento hacia buques anclados frente a la costa saudí, los marineros de un petrolero se reunieron junto a la barandilla para saludar, un raro momento de contacto con el mundo exterior.

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Durante casi tres meses, los marineros atrapados en el Golfo han llevado una vida aislada, cada uno con un pequeño grupo de compañeros, moviéndose entre diminutos camarotes, comedores comunes y cubiertas abrasadoras bajo el sol.

Teherán cerró el estrecho, una ruta mundial de suministro de petróleo, después de que comenzaran los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero. Miles de barcos quedaron atrapados en el Golfo y, con las negociaciones de paz estancadas, Irán está intensificando el bloqueo efectivo.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar las solicitudes de paso, publicó el miércoles un mapa que reafirma las reivindicaciones de Teherán sobre una amplia franja de agua a ambos lados del estrecho.

Según un informe de Reuters, los armadores que intentan recuperar sus buques, y a menudo valiosas cargas, deben sortear un intrincado sistema de pagos y permisos impuesto por Irán.

Más de 20.000 tripulantes permanecen varados en barcos en el Golfo Pérsico (Reuters)
Más de 20.000 tripulantes permanecen varados en barcos en el Golfo Pérsico (Reuters)

“La vulnerabilidad y la exposición de los marineros son, digamos, extremas debido a la guerra”, afirmó Mohamed Arrachedi, coordinador de la red para el mundo árabe e Irán de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

Describió casos de retrasos en los pagos, negativas a ayudar en la repatriación de marineros, falta de provisiones y temor a ataques con misiles y drones. Algunos marineros lo llamaron llorando, añadió. Según declaró, más de 2000 marineros del Golfo se han puesto en contacto con la ITF solicitando ayuda o asesoramiento para resolver disputas que van desde el abandono de buques y los retrasos en los pagos hasta la falta de suministros desde el inicio de la guerra.

Atrapados en el mar

Desde el puerto saudí de Dammam, se divisaban unos siete grandes buques amarrados en alta mar, una cantidad inusualmente elevada en tiempos normales. Mientras el buque de reabastecimiento se mecía junto al petrolero con un fuerte viento, los marineros a bordo se comunicaban a través del agua mientras izaban a bordo grandes sacos de material médico. Mohit Kohli, capitán de un gran buque de carga atrapado en el Golfo al comienzo de la guerra tras zarpar de Singapur, afirmó que cuando oyó por primera vez que el estrecho podía cerrarse, “no podía ni imaginar que fuera remotamente posible”.

Su buque, de propiedad alemana, logró fondear con seguridad frente a Dammam, pero poco más de una semana después del inicio de la guerra, la tripulación comenzó a ver y oír los misiles y drones que Irán dirigía contra los estados del Golfo.

“La tripulación, que solía ser ruidosa y alegre, ahora guardaba silencio. Las comidas se acortaron. Las conversaciones eran más reservadas”, dijo, describiendo el ambiente a bordo en una entrevista con Reuters este mes tras su regreso a la India.

Kohli y sus compañeros estaban en un barco cuyos armadores ayudaron a traer una tripulación de relevo, explicó.

Muchos marineros se enfrentan a situaciones mucho peores, afirmó Arrachedi. En algunos de los casos que está tratando, los marineros no han recibido sus escasos salarios de entre 100 y 200 dólares al mes desde el año pasado, y los armadores se niegan a ayudarlos a regresar a casa, o solo lo hacen si renuncian a los salarios atrasados, añadió.

Los tripulantes enfrentan escasez de alimentos y agua potable en alta mar (Reuters)
Los tripulantes enfrentan escasez de alimentos y agua potable en alta mar (Reuters)

Algunos marineros dicen que solo comen una vez al día, arroz o lentejas, y que solo tienen breves momentos de conexión a internet para contactar con sus seres queridos o buscar ayuda externa, agregó Arrachedi.

“Necesitan una intervención colectiva porque son clave para nuestras economías, para las cadenas de suministro, pero también porque son marineros en activo y civiles”, afirmó.

Los estados del Golfo están haciendo algunos esfuerzos para ayudar a los marineros facilitando el suministro de provisiones y el traslado de tripulaciones.

“Para los marineros atrapados en un buque en aguas inciertas, lo más importante del mundo es saber que hay una costa abierta a la que pueden llegar”, declaró Suliman Almazroua, presidente de la Autoridad Portuaria Saudí.

La autoridad ha ayudado a cientos de buques a reabastecerse de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos, y ha facilitado el traslado de más de 500 marineros desde sus barcos, explicó Almazroua, describiendo los mensajes de agradecimiento de los marineros a los que ha ayudado a desembarcar como la parte más gratificante de su trabajo.

(Reuters)

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