Zelensky aseguró que espera una propuestas de Estados Unidos para avanzar en la negociación con Rusia

El presidente ucraniano pidió intensificar la diplomacia y aguarda una respuesta de Washington sobre el calendario y modalidad de futuras reuniones (EFE)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que espera propuestas de Estados Unidos para definir nuevos formatos de conversaciones de paz en la guerra con Rusia y reclamó una respuesta concreta de Washington para fijar el calendario y la modalidad de futuras reuniones.

“En estos momentos, hay que hacer todo lo posible para intensificar la diplomacia. También espero una respuesta de la parte estadounidense sobre los posibles formatos y el calendario de reuniones”, dijo el mandatario ucraniano.

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Zelensky informó que, tras una reunión virtual, puso al tanto de la situación en la primera línea a Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, líderes de Francia, Reino Unido y Alemania. Como respuesta confirmaron estos mandatarios que redoblarán sus esfuerzos de apoyo a Ucrania en los próximos meses y coincidieron en que enfrentar la agresión rusa resultó vital para la seguridad europea y mundial.

Además, en el contexto de la guerra, Ucrania consolidó posiciones y recuperó 590 kilómetros cuadrados desde principios de año, lo que inclinó la tendencia en contra del ocupante y presionó a Rusia hacia la vía diplomática.

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“La tendencia, sin duda, no favorece al ocupante. Seguimos aumentando el ritmo al que se elimina personal ruso y, junto con las sanciones en todas sus formas, esto está empujando a Rusia hacia la diplomacia”, relató el presidente.

El mandatario aseguró que el aumento de bajas rusas y las sanciones internacionales empujaron a Moscú hacia la vía diplomática (Europa Press)

En el contexto, de los ataques entre los dos países, ayer drones ucranianos alcanzaron una refinería de petróleo en Syzran, a más de 800 kilómetros dentro de Rusia, y provocaron un incendio que generó densas columnas de humo negro.

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Las autoridades rusas reportaron la muerte de dos personas en la zona, aunque no confirmaron daños en la refinería.

Por otro lado, en torno a las negociaciones entre estas dos naciones y Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que EEUU se prepara para retomar reuniones de paz si surge la oportunidad, al sostener que la guerra solo podría terminar con un acuerdo negociado y descartar una victoria militar total de alguno de los bandos.

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“Si vemos una oportunidad de reunirnos y hablar de forma productiva, no contraproducente, y que tenga posibilidades de ser fructífera, estamos preparados para desempeñar ese papel”, aseguró Rubio.

El secretario de Estado puntualizó que, en este momento, no existen conversaciones de ese tipo en curso, aunque expresó su deseo de que “quizás la dinámica cambie”.

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Mientras tanto, la Unión Europea analiza el nombramiento de un enviado especial para negociar con Rusia y garantizar los intereses tanto de Ucrania como del bloque europeo en una eventual resolución del conflicto.

El bloque europeo busca garantizar los intereses propios y de Ucrania en una eventual resolución diplomática del enfrentamiento con Moscú (Europa Press)

Según Financial Times, las naciones discuten la posibilidad de que Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, o Angela Merkel, ex canciller de Alemania, asuman la representación del bloque en eventuales negociaciones con Rusia para buscar una salida al conflicto en Ucrania.

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(Con información de Reuters y DPA)