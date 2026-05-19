Estados Unidos

Nueva York lanza un “Pasaporte de Barrios” para el Mundial 2026: fiestas, sellos y experiencias gratis por la ciudad

La iniciativa busca acercar la atmósfera del torneo a residentes y turistas con actividades culturales en los cinco distritos

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Ilustración de un balón de fútbol blanco y negro sobre un mosaico vibrante y skyline urbano, con textos "NYC '26" y "New York City Neighborhood Passport" en azul
El programa gratuito NYC Neighborhood Passport permite a residentes y turistas acceder a eventos culturales durante la Copa Mundial FIFA 2026 en los cinco distritos (Oficina del Alcalde Zohran Mamdani)

Nueva York lanzó el “NYC Neighborhood Passport” gratuito, una nueva herramienta para que residentes y visitantes accedan a cientos de eventos culturales, proyecciones y fiestas de barrio en los cinco distritos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según confirmaron NYC Tourism + Conventions y el alcalde Zohran Mamdani.

Este pasaporte, que estará disponible en formato físico en todas las bibliotecas públicas a partir del 11 de junio, permitirá a los usuarios coleccionar sellos diseñados por artistas locales con raíces en Colombia, Ghana, Corea y Brasil.

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Los sellos buscan reflejar la diversidad de la ciudad y de los equipos participantes en el torneo, sumando un componente artístico y multicultural a la experiencia global del fútbol.

Alternativas gratuitas para vivir el Mundial en los barrios

El programa fue creado para que quienes no consigan entradas para los partidos en el MetLife Stadium puedan vivir la atmósfera del Mundial en Nueva York a través de una variada agenda de actividades gratuitas y abiertas al público.

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Entre los barrios destacados que forman parte de la iniciativa se encuentran Little Senegal, Flatbush, Astoria y Sunset Park, donde se realizarán proyecciones públicas sin costo, espectáculos de danza y fiestas temáticas en espacios culturales, restaurantes y pequeños comercios.

Los pasaportes físicos estarán disponibles desde el 11 de junio en todas las bibliotecas públicas de Nueva York, facilitando la participación inclusiva en actividades del Mundial
Los pasaportes físicos estarán disponibles desde el 11 de junio en todas las bibliotecas públicas de Nueva York, facilitando la participación inclusiva en actividades del Mundial

De acuerdo con NYC Tourism + Conventions, el objetivo es “extender la celebración del Mundial más allá de los estadios y acercarla a todas las comunidades de la ciudad”.

El mapa digital interactivo, lanzado el 27 de mayo, reúne información sobre las actividades disponibles y un calendario actualizado de eventos previstos en los cinco distritos durante la Copa Mundial.

Este recurso digital permite a los usuarios localizar los puntos donde pueden recoger el pasaporte, consultar los lugares que distribuyen los sellos exclusivos y planificar recorridos para participar en las distintas propuestas culturales y deportivas.

Además, el portal de NYC Tourism centraliza las novedades sobre la programación y ofrece detalles sobre las reglas para la obtención y canje de sellos.

Campaña “Already Home” y participación comunitaria

El pasaporte incluye una sección para que los participantes documenten su propia experiencia y puedan compartir relatos vinculados al evento en la campaña nacional “Already Home”, una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia y la interacción comunitaria en torno al Mundial.

Little Senegal, Flatbush, Astoria y Sunset Park son algunos de los barrios que ofrecerán proyecciones públicas gratuitas, espectáculos y fiestas durante el torneo (REUTERS/Brendan McDermid)
Little Senegal, Flatbush, Astoria y Sunset Park son algunos de los barrios que ofrecerán proyecciones públicas gratuitas, espectáculos y fiestas durante el torneo (REUTERS/Brendan McDermid)

Según los organizadores, la campaña permitirá que aficionados de distintos orígenes cuenten sus historias futboleras y celebren la diversidad que caracteriza a Nueva York, especialmente en el contexto de un torneo internacional donde participan selecciones de todo el mundo.

Quienes recorran los barrios podrán sumar sellos en “hitos” culturales como museos, centros comunitarios, librerías y tiendas independientes, que serán puntos de encuentro para actividades relacionadas con el fútbol y la cultura local.

Cada sello fue creado por artistas seleccionados por su vínculo con las comunidades migrantes de la ciudad y constituye una pieza de colección que representa el país de origen y la identidad de los equipos que compiten en la Copa Mundial.

La lista completa de lugares participantes y la descripción de los sellos puede consultarse en el sitio web de NYC Tourism.

Impacto cultural y proyección de la iniciativa

Los sellos coleccionables, diseñados por artistas con raíces en Colombia, Ghana, Corea y Brasil, destacan la diversidad de la ciudad y los equipos de la Copa Mundial (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los sellos coleccionables, diseñados por artistas con raíces en Colombia, Ghana, Corea y Brasil, destacan la diversidad de la ciudad y los equipos de la Copa Mundial (REUTERS/Eduardo Munoz)

El NYC Neighborhood Passport no solo promueve la participación en eventos gratuitos, sino que también incentiva el turismo local y el comercio en los barrios menos tradicionales, en línea con la política de descentralización de la oferta cultural.

Según NYC Tourism + Conventions, la expectativa es que decenas de miles de personas utilicen el pasaporte durante la Copa Mundial, contribuyendo a visibilizar la riqueza cultural y las raíces diversas de la ciudad.

De esta manera, Nueva York busca posicionarse como un escenario inclusivo y dinámico durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, abriendo sus calles y espacios a quienes desean celebrar el fútbol sin necesidad de una entrada para los partidos.

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