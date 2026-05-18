Tres adolescentes fueron detenidos por una serie de tiroteos aleatorios en Austin: se confirmaron cuatro heridos

Tres adolescentes detenidos tras protagonizar al menos doce tiroteos aleatorios en Austin que dejaron cuatro heridos y generaron un fuerte operativo de seguridad (KVUE via AP)

Tres adolescentes fueron detenidos tras una ola de al menos 12 tiroteos aleatorios en Austin que dejó cuatro heridos y provocó un inédito dispositivo de seguridad en el sur de la ciudad.

Los ataques, emprendidos entre la tarde del sábado y la mañana del domingo a bordo de varios vehículos robados, no respondieron a ningún motivo claro y obligaron a las autoridades a ordenar que parte de los habitantes permanecieran resguardados en sus domicilios, según confirmaron fuentes oficiales consultadas por FOX News y CBS News.

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El despliegue implicó la instalación de un cerco policial en un área delimitada por South Slaughter Lane, East McKinney Falls Parkway, North Ben White Boulevard y West Escarpment Boulevard, medida que se levantó tras la captura de los dos primeros sospechosos.

De acuerdo con FOX News, la operación requirió la colaboración del Departamento de Policía de Austin, la Oficina del Sheriff del Condado de Travis y la Policía de Manor.

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La ola de tiroteos en el sur y este de Austin se llevó a cabo usando al menos cuatro vehículos robados, dificultando el rastreo de las autoridades (CBS News)

Adolescentes implicados, secuencia delictiva y uso de armas robadas

La investigación preliminar identificó a un joven de 15 años y otro de 17 como principales responsables, quienes intercambiaron vehículos al menos en cuatro ocasiones durante su recorrido por la ciudad.

Un tercer detenido, de 16 años, fue localizado el domingo por la noche en una estación de servicio en Manor, después de huir junto a los otros durante una parada policial relacionada con un Kia blanco buscado por las autoridades, tal como detalló la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, en declaraciones recogidas por FOX 7 y CBS News.

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El mayor de los adolescentes tenía una orden de arresto previa por el robo de un arma de fuego en la misma tienda donde el de 15 años habría sustraído también un arma el sábado.

Davis informó además que la pistola utilizada en los tiroteos era la robada previamente por el menor de 15 años, dato que amplía la conexión entre los hurtos y la ola de violencia.

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El itinerario delictivo incluyó fases diferenciadas: comenzó el sábado a las 15:45 horas cuando un vehículo fue reportado robado en un complejo de apartamentos; los sospechosos abrieron luego fuego contra dos estaciones de bomberos, edificios de departamentos, viviendas y personas en la vía pública en distintos barrios, sobre todo en el sur y este de la ciudad, según reportes cruzados de Associated Press y CBS News.

Los sospechosos, de entre 15 y 17 años, estaban vinculados al robo de armas en una tienda local utilizadas posteriormente en los tiroteos aleatorios (Austin Police Department)

Respuesta policial y gravedad de las víctimas

El comisionado de servicios de emergencias, Robert Luckritz, declaró a FOX News que el recuento final fue de cuatro víctimas hospitalizadas, incluido un herido de gravedad trasladado a un hospital tras recibir transfusión de sangre completa en el lugar.

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Los otros tres afectados presentaban lesiones no mortales. Uno de los episodios más graves ocurrió la mañana del domingo cuando un hombre que paseaba a su perro recibió un disparo por la espalda a las 8:47 horas.

La policía confirmó a CBS News que uno de los tiroteos fue captado por cámaras de vigilancia en las afueras de una tienda, donde una mujer fue alcanzada por disparos efectuados desde un automóvil en movimiento mientras conversaba con otra persona.

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Ante la multiplicidad de escenarios y víctimas, los oficiales debieron realizar inspecciones puerta a puerta en las zonas afectadas para descartar más lesionados y confirmar el estado de los vecinos.

Las autoridades estiman que los sospechosos alternaron entre al menos cuatro automóviles sustraídos: un Hyundai negro o azul oscuro, un Hyundai dorado, un Mazda plateado de cuatro puertas y el mencionado Kia Optima blanco.

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El uso de estos vehículos permitió cubrir amplias zonas urbanas en breves lapsos, dificultando el rastreo inicial de los damnificados y la tipificación de los hechos como una secuencia organizada.

Entre las víctimas, un hombre que paseaba a su perro resultó gravemente herido tras recibir un disparo por la espalda durante los ataques del domingo por la mañana (CBS News)

Investigación con repercusiones en la seguridad ciudadana

La jefa Davis, citada por FOX News, describió la pesquisa como “compleja” debido a la dispersión geográfica de los ataques y la falta inicial de vínculos claros entre los reportes ingresados.

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En su análisis público, la funcionaria advirtió a la población local sobre la vulnerabilidad de vehículos estacionados con llaves o controles electrónicos en su interior, práctica que facilita la sustracción y movilidad de los agresores en este tipo de sucesos.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, también mencionó la posibilidad de que incidentes como este motiven una revisión del uso de tecnología de lectores de placas para reforzar la vigilancia del parque automotor y agilizar futuras investigaciones.

El interrogante sobre el móvil de la serie de asaltos sigue vigente. Watson declaró a Associated Press que “no se ha identificado un motivo específico” y subrayó la naturaleza azarosa de los disparos. “No sé qué podría motivar a alguien a circular por la ciudad disparando sin sentido en distintas zonas”, afirmó.

La jefa de policía de Austin advirtió sobre el riesgo de dejar vehículos estacionados con llaves en su interior, facilitando el robo y la movilidad de los agresores (CBS News)

Detalles relevantes y canales de información oficiales

El tercer sospechoso, de 16 años, fue puesto bajo custodia de Austin después de ser detenido en Manor, según confirmaron las fuerzas de esa localidad a FOX News. La policía reiteró que no subsiste ninguna amenaza para la comunidad tras estas detenciones.

La policía de Austin pidió a la población local contactar a la Unidad de Agresiones Agravadas al teléfono 512-974-5177 o remitir pistas de manera anónima al programa Capital Area Crime Stoppers (512-472-8477, austincrimestoppers.org). Se ofrece una recompensa de hasta USD 1.000 por información que conduzca a nuevas detenciones relacionadas con esta investigación.