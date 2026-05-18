El hallazgo de un dinosaurio gigante en Tailandia redefine el mapa paleontológico asiático

El descubrimiento de Nagatitan chaiyaphumensis en Tailandia representa el hallazgo paleontológico más importante del sudeste asiático en los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un remoto estanque de la provincia de Chaiyaphum, en el noreste de Tailandia, un grupo de paleontólogos tailandeses halló los restos fósiles de un dinosaurio, identificado gracias a la precisa observación de Thanom Luangnan, un habitante local que detectó formaciones rocosas inusuales y avisó a las autoridades científicas.

Según informaron la revista de divulgación Muy Interesante y la revista científica Scientific Reports, el descubrimiento corresponde a Nagatitan chaiyaphumensis y constituye uno de los acontecimientos paleontológicos más destacados en el sudeste asiático de los últimos años.

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La excavación se llevó a cabo en una zona conocida por su riqueza paleontológica, donde con anterioridad se habían encontrado restos de saurópodos y fragmentos de cocodrilos del período Cretácico. Los paleontólogos desenterraron huesos que datan de hace aproximadamente 70 millones de años, correspondientes al Cretácico Superior.

Los investigadores, que llevan años trabajando en la región, subrayaron el buen estado de preservación de los restos y las peculiaridades anatómicas del ejemplar. El sitio ya fue relevante por descubrimientos anteriores, pero en esta ocasión, tanto el tamaño del fósil como sus características resultaron sorprendentes para los especialistas.

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El fósil hallado, de 70 millones de años, corresponde a la especie más grande de dinosaurio descubierta en Tailandia hasta la fecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las estimaciones publicadas, el dinosaurio medía cerca de ocho metros de longitud y se calcula que pesaba alrededor de 3,5 toneladas. Los restos encontrados pertenecen a un individuo adulto que vivió durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente 70 millones de años. Esta datación fue obtenida mediante el análisis de los sedimentos y la comparación con otros fósiles de la misma formación geológica.

El ejemplar fue identificado como un titanosaurio de Chaiyaphum, designado científicamente como Nagatitan chaiyaphumensis. De acuerdo con los autores, se trata de la especie más grande descubierta en Tailandia y una de las más significativas de la región en términos de tamaño y anatomía.

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Características anatómicas y clasificación de la nueva especie

El dinosaurio descubierto presenta unas patas consideradas entre las más extrañas documentadas en Asia, según el análisis de los fósiles. Los restos exhiben extremidades traseras robustas, adaptadas para soportar un cuerpo de gran masa, y una estructura ósea distintiva respecto a otros titanosaurios de la región.

El análisis científico estuvo a cargo de universidades de Tailandia y el Reino Unido, destacando la colaboración internacional en paleontología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que pertenece al grupo de los titanosaurios, una familia de dinosaurios herbívoros de cuello largo con presencia en diversos continentes durante el Cretácico.

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En particular, el ejemplar de Chaiyaphum muestra una combinación poco común de rasgos anatómicos en sus patas posteriores. El análisis detallado de las vértebras, la pelvis y los huesos de las piernas permitió a los investigadores establecer que se trata de una especie hasta ahora no identificada por la ciencia.

Equipos científicos, instituciones y protagonistas del hallazgo

El estudio y la descripción científica del fósil estuvieron a cargo de un equipo internacional integrado por especialistas de la Mahasarakham University, la universidad Suranaree de Tecnología, el Museo Sirindhorn de Tailandia y el University College London. La publicación oficial en Scientific Reports destaca la colaboración entre investigadores tailandeses y británicos y reconoce el papel crucial de Thanom Luangnan, quien descubrió los primeros restos.

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Entre los firmantes del artículo figuran paleontólogos como Phornphen Chanthasit (Mahasarakham University) y Paul Upchurch (University College London), quienes lideraron el análisis sistemático de los huesos y su comparación con otros titanosaurios conocidos. Desde entonces, Chanthasit y Upchurch han guiado la investigación para validar la identificación de la especie y fundamentar futuras exploraciones paleontológicas en la zona.

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Importancia científica y perspectivas futuras del descubrimiento

El hallazgo de Nagatitan chaiyaphumensis proporciona datos clave para comprender la evolución y dispersión de los titanosaurios en Asia. La morfología de sus patas, única entre los saurópodos documentados en el sudeste asiático, aporta nuevas pistas sobre la adaptación de estos dinosaurios a los ecosistemas del Cretácico tardío. De acuerdo con el estudio publicado, la región de Chaiyaphum pudo haber funcionado como un corredor faunístico durante ese periodo.

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Los investigadores adelantan que el hallazgo abre la puerta a nuevas excavaciones y estudios paleontológicos que podrían revelar más especies desconocidas. La conservación de los restos y el contexto geológico convierten a Chaiyaphum en un enclave relevante para la paleoarqueología del continente y la reconstrucción evolutiva de los grandes dinosaurios herbívoros asiáticos.