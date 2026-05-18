El impactante video de una avioneta que aterrizó de emergencia sobre una transitada calle de Phoenix

El impactante video difundido por los tripulantes, muestra el aterrizaje de emergencia de una avioneta "Republic RC-3 Seabee" sobre una de las calles más transitadas de Phoenix (FOX News)

Un piloto experimentado logró evitar una tragedia en Phoenix el pasado 12 de abril, cuando efectuó un aterrizaje de emergencia en plena zona residencial tras una falla grave en el motor de una Republic RC-3 Seabee, un modelo de hidroavión de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Mediante la pericia en la maniobra, ni los tres ocupantes de la aeronave ni nadie en tierra resultaron heridos, y se evitó por centímetros el choque con cables eléctricos y señales de tráfico. Además, recientemente los pasajeros revelaron nuevas imágenes del estremecedor momento.

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Las investigaciones preliminares del incidente, que está bajo análisis de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, señaló daños considerables en el fuselaje y partes externas de la aeronave, pero subrayaron que la respuesta técnica del piloto fue determinante para salvar vidas, según informaron USA Today y el medio local AZ Central.

La rápida respuesta del piloto Michael Tragarz evita una tragedia en una transitada zona residencial de Phoenix.La rápida respuesta del piloto Michael Tragarz evita una tragedia en una transitada zona residencial de Phoenix (Instagram/@aqvius)

Detalles del incidente y maniobra de emergencia

Según el informe preliminar de la National Transportation Safety Board (NTSB), recogido por AZ Central, el incidente afectó a un Republic RC-3, un avión anfibio de cuatro plazas diseñado para operar tanto en tierra como en agua desde la posguerra.

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El aparato despegó desde Hangar Haciendas Airport en Laveen alrededor de las 14:23 horas del viernes 12 de abril, ascendió hasta aproximadamente 2.500 pies y, durante el trayecto hacia Camelback Mountain, comenzó a experimentar una peligrosa “sobrerrevolución” del propulsor.

Pese a los intentos del piloto de controlar el giro del propulsor, el sistema no respondió y poco después una densa columna de humo emergió del costado izquierdo del compartimento del motor, de acuerdo con el reporte técnico de la NTSB.

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La avioneta RC-3 Seabee, pilotada por un capitán retirado, descendió sin tren de aterrizaje frente a comercios y viviendas, siendo evacuada la tripulación por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas (Fox 10)

Tras detectar un ruido anómalo, pérdida de potencia y presencia de humo en cabina, el piloto Michael Tragarz, quien iba acompañado por dos personas, decidió efectuar un aterrizaje forzoso en la transitada calle Seventh Street.

La maniobra evitó por centímetros impacto con cables, señalización y vehículos, resultando en daños sustanciales en la estructura, pero sin heridos entre ocupantes o peatones, según detalló la NTSB.

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Testimonios de los ocupantes y registro audiovisual

Michael Tragarz, siendo un piloto con más de 40 años de experiencia supo resolver la situación. Sobre el episodio, relató en AZ Family y 12News que debió buscar un lugar de aterrizaje en cuestión de segundos, al ver cómo el motor quedaba inutilizado y el humo comenzaba a llenar el cockpit.

El copiloto Dragisa Raicevic afirmó a NBC 12 News que el comandante cumplió el protocolo de emergencia con calma y destreza: “La diferencia fue la experiencia, mantenerse sereno y aplicar todo su conocimiento para resolver la situación”.

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En la grabación captada desde una cámara instalada en el ala, puede observarse cómo la nave desciende rápidamente y logra evitar cables de alta tensión y una señal de tráfico, con un margen de apenas “pulgadas”.

El aterrizaje forzoso, captado en video, dejó daños sustanciales en la estructura de la aeronave y nulo impacto en personas (Instagram/@aqvius)

Evaluación de daños y respuesta de autoridades

El capitán DJ Lee, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Phoenix, confirmó en USA Today que “fue un milagro que nadie resultara herido”.

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La Policía local también ratificó que ninguna persona en superficie sufrió lesiones y que los cables eléctricos permanecieron intactos, según verificaron los empleados del proveedor Arizona Public Service presentes durante la operación de emergencia. Según precisó la NTSB, el aterrizaje sin tren provocó “daños sustanciales” en el casco inferior, el ala izquierda y el sistema de escape de la aeronave.

Sumado a esto, la trayectoria de vuelo inicial fue consignada por Flightradar24 y FlightAware, señalando el despegue desde Hangar Haciendas Airpark, una zona residencial con pista privada en el suroeste de Phoenix.

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Mientras que la Federal Aviation Administration confirmó que el avión portaba el número de matrícula N6518K y estaba registrado como propiedad privada, de acuerdo con USA Today.

El reporte oficial no identificó la causa inicial de la sobrerrevolución del propulsor ni la falla de motor, pero sí constató que la reacción inmediata del piloto evitó una catástrofe en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

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El informe preliminar de la NTSB señala que la sobrerrevolución del propulsor fue el comienzo de la emergencia aérea (Phoenix Fire Dept.)

Características de la Republic RC-3 Seabee y estado de investigación

Republic RC-3 Seabee es una aeronave de configuración excepcional, diseñada después de la Segunda Guerra Mundial como transporte ligero y anfibio, capaz de operar sobre pistas o cuerpos de agua, según el Smithsonian National Air and Space Museum citado por AZ Central.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, junto a la Administración Federal de Aviación, mantiene abierta la investigación sobre el origen del desperfecto mecánico que llevó a esta maniobra extrema en el corazón de Phoenix.