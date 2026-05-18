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Israel interceptó cerca de Chipre otra flotilla que intentaba romper el bloqueo a Gaza

El operativo impidió que cerca de 50 botes, con unos 500 activitas, llegaran a las costas del enclave palestino que sigue bajo control de las Fuerzas de Defensa después de los operativos ejecutados para desarticular al grupo terrorista Hamas

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Las fuerzas armadas israelíes interceptan embarcaciones de activistas cerca de Chipre

Las fuerzas armadas israelíes comenzaron el lunes a interceptar embarcaciones de activistas frente a la costa de Chipre, parte de la más reciente ola de flotillas que buscan romper el bloqueo sobre Gaza. Más de 50 botes partieron la semana pasada desde el puerto de Marmaris, Turquía, en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como el tramo final de su viaje hacia la costa del enclave palestino.

En una transmisión en vivo difundida por la organización, se observó a activistas colocándose chalecos salvavidas y levantando las manos antes de que soldados israelíes, equipados con material táctico, abordaran una de las embarcaciones. La señal se interrumpió de forma abrupta al concretarse la operación. Varias de las naves permanecen frente a la costa chipriota.

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Los organizadores indicaron que las embarcaciones fueron interceptadas a 250 millas náuticas (463 kilómetros) de las costas de Gaza, fuera de aguas territoriales chipriotas. Un funcionario de Chipre, bajo anonimato, señaló que Israel no solicitó asistencia local y notificó que todas las personas a bordo se encuentran en buen estado de salud. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, una hora antes de la intercepción, instó a los activistas a “cambiar de rumbo y dar la vuelta de regreso de inmediato” y calificó la flotilla como “otra supuesta flotilla de ayuda humanitaria sin ayuda humanitaria”.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 500 activistas de 45 países, busca romper el bloqueo impuesto sobre Gaza desde 2007. (REUTERS/Angelos Tsatsis)
La Flotilla Global Sumud, compuesta por 500 activistas de 45 países, busca romper el bloqueo impuesto sobre Gaza desde 2007. (REUTERS/Angelos Tsatsis)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, siguió la operación desde la sede militar en Tel Aviv y felicitó a los soldados por “frustrar un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que imponemos a los terroristas de Hamás en Gaza”. Netanyahu pidió la cancelación de su comparecencia judicial ese día debido a reuniones de seguridad.

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El grupo terrorista Hamas calificó el abordaje israelí como “un acto de piratería a gran escala” e instó a la comunidad internacional a ejercer presión para que se ponga fin al bloqueo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía pidió la liberación inmediata de los participantes y afirmó que Israel “no logrará impedir la solidaridad internacional con el pueblo palestino”. Turquía comunicó que trabaja para asegurar el retorno seguro de sus ciudadanos. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos criticaron la legalidad de interceptar embarcaciones en alta mar.

El bloqueo a Gaza, impuesto por Israel y Egipto tras la toma del territorio por parte de Hamas en 2007, restringe el flujo de bienes y personas. Israel controla el espacio aéreo y la costa, mientras que Egipto limita la apertura del paso fronterizo de Rafah. El objetivo declarado es impedir el contrabando de armas hacia Hamás. Críticos consideran que constituye un castigo colectivo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía solicitó la liberación inmediata de los activistas y trabaja para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos. (REUTERSAngelos Tsatsis)
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía solicitó la liberación inmediata de los activistas y trabaja para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos. (REUTERSAngelos Tsatsis)

En 2010, el asalto al barco Mavi Marmara resultó en la muerte de nueve ciudadanos turcos y un turco-estadounidense. Desde entonces, los participantes de las flotillas han sido detenidos y deportados. El último barco de activistas que logró llegar a Gaza lo hizo en 2008.

La Flotilla Global Sumud reúne a cerca de 500 activistas de 45 países. Los organizadores buscan llamar la atención sobre las condiciones en Gaza, donde residen 2 millones de personas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 72.700 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de los ataques israelíes tras el último conflicto. Israel afirma que entran unos 600 camiones diarios con ayuda humanitaria, cifra similar a la previa a la guerra. La población afronta carencias de vivienda, alimentos y medicinas. Los organizadores de la flotilla indicaron que su objetivo es visibilizar la situación en Gaza.

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