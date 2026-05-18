Estados Unidos

Las peores inundaciones en décadas arrasan cultivos en Hawái: menos verduras en el mercado y pérdidas por USD 50 millones

El desastre climático dejó a cientos de familias productoras en una situación crítica, comprometiendo la oferta de alimentos frescos para la población y generando incertidumbre sobre la continuidad de la actividad agrícola en el archipiélago

Guardar
Un primer plano de tierra agrietada en un campo agrícola, con pequeños plátanos jóvenes y algunas plantas de plátano más grandes al fondo bajo un cielo azul
La reciente catástrofe hídrica afectó gravemente la producción de alimentos en las islas, alterando la vida rural y el abastecimiento local (AP Photo)

Las inundaciones más extensas en décadas dejaron a cientos de agricultores en Hawái al borde del colapso, con una pérdida estimada de USD 50 millones únicamente en daños a cultivos y activos, según cálculos de la principal federación agrícola del estado, la Hawaii Farm Bureau, y datos recogidos por asociaciones como la Coalición de Agricultura Familiar del Pacífico.

Apenas unos días después del desastre, más de 600 explotaciones reportaron daños cercanos a USD 40 millones a la cadena estadounidense de noticias ABC News.

PUBLICIDAD

El impacto inmediato en el suministro de alimentos frescos pone en duda el futuro de la agricultura local, esencial para el bienestar económico y social del archipiélago.

El último balance consolidado por la Hawaii Farm Bureau indica que aproximadamente 2.000 de las 6.500 explotaciones agrícolas de Hawái resultaron afectadas, superando ampliamente los registros oficiales iniciales.

PUBLICIDAD

Según el director ejecutivo de la organización, Brian Miyamoto, muchos de estos productores estaban próximos a la cosecha cuando las lluvias devastaron sus cultivos, comprometiendo meses de trabajo y recursos. Miyamoto precisó: “En algunos casos, las fincas completas han sido arrasadas”.

Fotografía aérea que muestra campos verdes inundados y estanques rectangulares, junto a un lago de color ocre y canales de agua
Las lluvias intensas transformaron campos fértiles en extensos lodazales, generando daños irreversibles en cosechas y bienes agrícolas (Office of Mayor Rick Blangiardi)

Los pequeños agricultores, los más golpeados por la devastación

Las consecuencias no se limitaron a la pérdida directa de alimentos. De acuerdo con el organismo federal responsable del sector, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la mayoría de las granjas hawaianas genera menos de USD 10.000 al año en ventas, lo que sitúa a sus propietarios en una situación de enorme vulnerabilidad frente a los impactos climáticos.

La agricultura en Hawái se diferencia de otros estados por su fragmentación en terrenos de pocas hectáreas dedicados a una amplia variedad de productos, que abastecen desde supermercados hasta mercados locales.

Esta diversificación, si bien fortalece la seguridad alimentaria, dificulta el acceso a seguros agrarios y deja a los productores casi desprotegidos.

Un hombre y un niño caminan de espaldas por un sendero de tierra rodeado de hierba alta y árboles bajo un cielo azul con nubes
Las explotaciones familiares, que dependen de cultivos diversos para subsistir, sufrieron pérdidas que amenazan su permanencia en el sector (AP Photo/Mengshin Lin)

Sin cobertura de seguros, los agricultores buscan apoyo estatal y federal, incluidas subvenciones únicas de USD 1.500, préstamos preferenciales y recursos recaudados por la comunidad, como el fondo benéfico que reunió cerca de USD 850.000 en las primeras semanas tras el desastre, según cifras facilitadas a ABC News.

Kula Uliʻi, una de las agricultoras damnificadas, relató que ahora solo puede ofrecer en los mercados locales un cuarto de la producción habitual.

Donde antes vendía 90,7 kg de tomates en un solo fin de semana, hoy apenas logra llegar a 27,2 kg. Esta disminución obligó a renegociar muchos contratos con tiendas de comestibles, ya que es imposible cumplir con las entregas previstas.

Vista aérea de un campo agrícola con tierra agrietada y seca. Hileras de plástico azul oscuro cubren el suelo, y se ven pequeñas plantas verdes y tablones de madera
Ante la falta de protección financiera, muchos productores deben recurrir a ayudas estatales y donaciones para intentar recomenzar (AP Photo/Mengshin Lin)

Impacto social en familias migrantes y respuestas del gobierno

La agricultura hawaiana está marcada por familias inmigrantes, especialmente provenientes de Asia y Portugal desde finales del siglo XIX para trabajar en plantaciones de caña de azúcar y piña. Tras el declive de la agricultura a gran escala en la década de 1990, la isla apostó por pequeñas granjas como la de Bok Kongphan, quien llegó desde Tailandia y hoy cultiva vegetales en una parcela de dos hectáreas.

Kongphan afirmó: “Las inundaciones fueron muy devastadoras”, y describió cómo el agua superó medio metro en su vivienda, construida con un contenedor marítimo.

Su sobrina, Jeni Balanay, perdió por completo los cultivos de choy sum, melón amargo y tomate; los recientes árboles de banana, coco y mango presentan hojas amarillentas y escasas posibilidades de recuperación. Sobre el futuro, Balanay señaló: “¿Volverá a ocurrir? Cuando miras la tierra y ves que está toda destruida, es difícil no querer rendirse”.

Las autoridades destacan que estos agricultores resultan fundamentales para asegurar el autoabastecimiento de Hawái, sobre todo tras el quiebre de envíos internacionales registrado durante la pandemia de COVID-19. La secretaria de Agricultura estatal, Sharon Hurd, informó que el gobierno realiza análisis de suelos para descartar contaminación y provee semillas y plantines. Hurd insistió: “Son las fincas que tenemos que reactivar cuanto antes. No pueden dejarlo”.

Hombre de pie en campo con tierra marrón agrietada y vegetación dañada bajo cielo azul. Viste suéter verde con estampado y pantalones cargo claros
Comunidades de origen asiático y portugués enfrentan la incertidumbre, mientras las autoridades implementan programas de asistencia y recuperación (AP Photo/Mengshin Lin)

Consecuencias a largo plazo para la alimentación en Hawái

Las tormentas no solo destruyeron cultivos, sino que también provocaron la muerte de ganado, la pérdida de maquinaria y la alteración de la infraestructura rural.

Incluso el taro, que requiere inundaciones controladas y es un alimento básico en Hawái, quedó inutilizable por la contaminación transportada por las aguas, según declaró Uliʻi a ABC News: “Todo se ha perdido. No podemos usar nada”.

Raíz de taro cortada por la mitad y en trozos sobre una superficie oscura, mostrando su interior blanco con vetas y puntos morados
Incluso el taro, cultivo fundamental para la dieta hawaiana, resultó contaminado por el agua, quedando fuera de consumo y comercialización (Freepik)

La magnitud de la destrucción, sumada a otros desastres recientes como incendios forestales, plagas y erupciones volcánicas, reavivó el debate sobre la resiliencia agrícola del archipiélago.

Las redes de apoyo comunitario y las ayudas oficiales resultan insuficientes ante el daño causado, y persiste la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad agrícola ante posibles eventos climáticos extremos.

El estado y las organizaciones agrícolas insisten en la necesidad de sostener e impulsar a sus pequeños productores, no solo por razones económicas, sino para preservar la capacidad de Hawái de autoabastecerse ante crisis globales futuras.

Temas Relacionados

HawáiAgriculturaCultivosAlimentosInundacionesMercadoDesastre ClimáticoVerdurasImpacto AmbientalImpacto SocialImpacto EconómicoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asesinan a una estudiante trans en la Universidad de Washington: el principal sospechoso está detenido y la comunidad exige justicia

El entorno académico sigue afectado tras el hallazgo del cuerpo de Juniper Blessing en una residencia del campus. El sospechoso fue localizado gracias a la intervención de allegados y se entregó en una dependencia policial tras coordinar su presentación con las autoridades

Asesinan a una estudiante trans en la Universidad de Washington: el principal sospechoso está detenido y la comunidad exige justicia

Sin respuesta a sus exigencias sobre Ormuz y el programa nuclear, Trump reúne al gabinete de crisis para definir la ofensiva contra Irán

En las próximas horas, el presidente de Estados Unidos analizará las distintas opciones militares que podría ejecutar para doblegar la resistencia del régimen chiíta, ante el probable fracaso de las negociaciones diplomáticas encabezadas por Pakistán y Qatar

Sin respuesta a sus exigencias sobre Ormuz y el programa nuclear, Trump reúne al gabinete de crisis para definir la ofensiva contra Irán

Investigan hallazgo de seis migrantes muertos en vagón de tren proveniente de Long Beach

Las autoridades federales sospechan que las víctimas, procedentes de México y Honduras, fallecieron por golpe de calor durante el trayecto hacia Laredo, Texas, mientras se intensifica el enfoque en las redes de tráfico humano

Investigan hallazgo de seis migrantes muertos en vagón de tren proveniente de Long Beach

El metro de Nueva York reduce la delincuencia general, pero los asesinatos alcanzan su cifra más alta desde 2018

Las tendencias recientes reavivan el debate sobre prevención y percepción de riesgo en el transporte urbano

El metro de Nueva York reduce la delincuencia general, pero los asesinatos alcanzan su cifra más alta desde 2018

Donald Trump volvió a publicar el mapa de Venezuela como el “estado 51” de Estados Unidos

La publicación del mandatario estadounidense llega después de que Venezuela extraditara al testaferro del ex dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, a territorio norteamericano por lavado de dinero y corrupción

Donald Trump volvió a publicar el mapa de Venezuela como el “estado 51” de Estados Unidos

TECNO

ChatGPT no rompió la universidad: rompió el termómetro con el que se la mide

ChatGPT no rompió la universidad: rompió el termómetro con el que se la mide

No más llamadas Spam: las 14 palabras que decir para evitarlas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este lunes 18 de mayo

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

El día en que un captcha puso a prueba la humanidad de Mark Zuckerberg

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Kylie Minogue habló sobre la huella emocional que dejó su diagnóstico de cáncer de mama casi 20 años después

Mark Ruffalo impulsa la resistencia colectiva en Hollywood ante la posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

Chris Rock revela cómo la presencia de Brad Pitt transforma cualquier reunión

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”

James Rodríguez estrena en Netflix su impactante serie documental a días del Mundial de fútbol

MUNDO

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

Energía nuclear: Finlandia activa el primer almacén subterráneo permanente para desechos radiactivos

Al menos 20 combatientes de Estado Islámico fueron abatidos en ataques aéreos conjuntos de Nigeria y Estados Unidos

Trump: “Le estamos ganando a China por mucho en inteligencia artificial”

El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus