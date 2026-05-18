Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó material terrorista de Hezbollah

Israel destruyó infraestructura terrorista del grupo Hezbollah en Líbano

Israel abatió al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano y destruyó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en ese país. En un ataque realizado en Baalbek, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a Wael Mahmoud Abdel Halim, identificado como comandante de la Yihad Islámica Palestina en la región de Bekaa, Líbano. Abdel Halim lideró la incorporación de integrantes de la organización terrorista GAF a los combates junto con miembros del grupo terrorista Hezbollah en territorio libanés, y promovió planes para perpetrar ataques contra las FDI en fechas recientes.

Durante una operación nocturna en Baalbek, las FDI destruyeron un almacén de misiles antitanque (ATGM) que pertenecía al grupo terrorista Hezbollah. La acción fue ejecutada por efectivos de la Brigada 769 bajo el mando de la División 91, con apoyo de la Fuerza Aérea. El objetivo declarado fue eliminar amenazas contra ciudadanos israelíes.

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Israel eliminó al comandante de la Yihad Islámica Palestina en Líbano, Wael Mahmoud Abdel Halim, durante una operación militar en Baalbek.

En otra intervención en las cercanías de la aldea de Al-Khiyam, las fuerzas israelíes destruyeron almacenes adicionales de armamento y complejos de permanencia del grupo terrorista Hezbollah. Durante la operación fueron hallados lanzadores de misiles antitanque, cargas explosivas y armas ligeras, según el reporte militar.

Ataque contra Israel

La organización terrorista Hezbollah, que ha sido financiada por el régmen de Irán, lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, pese a un acuerdo para prorrogar el alto el fuego, según informó un portavoz militar israelí en declaraciones a AFP. El funcionario calificó los ataques como una violación continua de los entendimientos del alto el fuego.

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El viernes, representantes de Israel y Líbano —sin la presencia de Hezbollah— aprobaron en Washington una extensión de 45 días para la tregua iniciada el 16 de abril, en un proceso mediado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. También acordaron una nueva ronda de negociaciones de paz para el 2 y 3 de junio y una reunión militar en el Pentágono el 29 de mayo.

En las últimas semanas, la organización terrorista Hezbollah ha utilizado drones de bajo costo con tecnología FPV contra fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó en una reunión del gabinete que enfrenta el desafío de neutralizar estos drones y que ordenó encontrar una solución.

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El grupo terrorista Hezbollah sigue preparando ataques contra Israel y sus fuerzas militares. (@idfonline)

El sábado, los terroristas del grupo libanés afirmaron haber atacado el cuartel de Ya’ara en el norte de Israel con un enjambre de drones. La organización también anunció operaciones contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano, donde las tropas israelíes ocupan territorio cercano a la frontera.

Por su parte, Israel bombardeó el sábado zonas del sur del Líbano, tras el anuncio de la extensión del alto el fuego, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). Según la agencia, el cruce de Srobbin fue atacado, lo que dejó un muerto y un herido. También se reportaron ataques en Bint Jbeil y Tiro; en esta última, una vivienda fue alcanzada y hubo heridos.

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Desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, los ataques israelíes han causado la muerte de 2.951 personas en el Líbano y 8.988 han resultado heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública. Más de 400 personas han muerto desde que comenzó la tregua el 17 de abril, según autoridades libanesas.