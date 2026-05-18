Asesinan a una estudiante trans en la Universidad de Washington: el principal sospechoso está detenido y la comunidad exige justicia

El caso abrió interrogantes sobre la protección de las minorías sexuales en entornos educativos y la respuesta institucional ante hechos violentos (HRA Santa Fe/Seattle Police Department)

Un hombre de 31 años, identificado como Christopher Leahy, se entregó a la policía en Bellevue el miércoles por la noche en relación con el asesinato de una estudiante transgénero de la Universidad de Washington.

Según informó la cadena informativa estadounidense NBC News, la víctima, Juniper Blessing, de 19 años, fue hallada muerta el domingo a las 22:10 en la sala de lavandería del complejo Nordheim Court, dentro del campus de Seattle, con más de 40 heridas de arma blanca.

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El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la seguridad en los campus y el respaldo a las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos.

El edificio, ubicado al oeste del campus universitario, aloja a estudiantes de distintas carreras y cuenta con acceso restringido mediante credenciales (UWHFS)

La investigación y el proceso judicial

Las autoridades señalaron que Leahy se presentó en la comisaría de Bellevue a las 22:42 del miércoles, apenas media hora después de que un abogado de la familia contactara a la policía para coordinar su entrega. El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de King bajo investigación por asesinato, informó el Departamento de Policía de Seattle a NBC News.

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La identificación del presunto autor se aceleró por la colaboración de un hermano y un excompañero escolar de Leahy, quienes contactaron a la policía tras la difusión de imágenes tomadas en el edificio, aunque una de las cámaras de seguridad fue desconectada la noche del homicidio.

En su primera comparecencia ante el tribunal, la autoridad fijó una fianza de USD 10 millones para Leahy. El acusado enfrenta cargos preliminares por asesinato en primer grado con arma mortal, aunque la fiscalía debe definir formalmente los cargos en la audiencia prevista para el lunes 18 de mayo, según ABC News.

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Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen ni si existía una relación previa entre la víctima y el sospechoso. La policía de Seattle renovó el llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante colabore con la investigación.

El expediente judicial incluye testimonios de residentes y registros de cámaras que fueron determinantes para identificar al principal sospechoso (Seattle Police Department)

El perfil de la víctima y el impacto en la comunidad

Juniper Blessing nació en Princeton, Nueva Jersey, y residió posteriormente en Santa Fe, Nuevo México. Según un comunicado difundido por la ONG Alianza de Derechos Humanos de Santa Fe, tenía previsto estudiar ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington.

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Sus familiares la describieron como una persona atenta a las necesidades de los demás, sumamente inteligente y talentosa. De acuerdo con el documento de causa probable obtenido por NBC News, Blessing sufrió más de 40 heridas de arma blanca en cabeza, cuello, hombros, brazos y manos; la muerte se debió a una pérdida masiva de sangre.

La policía universitaria fue alertada a las 22:10 del domingo y encontró el cuerpo en la lavandería del complejo Nordheim Court. Una residente, identificada como E.H., permitió el ingreso del sospechoso al edificio momentos antes de descubrir el cuerpo, tras sostener la puerta para él. Otros estudiantes declararon haber visto a un hombre en las inmediaciones de la lavandería de Building 7, una de las residencias estudiantiles del campus de Seattle, la noche del asesinato.

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La noticia generó manifestaciones de apoyo y vigilias en distintos espacios del campus, donde estudiantes y docentes exigieron justicia y mayor contención (HRA Santa Fe)

Reacciones institucionales y homenajes

El presidente de la Universidad de Washington, Robert Jones, expresó que la detención del sospechoso puede significar cierto alivio, pero recalcó que esta detención no atenúa el dolor que atraviesan los seres queridos de la víctima y la comunidad universitaria, ni devuelve a una persona querida de su campus.

Jones agradeció el trabajo de la policía local y subrayó que todavía se desconoce mucho sobre lo que provocó esta tragedia, comprometiéndose a revisar las circunstancias del crimen para fortalecer la seguridad.

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En las últimas horas, la comunidad universitaria organizó homenajes y espacios de apoyo en memoria de Juniper Blessing. La administración universitaria reforzó el acceso a recursos de apoyo psicológico, especialmente para la comunidad LGBTQIA+, y pidió colaboración para mantener la seguridad en la etapa final del ciclo lectivo, cuyo cierre y ceremonia de graduación están previstos para junio.