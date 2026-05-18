Estados Unidos

Asesinan a una estudiante trans en la Universidad de Washington: el principal sospechoso está detenido y la comunidad exige justicia

El entorno académico sigue afectado tras el hallazgo del cuerpo de Juniper Blessing en una residencia del campus. El sospechoso fue localizado gracias a la intervención de allegados y se entregó en una dependencia policial tras coordinar su presentación con las autoridades

Guardar
Imagen dividida: a la izquierda, una persona joven de cabello rizado oscuro y tez clara; a la derecha, un hombre con gafas y barba mirando hacia arriba
El caso abrió interrogantes sobre la protección de las minorías sexuales en entornos educativos y la respuesta institucional ante hechos violentos (HRA Santa Fe/Seattle Police Department)

Un hombre de 31 años, identificado como Christopher Leahy, se entregó a la policía en Bellevue el miércoles por la noche en relación con el asesinato de una estudiante transgénero de la Universidad de Washington.

Según informó la cadena informativa estadounidense NBC News, la víctima, Juniper Blessing, de 19 años, fue hallada muerta el domingo a las 22:10 en la sala de lavandería del complejo Nordheim Court, dentro del campus de Seattle, con más de 40 heridas de arma blanca.

PUBLICIDAD

El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y reabrió el debate sobre la seguridad en los campus y el respaldo a las personas LGBTQIA+ en Estados Unidos.

Vista exterior de la entrada principal del complejo Nordheim Court, con paredes grises, grandes ventanales, un letrero y varias bicicletas aparcadas
El edificio, ubicado al oeste del campus universitario, aloja a estudiantes de distintas carreras y cuenta con acceso restringido mediante credenciales (UWHFS)

La investigación y el proceso judicial

Las autoridades señalaron que Leahy se presentó en la comisaría de Bellevue a las 22:42 del miércoles, apenas media hora después de que un abogado de la familia contactara a la policía para coordinar su entrega. El sospechoso fue ingresado en la cárcel del condado de King bajo investigación por asesinato, informó el Departamento de Policía de Seattle a NBC News.

PUBLICIDAD

La identificación del presunto autor se aceleró por la colaboración de un hermano y un excompañero escolar de Leahy, quienes contactaron a la policía tras la difusión de imágenes tomadas en el edificio, aunque una de las cámaras de seguridad fue desconectada la noche del homicidio.

En su primera comparecencia ante el tribunal, la autoridad fijó una fianza de USD 10 millones para Leahy. El acusado enfrenta cargos preliminares por asesinato en primer grado con arma mortal, aunque la fiscalía debe definir formalmente los cargos en la audiencia prevista para el lunes 18 de mayo, según ABC News.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen ni si existía una relación previa entre la víctima y el sospechoso. La policía de Seattle renovó el llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante colabore con la investigación.

Hombre con gafas, chaqueta azul y jeans, mirando hacia abajo, captado por cámara de seguridad en una lavandería con máquinas blancas al fondo
El expediente judicial incluye testimonios de residentes y registros de cámaras que fueron determinantes para identificar al principal sospechoso (Seattle Police Department)

El perfil de la víctima y el impacto en la comunidad

Juniper Blessing nació en Princeton, Nueva Jersey, y residió posteriormente en Santa Fe, Nuevo México. Según un comunicado difundido por la ONG Alianza de Derechos Humanos de Santa Fe, tenía previsto estudiar ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington.

Sus familiares la describieron como una persona atenta a las necesidades de los demás, sumamente inteligente y talentosa. De acuerdo con el documento de causa probable obtenido por NBC News, Blessing sufrió más de 40 heridas de arma blanca en cabeza, cuello, hombros, brazos y manos; la muerte se debió a una pérdida masiva de sangre.

La policía universitaria fue alertada a las 22:10 del domingo y encontró el cuerpo en la lavandería del complejo Nordheim Court. Una residente, identificada como E.H., permitió el ingreso del sospechoso al edificio momentos antes de descubrir el cuerpo, tras sostener la puerta para él. Otros estudiantes declararon haber visto a un hombre en las inmediaciones de la lavandería de Building 7, una de las residencias estudiantiles del campus de Seattle, la noche del asesinato.

Una persona joven con cabello oscuro y rizado, vistiendo una camisa blanca, abraza a un perro marrón peludo con un collar azul. El perro mira hacia arriba con la boca abierta
La noticia generó manifestaciones de apoyo y vigilias en distintos espacios del campus, donde estudiantes y docentes exigieron justicia y mayor contención (HRA Santa Fe)

Reacciones institucionales y homenajes

El presidente de la Universidad de Washington, Robert Jones, expresó que la detención del sospechoso puede significar cierto alivio, pero recalcó que esta detención no atenúa el dolor que atraviesan los seres queridos de la víctima y la comunidad universitaria, ni devuelve a una persona querida de su campus.

Jones agradeció el trabajo de la policía local y subrayó que todavía se desconoce mucho sobre lo que provocó esta tragedia, comprometiéndose a revisar las circunstancias del crimen para fortalecer la seguridad.

En las últimas horas, la comunidad universitaria organizó homenajes y espacios de apoyo en memoria de Juniper Blessing. La administración universitaria reforzó el acceso a recursos de apoyo psicológico, especialmente para la comunidad LGBTQIA+, y pidió colaboración para mantener la seguridad en la etapa final del ciclo lectivo, cuyo cierre y ceremonia de graduación están previstos para junio.

Temas Relacionados

SeattleUniversidad De WashingtonSeguridadCrimenViolenciaHomicidioTransgéneroCampusArma BlancaInvestigaciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El voto latino será clave en las elecciones de alcalde de Los Ángeles: cómo los candidatos buscan seducir a la comunidad

La movilización inédita de asociaciones y nuevas propuestas en español transforman la campaña municipal y elevan la expectativa sobre la participación hispana en la definición electoral

El voto latino será clave en las elecciones de alcalde de Los Ángeles: cómo los candidatos buscan seducir a la comunidad

Vehículos autónomos de Waymo generan caos en un barrio de Atlanta

Vecinos de Buckhead alertan por autos sin conductor que alteran la seguridad y provocan atascos en calles residenciales

Vehículos autónomos de Waymo generan caos en un barrio de Atlanta

Dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Idaho: el impactante momento del accidente

El siniestro ocurrió durante el festival Gunfighter Skies Air Show en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home. Tras la colisión, las autoridades activaron el cierre de la instalación militar

Dos aviones militares chocaron en pleno show aéreo en Idaho: el impactante momento del accidente

El error de firma que puede invalidar tu trámite migratorio con USCIS desde el 10 de julio: qué cambia y cómo evitarlo

La nueva política del organismo estadounidense obliga a extremar cuidados en cada solicitud, ya que cualquier descuido en la autenticación puede dejar sin efecto la gestión y provocar la pérdida de sumas importantes

El error de firma que puede invalidar tu trámite migratorio con USCIS desde el 10 de julio: qué cambia y cómo evitarlo

El alza del diésel afecta al transporte educativo en Estados Unidos

Escuelas de todo el país ajustan recursos y servicios para mantener la movilidad de estudiantes ante la crisis internacional

El alza del diésel afecta al transporte educativo en Estados Unidos

TECNO

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

El día en que un captcha puso a prueba la humanidad de Mark Zuckerberg

Error 404: el mensaje más común de la web, ¿qué hay detrás?

¿Se retrasa GTA 6? Take-Two aclara la situación del esperado juego de Rockstar

La cámara del iPhone sería totalmente personalizable en la próxima actualización de Apple

ENTRETENIMIENTO

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”

James Rodríguez estrena en Netflix su impactante serie documental a días del Mundial de fútbol

Las Cuatro Estaciones renueva y se muda a Italia en su regreso

Emilia Clarke y el síndrome del impostor: la historia detrás de sus inseguridades tras “Game of Thrones”

Un ogro verde, un burro irreverente y una parodia que cambió el cine animado para siempre: la verdadera historia de Shrek

MUNDO

A un día de la visita de Putin a Xi Jinping, un drone ruso impactó contra un carguero chino en el mar Negro

A un día de la visita de Putin a Xi Jinping, un drone ruso impactó contra un carguero chino en el mar Negro

Los récords de velocidad en tierra, una competencia dominada por innovación y hazañas históricas

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”