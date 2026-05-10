Al menos once heridos tras una explosión en un barco frente a las costas de Florida (EEUU)

Al menos once personas han resultado heridas de diversa consideración y han sido trasladadas de urgencia al hospital este sábado por la tarde tras registrarse una explosión en una embarcación que se encontraba frente a las costas de Miami, en el extremo sureste del estado estadounidense de Florida, han informado las autoridades locales.

Los servicios de Emergencias de Miami recibieron la voz de alerta en torno a las 12.48 horas (hora local) y más de 25 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron hasta la playa de Haulover, donde encontraron a varias víctimas, según has informado medios estadounidenses como NBC o ABC News.

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En un primer momento, fuentes del Departamento de Bomberos notificaron el traslado de una quincena de personas al hospital, si bien finalmente indicaron que solo once personas habían sido hospitalizadas. Por el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas.

Asimismo, las autoridades locales no han revelado las causas del incidente, si bien han aprovechado la tesitura para recordar a la ciudadanía que, estando "en plena temporada de navegación", han de "priorizar la seguridad en el agua".

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"Asegúrese de que su embarcación esté equipada con un extintor de incendios en funcionamiento y todo el equipo de seguridad necesario. Antes de zarpar, realice una revisión de seguridad exhaustiva para garantizar que su embarcación esté en buen estado y libre de posibles peligros", han instruido los bomberos en declaraciones a Fox News, insistiendo en que "tomar algunas precauciones adicionales puede ayudar a prevenir emergencias y mantener a todos a salvo".

Por el momento, ni Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade ni la oficina del FBI en Miami se han pronunciado al respecto.

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