Estados Unidos

Arrestan al turista que lanzó una roca a la foca monje en Hawái: deberá comparecer ante la justicia federal

La detención ocurrió tras la difusión de un video que muestra la agresión ocurrida en una playa de Lahaina, donde la especie en peligro crítico es considerada símbolo de recuperación comunitaria tras el incendio forestal de 2023

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La grabación, captada por una testigo en la playa de Lahaina, se convirtió en una pieza clave para la investigación judicial y su difusión generó repercusión internacional (@brentonawa)

La justicia estadounidense formalizó cargos contra Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, el turista acusado de lanzar una roca de gran tamaño a “Lani”, una foca monje hawaiana en peligro crítico de extinción, en una playa de Lahaina, Maui.

El caso tomó un giro judicial cuando agentes federales arrestaron a Lytvynchuk cerca de Seattle y lo acusaron por acoso y tentativa de acoso a una especie protegida, según informó AP News.

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La acusación se produjo luego de que testigos presentaran un video en el que se observa al visitante arrojando una piedra, descrita como “del tamaño de un coco”, directamente hacia la cabeza del animal.

El material —considerado prueba clave por la fiscalía— fue grabado por Kaylee Schnitzer, de 18 años, quien relató al medio local HawaiiNewsNow que la acción fue deliberada y dirigida específicamente al mamífero marino.

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Un hombre en camiseta blanca y shorts azules está sentado en la arena de una playa, mientras un oficial uniformado lo mira de pie. Palmeras y el mar con barcos al fondo
El incidente puso en discusión la relación entre turismo y respeto por la biodiversidad en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta (Kaylee Schnitzer)

De acuerdo con los documentos judiciales citados por CBS News, Lytvynchuk respondió tras ser confrontado que “no le importaba y que era lo suficientemente rico como para pagar cualquier multa”.

La secuencia del incidente y la reacción del acusado intensificaron la indignación local y nacional, y reavivaron el debate sobre la protección de la fauna ante el turismo masivo en Hawái.

Las autoridades federales informaron que el acusado debe comparecer ante un tribunal federal en Seattle. Si resulta culpable, enfrenta hasta un año de prisión por cada cargo, una multa máxima de USD 50.000 bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción y hasta USD 20.000 según la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

Un hombre de espaldas, con camiseta blanca y pantalón corto oscuro, está en el agua poco profunda mientras un gran salpicón ocurre frente a él, donde una foca es parcialmente visible
El proyectil arrojado por el visitante fue descrito como una piedra de gran tamaño, dirigida intencionalmente hacia el mamífero marino protegido (Kaylee Schnitzer)

Reacción social e institucional en Hawái

El episodio generó una respuesta inmediata y contundente tanto de la comunidad local como de las autoridades. El alcalde de Maui, Richard Bissen, expresó su rechazo en redes sociales y subrayó: “Quiero dejar en claro: no es este el tipo de visitantes que recibimos con agrado en Maui. Recibimos con respeto a quienes entienden que nuestra cultura, ambiente y vida silvestre deben ser tratados con cuidado y aloha. Conductas como esta no serán toleradas”, según reprodujo CBS News.

La presencia de Lani adquirió un valor simbólico para los residentes de Maui, sobre todo después de los incendios que devastaron Lahaina en 2023.

La foca monje se convirtió en un emblema de recuperación para la comunidad y su protección movilizó a ciudadanos y funcionarios.

"Sobreviviremos y esto se recuperará": un año después del incendio forestal de Maui, los sobrevivientes siguen adelante
La comunidad aún atraviesa el proceso de reconstrucción tras los siniestros, que dejaron profundas secuelas sociales y ambientales en la isla (Matthew Thayer/The Maui News via AP, File)

La viralización del video en redes sociales y la difusión del caso por medios internacionales impulsaron un amplio debate social. La secuencia no solo provocó indignación, sino que también motivó expresiones de apoyo a quienes actúan en defensa de la fauna local.

El senador estatal Brenton Awa presentó una carta de reconocimiento dirigida al habitante local que intervino tras el incidente, reflejando el clima social en defensa del entorno natural de Hawái.

CBS News destacó que la intervención de Awa y la repercusión legislativa del caso marcaron un precedente sobre la tolerancia cero ante agresiones a especies protegidas.

Hombre en traje negro habla en podio, sostiene una tableta con pantalla azul. Otro hombre con camisa estampada está sentado detrás. Fondo de paneles de madera
El senador estatal impulsó un reconocimiento público al residente local que defendió a la foca, reflejando el respaldo social a la protección de la fauna nativa (@brentonawa)

Contexto ambiental, antecedentes y desafíos para la conservación

La preocupación por la situación de la foca monje hawaiana no es nueva en el archipiélago. Solo se estima la existencia de 1.600 ejemplares en estado salvaje, lo que la convierte en una de las especies marinas más amenazadas del mundo.

El fiscal federal Ken Sorenson remarcó la relevancia de la biodiversidad local y declaró que “la fauna única y valiosa de las islas hawaianas es un símbolo internacional de la riqueza y la biodiversidad del archipiélago”. Sorenson añadió que existe un compromiso institucional para proteger a las especies vulnerables, en particular a la foca monje hawaiana.

El caso de Lytvynchuk se suma a antecedentes recientes de violencia contra estos animales en Hawái. En 2016, un video documentó la agresión a una hembra preñada, lo que generó alarma entre las autoridades de conservación.

Foca monje hawaiana de color grisáceo tumbada sobre arena clara en una playa, con olas azules del océano al fondo y un cielo despejado
La foca monje hawaiana enfrenta un riesgo de extinción con apenas 1.600 ejemplares en libertad, lo que refuerza los esfuerzos de autoridades y organizaciones para evitar nuevos ataques (Maui County)

Organismos como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtieron sobre el riesgo de reincidencia si no se aplican sanciones ejemplares.

El delito contra una foca monje puede implicar multas elevadas y penas de prisión, medidas que buscan desalentar ataques y reforzar la preservación de la vida silvestre en el archipiélago.

El proceso judicial contra Lytvynchuk continúa bajo la jurisdicción federal, mientras la comunidad de Maui y organizaciones ambientales siguen atentas a las próximas audiencias.

El caso renovó el llamado a fortalecer los mecanismos de control y educación para la protección de especies en peligro y evidenció los desafíos que enfrentan las islas frente al turismo y la conservación ambiental.

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