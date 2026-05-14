El exalcalde Rudy Giuliani regresa a su programa tras superar una neumonía grave y salir de terapia intensiva

El exalcalde neoyorquino retomó la conducción de su espacio radial tras una prolongada ausencia por motivos de salud (Rudolph Giuliani)

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani reapareció esta semana al frente de su programa tras una delicada recuperación después de ser hospitalizado en estado crítico a causa de una neumonía grave.

Giuliani, de 81 años, responsabiliza a las consecuencias de su exposición a tóxicos durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 por sus persistentes problemas pulmonares; este mismo antecedente motivó su solicitud de cobertura médica a través del Programa de Salud del World Trade Center, según The New York Times.

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Su regreso al aire ocurre mientras sigue bajo supervisión médica y evalúa opciones legales y sanitarias relacionadas con su estado.

Su papel durante los atentados de 2001 lo marcó como figura central en la gestión de la crisis y la reconstrucción de Nueva York (Reuters)

El programa federal, creado por el Congreso en 2010, cuenta con más de 152.000 inscritos y cubre los costos de tratamiento médico especializado para quienes estuvieron expuestos al polvo tóxico tras el derrumbe de las Torres Gemelas, con un gasto de casi USD 350 millones solo el año pasado.

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Como informó The New York Times, aunque la mayoría de los beneficiarios son trabajadores de emergencia, civiles como Giuliani también pueden acogerse.

Michael Barasch, abogado del exalcalde, asegura que su cliente enfrenta una enfermedad restrictiva de las vías respiratorias, una condición reconocida en el programa y agravada por su historial durante la gestión de la catástrofe.

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Años después de su exposición a los escombros tóxicos, enfrenta secuelas respiratorias que complican su recuperación (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Durante su espacio radial, The Rudy Giuliani Show, transmitido el miércoles, Giuliani agradeció el respaldo recibido después de su reciente internación en un hospital de Palm Beach, Florida, donde fue conectado a un respirador artificial.

Mostró su reconocimiento a la comunidad médica, a su familia y al presidente Donald Trump, quien lo contactó cuando se encontraba en estado grave, según la cobertura de AP News.

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El vínculo político y personal entre ambos se mantuvo firme durante la hospitalización, con gestos públicos de apoyo (REUTERS/Mike Segar)

La severidad del caso quedó evidenciada en que Giuliani permaneció varios días en terapia intensiva; su portavoz Ted Goodman indicó: “El poder de la oración está funcionando. El alcalde lo siente. Nosotros lo sentimos”, cita recogida por The New York Times.

Un sacerdote acudió al hospital mientras su estado era considerado crítico, según coincidieron fuentes, incluida Maria Ryan, exadministradora hospitalaria y colaboradora cercana al exalcalde.

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Más allá del aspecto clínico, Giuliani relató en su podcast America’s Mayor Live! una experiencia descrita como espiritual durante el periodo en que estuvo en coma.

Compartió que soñó con su fallecido amigo Peter J. Powers, antiguo asesor muerto de cáncer hace una década, episodio que calificó como “una intervención muy significativa”, según Univision. Apenas recobró la conciencia, Giuliani solicitó a su hijo Andrew que registrara en audio el detalle de esa experiencia.

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Andrew Giuliani, siempre presente, se encargó de registrar los momentos más delicados del proceso de recuperación de su padre (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El historial de salud de Giuliani y su exposición en la zona cero

La relación entre la dolencia pulmonar de Giuliani y su asistencia en la zona cero cobró especial relevancia. De acuerdo con The New York Times, el exalcalde supervisó minuciosamente la respuesta y limpieza en el World Trade Center y “rara vez usó protección respiratoria”.

Este comportamiento, documentó el diario, fue común tanto en autoridades como en equipos de emergencia durante los meses posteriores al ataque, aumentando la incidencia de enfermedades respiratorias en miles de personas expuestas al polvo y toxinas.

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Personal de emergencia trabaja entre los escombros de las Torres Gemelas tras los atentados del 11 de septiembre, escenario que expuso a miles de personas —incluidos funcionarios y rescatistas— a sustancias tóxicas con graves secuelas para la salud (ANDREA BOOHER/FEMA/AFP/New York City Office of Emergency Management)

Expertos consultados por The New York Times, como Jacqueline Moline, responsable del programa de Northwell Health para afecciones vinculadas al 11-S, explican que la enfermedad restrictiva de las vías respiratorias diagnostica a Giuliani puede desarrollarse hasta dos décadas después de la exposición a toxinas.

Otro especialista, Marc Wilkenfeld de NYU Langone Health, señala que estos pacientes tienen un mayor riesgo de padecer neumonía y complicaciones en su tratamiento.

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El intento de Giuliani por integrarse al Programa de Salud del World Trade Center “podría abrir la puerta a futuras compensaciones” provenientes del Fondo de Indemnización a las Víctimas del 11 de Septiembre.

Esta vía jurídica estuvo reservada hasta ahora para quienes pueden acreditar enfermedades derivadas de la exposición al desastre.

La falta de protección adecuada durante las labores en el World Trade Center ha sido señalada como un factor en sus problemas médicos actuales (REUTERS/Kylie Cooper)

Consecuencias legales y personales: de la medalla de Trump a juicios civiles

Al margen de las secuelas físicas, Giuliani enfrentó en los últimos años una serie de desafíos legales y económicos. Según The New York Times, se le ordenó pagar USD 1.300.000 a abogados por procesos penales, y en 2024 un juez rechazó su intento de declararse en bancarrota al considerar que no acreditó la transparencia financiera requerida.

A finales de 2023, alcanzó un acuerdo para retener sus viviendas y pertenencias personales, incluidos anillos de la Serie Mundial, tras un fallo de USD 148.000.000 por difamación en favor de dos ex trabajadoras electorales de Georgia—decisión divulgada ampliamente por AP News—, siempre que se abstuviera de comentar sobre la implicación de esas personas en fraudes electorales.

Además de los desafíos médicos, el exalcalde enfrenta disputas legales y condenas económicas derivadas de su actuación pública (REUTERS/Jane Rosenberg)

En paralelo a su recuperación, el presidente Trump anunció en 2025 la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a Giuliani, basando el reconocimiento tanto en su proceso de rehabilitación como en el papel público que el exalcalde desempeñó tras los atentados y a raíz del proceso de recuperación.

Actualmente, tras salir de la unidad de cuidados intensivos, Giuliani adelanta que detallará su hospitalización y las visiones experimentadas durante el coma en próximas emisiones de su podcast, manteniendo la atención pública tanto por su salud como por su reciente protagonismo político.