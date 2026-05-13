Estados Unidos

Qué se sabe acerca de la exalcaldesa de California acusada de ser agente de China

El caso abrió una investigación inédita sobre posibles vínculos entre autoridades locales y agentes de influencia extranjera en Estados Unidos

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La acusación federal puso bajo la lupa las actividades de una dirigente local y su relación con intereses del gobierno chino (City of Arcadia - City Hall via Facebook/Handout via REUTERS)
La acusación federal puso bajo la lupa las actividades de una dirigente local y su relación con intereses del gobierno chino (City of Arcadia - City Hall via Facebook/Handout via REUTERS)

La exalcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, enfrenta una acusación federal por actuar como agente ilegal de China, lo que provocó su renuncia al concejo municipal y podría conllevar una condena de hasta 10 años de cárcel, de acuerdo con los documentos judiciales.

El proceso, que involucra actividades de promoción de políticas pro-China a través de un portal digital gestionado por Wang, focaliza la atención en los mecanismos de influencia extranjera en administraciones locales de Estados Unidos, según reportó Los Angeles Times.

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La documentación judicial desclasificada el lunes expone que Wang trabajó junto a su expareja, Yaoning “Mike” Sun, en la administración de U.S. News Center, un portal informativo dirigido a la comunidad chinoestadounidense, siguiendo directrices de funcionarios gubernamentales chinos.

Entre 2020 y 2022, ambos difundieron artículos solicitados e informaron sobre su alcance mediante capturas de pantalla, según consta en el acuerdo de culpabilidad citado por Los Angeles Times.

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Además, un magistrado federal del Distrito Central de California fijó una fianza de USD 25.000, dispuso la entrega del pasaporte de Wang y prohibió que establezca contacto con representantes del gobierno chino, incluidos funcionarios consulares en Estados Unidos.

El caso reavivó la preocupación en Washington sobre la presencia de redes extranjeras en la política doméstica (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)
El caso reavivó la preocupación en Washington sobre la presencia de redes extranjeras en la política doméstica (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

El más reciente informe de los fiscales indica que el gobierno de China desplegaba en el Valle de San Gabriel, región del este de Los Ángeles, California, una estrategia para reclutar simpatizantes y fortalecer posiciones políticas acordes a sus intereses.

El acuerdo judicial muestra que, el 10 de junio de 2021, Wang recibió un mensaje de un funcionario chino titulado: “La posición de China respecto al asunto de Xinjiang”, con un enlace a una carta publicada por el cónsul general chino en Los Ángeles en respuesta a un editorial de The Los Angeles Times que promovía el boicot al algodón originario de Xinjiang.

El texto remitido afirmaba: “No existe genocidio en Xinjiang; tampoco trabajos forzados en ninguna actividad productiva, incluido el algodón. Difundir ese rumor es calumniar a China y socavar la estabilidad de Xinjiang”, conforme al expediente judicial.

Mujer asiática, Eileen Wang, con chaqueta azul oscuro y labios rojos, habla con un reportero que sostiene un micrófono de CBS LA en una sala con sillas vacías
La investigación se activó tras detectar la difusión sistemática de mensajes alineados con posturas oficiales de Pekín en medios comunitarios (ABC10)

Instantes después de recibir la indicación, Wang publicó el contenido en su portal y notificó de ello al funcionario chino, según la presentación judicial consultada por Los Angeles Times. Los fiscales detallan que Wang editaba textos a pedido de las autoridades y proporcionaba pruebas periódicas sobre su impacto en la comunidad.

Desde la defensa —integrada por Brian A. Sun y Jason Liang— se sostuvo en una declaración a Los Angeles Times que “la conducta descrita en el expediente y en el acuerdo con el gobierno se limita exclusivamente a la vida privada de la señora Wang —es decir, una plataforma mediática que gestionó con una persona a la que consideró su prometido— y no a su función como servidora pública electa”.

El comunicado añade: “ella pide disculpas y lamenta los errores cometidos en su ámbito personal. Su amor y dedicación por la comunidad de Arcadia no han cambiado. Solicita comprensión y apoyo a la ciudadanía”.

Eileen Wang, una mujer de cabello oscuro, viste blazer azul marino y blusa blanca, mirando hacia abajo en una mesa de madera con un micrófono y un dispositivo
Los abogados defensores destacaron que las acciones de su clienta no se relacionan con sus funciones públicas (ABC10)

Yaoning “Mike” Sun, acusado formalmente en diciembre de 2024 de conspiración y de actuar como agente de un gobierno extranjero, fue condenado en febrero a cuatro años de prisión federal tras declararse culpable en octubre, según el expediente judicial verificado por Los Angeles Times.

El memorándum de sentencia señala que Sun reportaba a altos funcionarios chinos sobre su labor en el país, incluidas campañas contra Falun Gong —una práctica espiritual prohibida en China— y contra opositores a la independencia de Taiwán.

Qué se sabe de la exalcaldesa de California acusada de ser agente extranjera de China
Yaoning “Mike” Sun fue identificado como el nexo clave entre funcionarios chinos y la difusión de mensajes orientados a fortalecer la agenda de Pekín en California (CBS LA)

Las autoridades señalaron a Sun por supervisar la visita de la entonces presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen a Estados Unidos en abril de 2023.

El vínculo entre Wang y Sun concluyó en la primavera de 2024. Según la declaración realizada por la exfuncionaria a Los Angeles Times, esta ruptura no frenó la cooperación de Wang con la investigación abierta en su contra.

La autoridad municipal de Arcadia informó que la próxima semana se designará a un nuevo alcalde y un alcalde pro tempore entre los actuales miembros del concejo.

La ciudad de Arcadia deberá elegir nuevas autoridades mientras la causa judicial sigue avanzando (Gobierno de Arcadia, California)
La ciudad de Arcadia deberá elegir nuevas autoridades mientras la causa judicial sigue avanzando (Gobierno de Arcadia, California)

Wang, quien emigró a Estados Unidos desde China hace 30 años, explicó en una entrevista con Los Angeles Times que su decisión de radicarse en el sur de California estuvo motivada por el acceso a una mejor educación para sus hijos y el deseo de contribuir al bienestar de la comunidad.

Su madre ejerció la medicina tradicional china y acupuntura, mientras que su padre fue médico en la provincia de Sichuan antes de sumarse al cuerpo docente de la USC, la Universidad del Sur de California.

Wang deberá presentarse ante la justicia, donde, tras aceptar los cargos, la pena máxima contemplada podría alcanzar los 10 años de cárcel.

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