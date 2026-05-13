Estados Unidos

Video dramático: intentó incendiar un local durante un robo y terminó casi envuelto en llamas

Las cámaras captaron a un asaltante herido por el fuego tras arrojar combustible en un comercio de Michigan, mientras la policía mantiene activa la investigación

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Un ladrón intentó quemar una tienda durante un robo y estuvo a punto de incendiarse él mismo. Las cámaras registraron su huida entre las llamas. (IG: @abc.puertorico)

Un intento de incendio en el dispensario Pure Cannabis Outlet, ubicado en el estado de Michigan, a las 01:04, terminó con uno de los ladrones prendiéndose fuego tras rociar gasolina en el establecimiento, según imágenes de seguridad difundidas por el portal local ClickOnDetroit y confirmadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

Dos individuos enmascarados irrumpieron en el local utilizando un Jeep Cherokee robado para embestir la fachada situada en el 15311 S. Dixie Highway, a 64 km al suroeste de Detroit, dentro del territorio de Michigan.

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El asalto fue detectado por la Central de Despacho a las 01:04, tras la alerta de testigos que señalaron un impacto intencionado. Ambos sospechosos huyeron a pie, con uno de ellos en llamas, antes de abordar un segundo vehículo oscuro que los esperaba.

El Jeep Cherokee, identificado como robado previamente en Detroit, fue localizado parcialmente incrustado en la tienda.

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La activación inmediata de los rociadores automáticos mantuvo el fuego bajo control en cuestión de minutos y evitó daños estructurales mayores. Gracias a este sistema, el propietario, Mike Bahoura, pudo reabrir el dispensario en la mañana del mismo domingo.

“No podía creerlo”, expresó Bahoura a medios locales. Añadió: “Nunca pensé que alguien lo llevaría a este extremo… definitivamente parece un ataque dirigido”. El dueño subrayó que el local cuenta con seguro y que su principal inquietud era el bienestar de sus empleados ante la posibilidad de un cierre prolongado.

Las autoridades investigan responsabilidades y daños

Vista de seguridad mostrando un gran incendio en una pared dentro de un dispensario. Dos figuras encapuchadas están cerca de un escritorio con computadoras
El robo e intento de incendio en el dispensario Pure Cannabis Outlet activó un despliegue policial y de bomberos en Monroe, Michigan, tras la irrupción de dos sospechosos con un Jeep Cherokee robado (Captura de video)

El incidente fue calificado oficialmente como robo y delito de incendio intencional. El sheriff del condado, Troy Goodnough, confirmó que la investigación sigue en curso y que la tienda ha ofrecido una recompensa de USD 25.000 por información que lleve a la identificación y condena de los responsables.

El valor exacto de la mercancía sustraída no ha sido especificado, pero la policía ha recogido evidencia tanto en la ruta de escape como en el interior del dispensario.

Las autoridades instaron a cualquier persona con datos relevantes a comunicarse con la Oficina de Detectives del Sheriff del Condado de Monroe al 734-240-7530, o a enviar información de forma anónima a Crime Stoppers de Michigan (organización de denuncia anónima) al 1-800-SPEAKUP o a través del sitio web www.1800speakup.org.

La unidad canina del sheriff y el Departamento de Bomberos de Monroe Township participaron en la recolección de pruebas y el aseguramiento de la escena.

El dispensario Pure Cannabis Outlet reabrió sus puertas a las 9:00 tras ser inspeccionado y asegurado por las autoridades. En declaraciones a FOX 2 Detroit, el propietario manifestó confianza en que los autores serán identificados y apuntó el papel clave del sistema de rociadores: “Nuestro sistema de rociadores no falló. Estamos agradecidos por su funcionamiento”, publicó el comercio en redes sociales.

La reacción del equipo y la comunidad

Vista aérea nocturna de dos figuras borrosas en movimiento sobre asfalto; una figura vestida de oscuro sostiene objetos brillantes, la otra cerca de un coche rojo con luz naranja
La línea telefónica de la Oficina de Detectives de Monroe y la plataforma anónima Crime Stoppers siguen abiertas para recibir datos que ayuden a esclarecer el ataque al dispensario de cannabis (Captura de video)

En paralelo, la encargada Briana Pittman y el personal del dispensario han aprovechado la repercusión mediática para reforzar la seguridad y enviar mensajes de tranquilidad a los clientes.

El equipo ha compartido en redes sociales videos paródicos sobre el incidente y, para apoyar a sus empleados, utiliza bidones de gasolina usados como botes de propinas, resaltando la dimensión simbólica del episodio.

El intento de incendio se suma a una serie de incidentes registrados en comercios de cannabis del estado, aunque la policía local señaló que en este caso llamó la atención el alto nivel de improvisación de los atacantes y la rápida respuesta de los sistemas de seguridad. Las investigaciones continúan y, hasta la fecha, no hay detenidos.

Investigación y antecedentes en la región

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informó que las pruebas recogidas incluyen elementos abandonados por los sospechosos durante la huida y material recuperado en el local. El caso se investiga como “breaking and entering” y “arson” (robo con fractura e incendio intencional).

El incidente ocurre en un contexto de incremento de robos y ataques a dispensarios en el estado, según datos de la policía local y de la Asociación de Comercios de Cannabis de Michigan (gremio regional). La colaboración entre comercios y autoridades se ha intensificado a raíz de episodios similares en los últimos meses.

La cobertura del caso ha sido realizada por medios como ClickOnDetroit, FOX 2 Detroit y CBS News Detroit, que citan como fuentes principales a la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, el propietario Mike Bahoura y el equipo del local.

Las autoridades mantienen abierta la línea de información para cualquier dato que ayude a identificar a los responsables, mientras la comunidad de Monroe refuerza medidas de seguridad en los comercios de cannabis y promueve la vigilancia colaborativa.

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