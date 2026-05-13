Kouri Richins, escritora de libros infantiles sobre el duelo, fue condenada a cadena perpetua por el homicidio de su esposo

La condena por homicidio contra Kouri Richins en Utah reaviva el debate sobre la justicia en casos de alta repercusión. (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Kouri Richins cumplirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su asesinato, según dictaminó un juez el miércoles, de acuerdo a la agencia Associated Press. La sentencia se llevó a cabo en Park City.

De acuerdo a la agencia de noticias, el juez Richard Mrazik afirmó que Richins es “simplemente demasiado peligrosa como para quedar en libertad” al dictar sentencia el día en que su marido habría cumplido 44 años.

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La acusada compareció ante el tribunal estatal, que la consideró responsable de la muerte de la víctima. Fiscales subrayaron que las pruebas presentadas confirmaban la implicación directa de Richins, mientras que la defensa sostuvo durante el proceso la presunción de inocencia, recogió por su parte el diario The New York Times.

El fallo determinó una pena que, según las autoridades judiciales, refleja la gravedad de los hechos y su repercusión social.

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El expediente judicial detalla que Richins, de 35 años, fue declarada culpable en marzo de homicidio agravado por haber envenenado la bebida de Eric Richins con una dosis de fentanilo cinco veces mayor a la letal en 2022, en la vivienda familiar en las afueras de Park City, Utah.

Además del asesinato, el jurado la halló culpable de otros cuatro delitos graves, entre ellos fraude de seguros, falsificación y tentativa de homicidio; en este último caso, por tratar de envenenar a su esposo semanas antes, el Día de San Valentín, con un sándwich que contenía fentanilo.

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Qué aseguraron los hijos de Kouri Richins durante el juicio

Según Associated Press, los hijos del matrimonio, de 13, 11 y 9 años, describieron a través de cartas leídas por trabajadores sociales que sienten miedo por la posibilidad de un reencuentro con su madre. En sus testimonios, los niños relataron amenazas y episodios de maltrato psicológico.

El hijo del medio afirmó: “Tú le quitaste la vida a mi papá solo por codicia y solo te importaste tú y tus novios estúpidos”, añadiendo que debió asumir el cuidado de su hermano menor porque su madre no los vigilaba. El mayor, ahora de 13 años, dijo que debía encargarse de sus hermanos y recordó que Richins lo encerraba en su habitación mientras ella bebía alcohol.

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De acuerdo a la agencia, el caso judicial reveló que Richins, agente inmobiliaria con un negocio de compraventa de viviendas, enfrentaba deudas millonarias y mantenía una relación con otro hombre.

Según los fiscales citados por la agencia de noticias The Associated Press, la acusada había contratado múltiples pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo sin su conocimiento y creía que, tras su muerte, heredaría un patrimonio superior a los USD 4 millones.

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La decisión judicial reflejó la preocupación expuesta por Eugene Richins, padre de la víctima, quien solicitó la pena máxima para garantizar el resguardo de sus nietos, que quedaron huérfanos a edades tempranas tras el crimen.

Además, la actual tutora de los niños Katie Richins-Benson manifestó: “Los hijos de Eric no son accesorios para algún retorcido libro infantil sobre el duelo y la pérdida”.

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El tribunal estatal de Park City sentenció a Richins por homicidio en primer grado tras semanas de juicio público y mediático. (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Reacciones y antecedentes del caso Richins

La comunidad local y los familiares de la víctima siguieron detenidamente el juicio. Los allegados señalaron que la condena representa un alivio parcial ante la pérdida sufrida.

El caso Richins adquirió notoriedad por las circunstancias del crimen, ocurrido en el entorno familiar. Dicha situación, sumada a los argumentos de la fiscalía, tuvo un peso considerable en la percepción pública.

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Desde el inicio, la investigación se centró en posibles disputas internas como motivo. Los abogados de Richins objetaron la interpretación de las pruebas y destacaron la ausencia de antecedentes penales de la acusada, informó The New York Times, tras obtener testimonios de ambas partes.

La familia de la víctima asistió a todas las audiencias y reclamó la máxima sanción para Kouri Richins, según medios estadounidenses. (Trent Nelson/Pool via REUTERS)

Cuáles fueron las claves del proceso judicial en Utah

El proceso judicial se extendió durante varios meses y contó con observación constante de los medios. La defensa denunció supuestas irregularidades en la recolección de pruebas y anunció acciones legales posteriores a la sentencia. Por su parte, los fiscales defendieron que se respetaron las garantías procesales y que la pena es proporcional al delito.

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En la resolución oficial, el tribunal de Utah subrayó la importancia de las pruebas materiales y testimoniales. La familia de la víctima asistió a numerosas audiencias para exigir justicia y reclamó la máxima sanción permitida, según declaraciones recogidas por The New York Times. Ante su última presentación, Richins reiteró su inocencia ante el tribunal.