Estados Unidos

7 años de espera y 160 millones de dólares: regresa el museo que transformó el arte afroamericano

El Studio Museum de Harlem reabre en un edificio de Adjaye Associates, con exposiciones que van desde Beauford Delaney hasta artistas emergentes

Guardar
Studio Museum in Harlem
La reapertura del Studio Museum de Harlem marca una nueva etapa para el arte afroamericano en Nueva York

La reapertura del Studio Museum de Harlem tras 7 años de cierre representa una transformación clave en la escena del arte afroamericano en Nueva York.

El museo, con un edificio diseñado por Adjaye Associates y una inversión de USD 160 millones, ofrece una nueva experiencia enfocada en la presentación de obras de formato pequeño y la proyección de creadores emergentes y consagrados, según informó el Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

El Studio Museum de Harlem ha renovado sus exposiciones acogiendo la instalación “From Now: A Collection in Context”. Reúne casi tres docenas de obras en pequeño formato, así como la muestra “Bleed”, de Kapwani Kiwanga, y la exposición “Fade”, dedicada a artistas contemporáneos de ascendencia africana.

Studio Museum in Harlem
Las obras de pequeño formato ganan protagonismo en las renovadas salas del museo

Estos cambios marcan un esfuerzo por revitalizar el museo y fortalecer su papel como plataforma dinámica para el arte afroamericano.

PUBLICIDAD

La transformación arquitectónica del museo ha generado opiniones divididas entre la comunidad y la crítica. Algunos visitantes valoran la ampliación y modernización, mientras que otros consideran que la arquitectura del edificio puede restar protagonismo a las obras expuestas o condicionar la experiencia del visitante. Este debate refleja la tensión entre infraestructura y contenido artístico en la vida del museo.

Exposiciones principales y nuevas propuestas artísticas

Entre las novedades sobresale la obra “From Now: A Collection in Context”, con piezas de Beauford Delaney, cuya abstracción gestual de 1964 destaca por sus colores tenues y envolventes, y de Henry Taylor, quien, en 2005, capturó la tensión racial en una escena de juicio.

Studio Museum in Harlem
La exposición “From Now: A Collection in Context” destaca la diversidad de estilos y narrativas

La muestra incluye también una rara fotografía de James Van Der Zee de 1931, que retrata el estatus social de antiguos residentes de Harlem a través de una imagen de un apartamento vacío.

La colección permanente se enriquece además con trabajos de Wangechi Mutu, Kara Walker y Lorna Simpson, así como de creadores menos reconocidos. Obras como la pintura folclórica de Clementine Hunter y la escena de bañistas de Bob Thompson aportan diversidad estilística a esta panorámica compacta y representativa del museo.

La exposición “Fade” constituye una de las apuestas contemporáneas más relevantes del museo. Se centra en artistas emergentes de ascendencia africana y, como señala el Wall Street Journal, varias de sus piezas transmiten “un sentido sagrado”.

Studio Museum in Harlem
Obras de Beauford Delaney, Henry Taylor y otros grandes enriquecen la colección permanente

Entre ellas destaca “Sink Belly” (2025) de Kiah Celeste, un tótem minimalista compuesto de spandex y elementos domésticos; “Pendant” (2026), lámpara de Y. Malik Jalal inspirada en la arquitectura religiosa y la cultura hogareña afroamericana. También las nueces de cola gigantes en gres realizadas por Lola Ayisha Ogbara, que recuperan la simbología ritual de África Occidental.

Por encargo del museo, Kapwani Kiwanga presentó la monumental pieza textil “Bleed”. Esta obra, compuesta por paneles geométricos y tintes negro, azul y rojo, es un homenaje a las quilters afroamericanas y a la tradición emancipadora.

Sin embargo, el medio citado indica que su disposición en una galería estrecha genera una sensación de claustrofobia, lo que contradice su mensaje de liberación.

Studio Museum in Harlem
Las limitaciones físicas del edificio impulsan nuevas estrategias curatoriales y de exhibición

Valoraciones críticas y el debate sobre la arquitectura del museo

Las recientes selecciones expositivas se distinguen por el montaje de obras de pequeño formato, ajuste motivado por las limitaciones físicas del edificio. El medio subraya que, aunque la arquitectura del museo ha suscitado debate sobre su impacto en la experiencia del público, la institución confirma su apuesta por diversidad y profundidad artística.

Las restricciones espaciales plantean dos retos principales: aprovechar el potencial de las obras más pequeñas y evitar que la infraestructura eclipse el arte que alberga.

Algunas piezas, especialmente la obra textil de Kapwani Kiwanga, provocan una percepción de encierro debido a su ubicación, lo cual resulta paradójico considerando su contenido vinculado a la libertad individual y colectiva.

Studio Museum in Harlem
El Studio Museum de Harlem reafirma su misión de ser plataforma para el arte transformador y la memoria colectiva

Esta situación impulsa una reflexión sobre la relación entre innovación arquitectónica, curaduría adaptable y misión social en museos de referencia internacional como el Studio Museum de Harlem.

El tamaño reducido de las piezas no limita su capacidad de impactar. Más bien, es en este formato donde el museo articula su historia y actualidad, generando respuestas intensas entre quienes exploran sus renovadas exposiciones.

Así, el Studio Museum de Harlem demuestra que, incluso en espacios restringidos, el arte mantiene su fuerza y capacidad transformadora, reafirmando el propósito esencial para el que fue concebido.

Temas Relacionados

MuseoArtePiezas de arteInnovaciónArte AfroamericanoDiversidadNueva YorkNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Las ganancias de compañías vinculadas a inteligencia artificial favorecieron el avance de los principales índices bursátiles estadounidenses, mientras el sector tecnológico contrarrestó el impacto de un incremento mayor al esperado en la inflación mayorista

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

El monitoreo ambiental identificó presencia de parvovirus B19 en sistemas sanitarios del norte de California y elevó la vigilancia epidemiológica sobre grupos vulnerables

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

El desajuste entre las expectativas de estos jóvenes y las condiciones reales del mercado de trabajo genera incertidumbre y obliga a muchos a replantear sus trayectorias profesionales

¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

El Departamento de Estado aseguró que los fondos serían distribuidos a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes en medio de la crisis energética que atraviesa la isla

Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba: resta la autorización del régimen

Walmart recorta 1.000 puestos corporativos y reubica empleados en Estados Unidos

La mayor cadena minorista del país implementa una reorganización administrativa impulsada por automatización e inteligencia artificial, afectando principalmente áreas tecnológicas y de desarrollo en sus centros de Arkansas y California

Walmart recorta 1.000 puestos corporativos y reubica empleados en Estados Unidos

TECNO

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Olvídate de la luz incómoda: el televisor que se ajusta solo y te sugiere qué ver

Clase magistral sobre inteligencia artificial que no te puedes perder: así puedes inscribirte

Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

El mapa del miedo a la IA está al revés de lo que cree Silicon Valley: el dato que reveló la presidenta de Anthropic en Stanford

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

Elon Musk arremete de nuevo contra Christopher Nolan por el rol de Lupita Nyong’o en La Odisea: “Solo quiere premios”

El caso de la muerte de Matthew Perry por sobredosis de ketamina suma otra condena

Luego de 40 años, David Lee Roth reveló el verdadero significado de Jump

Los secretos mejor guardados de Olivia Newton-John salen a la luz: “La etiqueta de ‘simpática’ no le hacía justicia”

Kenan Thompson, el comediante que nunca se rindió: “Saturday Night Live me enseñó que obsesionarse no tiene sentido”

MUNDO

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

Rutte pidió a Europa acelerar la transformación tecnológica y aumentar el gasto militar en la OTAN ante la amenaza de Rusia

El precio del petróleo cayó en medio de la incertidumbre global

La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

La fiscalía francesa pidió siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy por una presunta financiación libia en su campaña de 2007

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos