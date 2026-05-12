Estados Unidos

Un incendio en un complejo de apartamentos en Chamblee deja a más de 75 residentes sin hogar

La emergencia, que se desató en el techo de Windsor Parkview, generó el cierre de negocios y movilizó a bomberos y rescatistas mientras las familias esperan indicaciones sobre el retorno a sus hogares y pertenencias

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Un incendio en los apartamentos Windsor Parkview de Chamblee deja a más de 75 residentes sin hogar y afecta a numerosos comercios
Un incendio en los apartamentos Windsor Parkview de Chamblee deja a más de 75 residentes sin hogar y afecta a numerosos comercios

Un incendio de grandes proporciones dejó sin hogar a más de 75 residentes en el complejo de apartamentos Windsor Parkview, ubicado en Peachtree Boulevard, Chamblee, y obligó al cierre de varios negocios que operan en el mismo edificio. El incidente, que se produjo el domingo por la tarde, movilizó a unidades del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de DeKalb, quienes trabajaron intensamente para contener las llamas y evacuar a los habitantes de la zona afectada.

La emergencia se desató alrededor de las 16:37, cuando los equipos recibieron la alerta sobre un incendio en el techo de los apartamentos Windsor Parkview. Al llegar, los bomberos se encontraron con un fuego que ya escapaba del control inicial y se propagaba rápidamente por la parte superior del inmueble. El humo y las llamas obligaron a una evacuación inmediata del edificio, mientras los rescatistas se enfocaban en sacar a todos los ocupantes de manera segura.

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Según el reporte oficial del Departamento de Bomberos, el fuego avanzó velozmente por una sección del tejado, lo que provocó el derrumbe parcial de la estructura superior. Pese a la magnitud del incendio, la mayoría de los daños materiales parecían estar restringidos a la zona del techo, aunque la situación obligó a desalojar a decenas de personas y generó preocupación por la integridad de las viviendas y los comercios que funcionan en la planta baja del complejo.

Los testimonios de los residentes reflejan el impacto humano que dejó el incendio. Muchos pasaron el lunes esperando instrucciones sobre si podrían regresar a sus hogares y en qué condiciones encontrarían sus pertenencias. Entre los principales motivos de angustia destacaron la incertidumbre sobre el estado de sus animales y objetos personales que debieron dejar atrás durante la evacuación. Uno de los afectados, Thomas Wheeler, relató: “No tuvimos que evacuar, ya que ambos habíamos salido de casa para celebrar el Día de la Madre. Pero aún tenemos todas nuestras pertenencias en el apartamento, y tenemos dos gatos allí arriba, y estamos tratando de averiguar cómo sacar todo eso”. Horas después, Wheeler y su novia lograron reunirse con sus mascotas.

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Un incendio en un complejo de apartamentos en Chamblee deja sin hogar a más de 75 residentes y obliga al cierre de negocios
El siniestro obligó a la evacuación inmediata de todos los habitantes y trabajadores del complejo tras la rápida propagación del fuego

Otros residentes manifestaron su frustración ante la falta de información clara sobre el acceso a los apartamentos y los pasos a seguir. Macy Trego describió la experiencia posterior al incendio como confusa y estresante, aunque valoró la presencia y apoyo de la Cruz Roja en el lugar, señalando que pudieron interactuar con el personal de esta organización en las primeras horas tras la emergencia.

La evacuación forzada no solo alteró la vida de los habitantes, sino que también afectó a quienes trabajan en los negocios ubicados en los bajos del edificio. Algunos empleados declararon que desconocen cuándo podrán retornar a sus puestos de trabajo, lo que agrava la incertidumbre económica generada por el incidente. Jeremy Snyder, trabajador de uno de los comercios del complejo, expresó: “Tengo que cobrar. El alquiler está muy caro ahora mismo”, haciendo referencia a la presión financiera que enfrentan tanto empleados como propietarios de negocios tras el cierre obligado.

En medio del desconcierto, la Cruz Roja acudió rápidamente para brindar asistencia a los desalojados. Esta organización proporcionó apoyo inmediato en la zona, coordinando con las autoridades locales para atender las necesidades básicas de los afectados, como alojamiento temporal y orientación. Paralelamente, la empresa administradora del complejo, Windsor Communities, emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el incendio y aseguró que la prioridad es ofrecer respaldo a los inquilinos y familias perjudicadas.

Lamentamos profundamente el incendio ocurrido ayer en los apartamentos Windsor Parkview, y nuestra prioridad inmediata es brindar apoyo a los residentes y las familias afectadas por este incidente”, declaró un portavoz de la empresa. Además, Windsor Communities agradeció la respuesta de los servicios de emergencia y confirmó que se mantiene en contacto con las personas afectadas mientras los investigadores avanzan en las indagaciones para esclarecer lo sucedido.

Un incendio en un complejo de apartamentos en Chamblee deja sin hogar a más de 75 residentes y obliga al cierre de negocios
Las llamas se iniciaron en el techo del edificio y causaron el derrumbe parcial de la estructura superior, según informó el Departamento de Bomberos

En relación con el origen del siniestro, los bomberos informaron que el incendio podría haberse iniciado en una unidad de aire acondicionado instalada en el tejado del edificio. No obstante, la causa exacta permanece bajo investigación, y los equipos especializados continúan trabajando para determinar los motivos detrás de la emergencia.

Windsor Parkview abrió sus puertas en 2021 como parte del proceso de reurbanización de Chamblee en el corredor de Peachtree Boulevard, integrándose a los planes de revitalización urbana de la ciudad. La magnitud del incendio y la afectación a residentes y comercios han puesto a prueba tanto la infraestructura del complejo como la capacidad de respuesta de las autoridades y organizaciones de ayuda. Mientras se esclarecen las circunstancias del incidente y se definen los pasos a seguir para la recuperación, decenas de familias y empleados permanecen a la espera de soluciones y de la posibilidad de regresar a sus hogares y actividades cotidianas.

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