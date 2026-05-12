Estados Unidos

Turista estadounidense lanza una piedra a la foca monje “Lani” y enfrenta investigación federal

El incidente se registró en una playa de Hawái, donde testigos documentaron la agresión y la rápida intervención de un residente. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y provocaron numerosas reacciones en la comunidad local

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que un residente local interviene tras el ataque a la foca (@brentonawa)

Un turista estadounidense de 37 años, originario de Seattle, fue agredido por un habitante de Hawái luego de ser sorprendido lanzando una piedra de gran tamaño contra una foca monje llamada Lani.

El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, generó la reacción de la comunidad local y la respuesta del gobierno estatal.

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El episodio puso en evidencia la importancia adquirida por Lani para los residentes de Maui, especialmente tras los incendios que devastaron Lahaina en 2023, así como la tensión entre turistas y preservación ambiental en el archipiélago, según publicó New York Post.

Un oficial uniformado interroga a un hombre sentado en una playa de arena. Detrás, hay palmeras, vegetación y el océano con barcos en la distancia. La playa tiene madera flotante
Un incidente en la costa de Lahaina expuso el conflicto entre visitantes y la protección de la fauna silvestre en Hawái (Seattle News/Kaylee Schnitzer)

Las imágenes viralizadas muestran a un hombre sin camisa, identificado como local hawaiano, golpeando en repetidas ocasiones al visitante que instantes antes había arrojado la piedra al mamífero marino.

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Tras la publicación del video, la secuencia fue compartida y celebrada por miles de usuarios en plataformas sociales, muchos de los cuales elogiaron la rápida reacción del poblador.

Entre los comentarios destacados apareció la frase: “Una vez que arrojó la piedra, su destino quedó sellado”, junto a otros mensajes de respaldo hacia las acciones del supuesto “defensor” de la foca.

Dos personas, un hombre y una mujer, de pie en la orilla de una playa con agua de mar de color azul oscuro al fondo
El visitante, procedente de Seattle, fue identificado por testigos y retenido por las autoridades para ser interrogado (Kaylee Schnitzer)

La situación llegó al ámbito legislativo; durante una sesión de la legislatura estatal, el senador Brenton Awa, representante del distrito 23, presentó una carta de reconocimiento dirigida al ciudadano anónimo.

En el encuentro, Awa afirmó: “Algunos de nosotros hemos visto a activistas medioambientales que tomaron cartas en el asunto para educar sobre las consecuencias de dañar nuestras tierras o animales”.

Preciso que, aunque no se respalda la violencia desde el Senado, la actitud fue vista como un ejemplo de defensa del entorno y sugirió: “Nos gustaría que las aerolíneas transmitieran este tipo de videos en todos los vuelos que arriban, para que los visitantes eviten estas conductas”, citó el tabloide estadounidense New York Post.

Hombre en traje negro habla en podio, sostiene una tableta con pantalla azul. Otro hombre con camisa estampada está sentado detrás. Fondo de paneles de madera
El senador estatal impulsó un reconocimiento público al ciudadano que actuó en defensa del animal protegido (@brentonawa)

La importancia de Lani para Maui y la reacción oficial

La foca monje Lani, clasificada como especie en peligro, cobró especial relevancia para la comunidad de Maui desde su regreso tras los incendios del año anterior.

Conforme a una publicación del gobierno del condado, integrantes del equipo del alcalde y residentes cuidaron y vigilado a Lani. El ataque registrado la semana pasada desencadenó una reacción inmediata de rechazo entre pobladores y funcionarios.

El alcalde de Maui, Richard Bissen, comunicó en redes sociales su repudio a lo sucedido. En su mensaje, Bissen expresó: “Quiero dejar en claro: no es este el tipo de visitantes que recibimos con agrado en Maui. Recibimos con respeto a quienes entienden que nuestra cultura, ambiente y vida silvestre deben ser tratados con cuidado y aloha. Conductas como esta no serán toleradas”.

El funcionario remarcó que el reciente “ataque atroz” al animal generó conmoción en la comunidad, especialmente entre quienes participaron en las tareas posteriores a los incendios.

Primer plano de una foca monje de color gris oscuro, cubierta de arena, acostada en una playa de arena clara. Su cabeza está ligeramente levantada
La foca monje, símbolo de la recuperación de Lahaina, recibió el respaldo inmediato del gobierno y la comunidad tras el ataque (@countyofmaui)

El proceso judicial del turista y la ley federal

Según el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái, la agencia estatal encargada de la gestión y protección de los recursos naturales, el turista fue detenido e interrogado tras el incidente, pero quedó en libertad luego de solicitar asesoría legal.

De momento, no se le presentaron cargos formales. El caso fue remitido a los fiscales federales de la división de cumplimiento de la NOAA, la agencia federal de administración oceánica y atmosférica, NOAA’s Office of Law Enforcement, para su posible procesamiento bajo las leyes de protección a la fauna marina, conforme reportó New York Post.

El delito contra una foca monje hawaiana puede implicar multas de hasta USD 50.000 y penas de prisión, de acuerdo con la Ley para la Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos.

Las autoridades subrayaron la gravedad de la ofensa por tratarse de una especie protegida y advirtieron sobre el riesgo de reincidencia si no se sanciona adecuadamente.

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