Estados Unidos

Una empresa extiende el retiro de barras de chocolate en Estados Unidos por riesgos de Salmonella

El nuevo retiro de Spring & Mulberry abarca toda la línea de productos hechos con un lote específico de dátiles, luego de que autoridades de regulación y la compañía identificaran posibles peligros de contaminación bacteriana

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Seis barras de chocolate Spring & Mulberry de distintos colores y un pequeño paquete azul. Las barras exhiben sus ingredientes en el empaque
Spring & Mulberry amplía retiro en Estados Unidos: todas sus barras de chocolate retiradas por posible contaminación con Salmonella (U.S. Food & Drug Administration)

La empresa Spring & Mulberry anunció el 8 de mayo de 2026 la extensión de su retiro voluntario, pasando de lotes y sabores específicos a toda su línea de barras de chocolate elaboradas con un lote de dátiles identificado como posible fuente de contaminación con Salmonella, luego de una investigación conjunta con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y expertos en seguridad alimentaria.

Esta decisión preventiva afecta a productos distribuidos en comercios minoristas y canales online en todo el país desde agosto de 2025, medida que se adoptó tras detectarse el riesgo bacteriano en el ingrediente suministrado a la marca, reconocida por endulzar exclusivamente con dátiles, según confirmó la propia FDA y medios estadounidenses.

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El incremento del retiro incluye ahora 12 sabores y lotes específicos, abarcando variedades como Blood Orange, Coffee, Pure Dark, Sea Salt, Mint Leaf, Earl Grey, Lavender Rose, Mango Chili, Mixed Berry, Mulberry Fennel, Pecan Date y Pure Dark Mini.

Ninguno de los productos afectados por el retiro dio positivo en las pruebas de Salmonella a la fecha, y no existen reportes confirmados de enfermedades vinculadas con estos chocolates, recalcaron tanto la compañía como la FDA el día del anuncio. Sin embargo, el riesgo se mantiene debido a la naturaleza intermitente de la contaminación y la peligrosidad de la bacteria, lo que llevó a la decisión de retirar todos los productos fabricados con el lote en cuestión.

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La expansión responde a los hallazgos tras una revisión exhaustiva de raíz, que, en coordinación con el proveedor involucrado, identificó el lote de dátiles como el origen más probable de la posible contaminación, según la empresa en declaraciones reproducidas por USA Today.

Dicha acción sigue a retiros previos iniciados en enero de 2026 que en un primer momento abarcaron solo la barra Mint Leaf, después de que pruebas de laboratorio externas detectaran Salmonella en un ejemplar durante controles de rutina.

Vista de cerca de dos tabletas de chocolate, una negra y otra con leche, con trozos partidos mostrando frutos secos, sobre una mesa de madera clara.
La FDA y la empresa detectaron un lote de dátiles como fuente probable de Salmonella, afectando a toda la línea de chocolate de la marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance del retiro: lotes, sabores y canales de distribución afectados

Los lotes retirados pueden identificarse mediante el código impreso en la parte posterior del empaque y en la envoltura interna, así como por el sabor y el color de la caja, informaron desde FDA y Spring & Mulberry. Las barras estuvieron disponibles para consumidores tanto en línea como en tiendas físicas selectas desde agosto de 2025, detalló Fox Business.

En total, la lista comprende los siguientes lotes y sabores:

  1. Blood Orange (lotes 025217, 025289, 025325).
  2. Coffee (025226, 025274, 025344).
  3. Earl Grey (025346).
  4. Lavender Rose (025204, 025205, 025212, 025216, 026037, 026040),
  5. Mango Chili (025245, 025322, 025328).
  6. Mint Leaf (025225, 025272, 025342, 025364).
  7. Mixed Berry (025220, 025223, 025247, 025248, 025251, 025253, 025288, 025296, 025335, 026008).
  8. Mulberry Fennel (025230, 025287).
  9. Pecan Date (025233, 025237, 025238, 025239, 025240, 025241, 025290, 025294, 025329, 025330).
  10. Pure Dark (025217, 025218, 025219, 025254, 025266, 025269, 025324, 025338, 025350).
  11. Pure Dark Mini (025302, 025303, 026009).
  12. Sea Salt (026013, 026014).

La respuesta directa ante la expansión del retiro es clara: cualquier persona que haya adquirido barras de chocolate Spring & Mulberry identificadas en la lista de lotes afectados debe abstenerse de consumirlas y desechar el producto, acuerdo que la empresa estableció con la FDA y que fue reiterado por medios.

Asimismo, los clientes pueden solicitar reembolso enviando una fotografía del empaque con el código de lote al correo recalls@springandmulberry.com, tras lo cual se recomienda destruir el producto, reseñaron FDA y Spring & Mulberry.

Primer plano de una barra de chocolate de color marrón oscuro dentro de un empaque de plástico transparente. Se lee "Use By 03/31/2027" y "Lot 025255"
Spring & Mulberry ofrece reembolso a clientes afectados por el retiro, solicitando fotografía del empaque y código de lote por correo electrónico (U.S. Food & Drug Administration)

Riesgos de la Salmonella y medidas para consumidores

La Salmonella es una bacteria que puede causar infecciones graves e incluso mortales en niños pequeños, personas de edad avanzada o individuos inmunodeprimidos, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), citó Fox Business.

Entre los síntomas más frecuentes en adultos sanos figuran "fiebre, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal“, aunque en casos aislados la infección puede complicarse con afecciones como endocarditis o artritis si la bacteria alcanza el torrente sanguíneo.

Según la FDA, el período de incubación puede variar de seis horas a seis días tras la exposición, y la recuperación suele producirse en un lapso de cuatro a siete días en personas sanas, aunque casos más graves pueden requerir hospitalización, tal como informó USA Today.

Aquellas personas que experimenten síntomas compatibles después de consumir productos involucrados deben buscar atención médica de inmediato, señalaron las autoridades sanitarias en todos los comunicados oficiales.

Spring & Mulberry, a través de su cofundadora Kathryn Shah, reiteró su compromiso con la seguridad y calidad del producto, invitando a los usuarios a contactar a la empresa para cualquier consulta a recalls@springandmulberry.com y recordando que la atención al cliente está disponible en horario laboral de lunes a viernes.

Vista aérea de cinco barras de chocolate Spring & Mulberry de diferentes sabores y colores (amarillo, morado, rosa, azul, lila) sobre una tela rosa
Consumidores que hayan comprado barras de chocolate Spring & Mulberry desde agosto de 2025 deben revisar sabores y lotes en casa para evitar riesgos de salud (Spring & Mulberry’s)

El retiro actualiza y amplía los lanzados anteriormente por la marca desde enero de 2026, que en un inicio solo afectaban el sabor Mint Leaf pero fueron extendiéndose tras nuevas pruebas de laboratorio y una investigación de trazabilidad apoyada por organismos regulatorios, como relató Spring & Mulberry en sus comunicados.

Consumidores de Estados Unidos que hayan adquirido chocolate Spring & Mulberry desde agosto de 2025 deben verificar en sus hogares la presencia de estos lotes y sabores para evitar riesgos para la salud.

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