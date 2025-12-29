El momento en que agentes de la policía rescataron a un niño con autismo de un estanque en Florida

Rescatan a niño autista de 6 años de un estanque en Florida 15 meses después de un incidente similar. Crédito: (Volusia Sheriff's Office)

Un niño de 6 años con autismo fue rescatado la noche de Navidad de un estanque en Deltona, Florida, tras alejarse de su casa.

El menor, identificado como Coco, fue localizado por el helicóptero Air One cerca de Conyers Court alrededor de las 18:30 horas (hora local), indicó la oficina del sheriff.

Se trata de la segunda vez en 15 meses que agentes policiales rescatan a Coco de una situación relacionada con el agua, ya que el menor no habla y se siente atraído por el agua, condición que incrementa el riesgo de este tipo de emergencias.

Un helicóptero que colaboró en el operativo de rescate, identificó al menor sumergido hasta el pecho en un estanque

La policía de Volusia rescata a Coco, un niño con autismo no verbal, tras hallarlo en un estanque de Deltona, Florida. (Volusia Sheriff's Office)

El operativo, detallado por la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, incluyó la intervención del equipo aéreo que detectó al niño de pie con el agua hasta el pecho.

De acuerdo con la información de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia y CBS12 News, desde el helicóptero, uno de los agentes dirigió a sus compañeros en tierra: “Simplemente dirígete directamente hacia el norte y te encontrarás con él”.

Las imágenes corporales difundidas muestran el momento exacto del rescate, en el que un oficial exclama: “El agua está muy fría y él está temblando. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo!”. Coco fue retirado del agua y, tras recibir atención médica, pudo regresar a su hogar en buen estado, aunque había estado expuesto al frío, informaron ambas fuentes.

El caso de Coco no es aislado, pues fue la segunda ocasión en la que fue rescatado por las autoridades

Es la segunda vez en menos de 15 meses que Coco es salvado en situaciones de riesgo en el agua, según la Oficina del Sheriff. (Volusia Sheriff's Office)

En agosto de 2024, el menor, entonces de cinco años, escapó de su domicilio por la puerta de un segundo piso, lo que activó la alarma interior y llevó a su familia a alertar a las autoridades, según CBS12 News y la Oficina del Sheriff.

En esa ocasión, el agente Wes Brough halló a Coco aferrado a una rama dentro de otro estanque del vecindario y lo puso a salvo. Después de ese incidente, la familia fue aconsejada para reforzar las medidas de seguridad doméstica y asegurar que el menor portara siempre un rastreador GPS AngelSense, además de que se le inscribió en clases de natación, detalló la fuente policial.

Las autoridades emitieron recomendaciones para las familias que cuenten con menores que tengan cuidados especiales

Las autoridades destacan el riesgo habitual de atracción al agua en niños con autismo no verbal, exhortando medidas adicionales de seguridad. (Volusia Sheriff's Office)

Pese a la implementación de alarmas, cercas y dispositivos de rastreo recomendados desde el primer episodio, el riesgo persiste. Las autoridades subrayan que, en casos de “niños con autismo atraídos por el agua”, es necesario establecer “múltiples capas de protección”, que incluyen barreras físicas en accesos a estanques o piscinas, sistemas de alarma reforzados y capacitación permanente en natación, según enfatiza CBS12 News.

Estas recomendaciones también están dirigidas a familias de menores con otras necesidades especiales. Tras el nuevo rescate, la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia reiteró la importancia de mantener la vigilancia activa y adecuar el entorno familiar para reducir la probabilidad de emergencias.

El episodio refuerza el llamado de las autoridades y la comunidad a estar atentos a niños vulnerables y a no relajar las medidas preventivas. La rápida respuesta permitió que Coco regresara sano a su casa, y las autoridades insisten en que la preparación es clave para proteger a menores en situaciones de riesgo similar.