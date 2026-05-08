Estados Unidos

Gasolina récord en Miami y el sur de Florida: por qué sube y cómo encontrar la estación más barata este fin de semana

El aumento constante en los valores del combustible impacta de lleno en el presupuesto de familias y trabajadores, que buscan estrategias para reducir gastos y aprovechar promociones en estaciones seleccionadas durante estos días de mayor demanda

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Surtidor de gasolina rojo y gris con logos de Costco, BJ's, y Sam's Club. Muestra USD 4.42 por galón. Palmeras, cielo azul y autos aparcados de fondo.
El precio de la gasolina en Miami alcanza USD 4,42 por galón, el más alto registrado en el sur de la Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio promedio de la gasolina en Miami alcanzó este viernes los USD 4,42 por galón, estableciendo un récord para el sur de la Florida, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

En varias áreas metropolitanas, el costo supera los USD 4,63, una tendencia que impacta directamente en quienes planean desplazarse durante el fin de semana y representa una carga adicional para las familias locales.

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El incremento del precio de la gasolina en Miami y el sur de la Florida obedece a una combinación de factores nacionales e internacionales, de acuerdo con datos de la AAA y el diario El Nuevo Herald.

El alza superó los 13 centavos por galón solo en la última semana, lo que intensifica el impacto en el costo de vida. Para quienes buscan reducir gastos, existen estaciones con precios inferiores y aplicaciones que facilitan la comparación para encontrar las opciones más convenientes.

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La AAA informó que el promedio en Miami-Dade llegó a USD 4,42 el galón este viernes. En Fort Lauderdale el precio ascendió a USD 4,53, mientras que en West Palm Beach/Boca Raton alcanzó los USD 4,63.

Primer plano de una mano sujetando una manguera de gasolina verde en un surtidor gris, con números digitales de costo ascendiendo y un logo borroso.
Llenar un tanque de 12 galones cuesta hoy USD 53 en Miami, frente a los USD 35 de hace un año, lo que representa un gasto mensual adicional de hasta USD 70 para las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel estatal, el promedio es de USD 4,49 y el precio nacional se ubica en USD 4,54 por galón. Hace un año, el galón costaba USD 2,94 en Miami.

Llenar un tanque de 12 galones implica hoy un gasto de USD 53, frente a los USD 35 de hace un año. Esta diferencia supone hasta USD 70 adicionales al mes solo en combustible para familias hispanas y trabajadores de aplicaciones, según cálculos de El Nuevo Herald.

Quienes dependen del automóvil a diario, especialmente familias hispanas y trabajadores de reparto o transporte privado, afrontan un aumento de casi USD 20 por tanque en comparación con el año anterior, lo que repercute directamente en sus gastos mensuales.

En muchos hogares, el encarecimiento obligó a modificar rutinas, compartir vehículos o recortar otros gastos. Los que recorren largas distancias dentro del área metropolitana buscan formas de aliviar el gasto semanal.

Por qué sube la gasolina en Miami y el sur de la Florida

El aumento del precio de la gasolina en el sur de la Florida se debe a una tendencia sostenida de incrementos en todo Estados Unidos, según análisis de la AAA.

Tres surtidores de gasolina bajo un toldo con logos de Costco, Sam's Club y BJ's. Muestran precios USD 4,42, USD 3,62 y USD 4,53. Fondo urbano.
Varias zonas metropolitanas del sur de la Florida superan los USD 4,63 por galón, complicando la movilidad durante el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales factores figuran el encarecimiento internacional de los combustibles, una demanda local más alta y la cercanía con el verano, que eleva los desplazamientos.

Expertos citados por El Nuevo Herald señalan que la falta de variaciones relevantes en la oferta y la presión de los mercados globales mantienen los precios elevados.

Las previsiones apuntan a que esta tendencia podría continuar, a menos que se produzcan cambios significativos en el contexto internacional o doméstico.

El impacto de la gasolina cara en la economía familiar

La subida del combustible mantiene bajo presión la economía de los hogares que dependen del coche, especialmente entre los trabajadores hispanos del área de Miami.

Según datos de CBS Miami y El Nuevo Herald, llenar el depósito cuesta casi USD 20 más que hace un año, lo que genera consecuencias directas sobre el presupuesto mensual.

Algunas familias oprtaron por compartir vehículos, reducir salidas o buscar alternativas de transporte más económicas para afrontar el nuevo escenario.

Estación de servicio Costco en Miami con fila de autos esperando combustible. Un surtidor muestra el precio del galón a USD 4,42. Palmeras y cielo azul.
El aumento semanal superó los 13 centavos por galón en Miami, reforzando el impacto sobre el costo de vida local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para ahorrar: dónde cargar gasolina más barata

Pese a los valores récord, algunas estaciones ofrecen gasolina casi un dólar por debajo del promedio regional. Según GasBuddy Miami, los surtidores de Costco (Flagler St), Sam’s Club (Doral) y BJ’s (Coral Terrace) venden el galón a USD 3,62 para socios, siempre y cuando se disponga de membresía.

La aplicación GasBuddy permite comparar precios en tiempo real en función de la ubicación del usuario y alerta sobre posibles faltantes.

También resultan útiles Waze y el portal de AAA Gas Prices para anticipar precios y encontrar las mejores alternativas antes de salir de casa.

Consejos prácticos para pagar menos por gasolina este fin de semana

Especialistas de la AAA recomiendan cargar combustible antes de los aumentos semanales, que suelen comenzar los lunes. Aprovechar los descuentos de membresía y comparar precios entre barrios puede ofrecer un ahorro relevante.

Revisar las aplicaciones y portales actualizados poco antes de salir ayuda a identificar oportunidades adicionales de ahorro y promociones puntuales.

Esta planificación permite reducir gastos, especialmente en jornadas de alta demanda por viajes o desplazamientos familiares.

Comparar los precios entre diferentes zonas de Miami y el sur de la Florida puede generar un ahorro tangible para quienes buscan optimizar el gasto semanal en gasolina.

Esta estrategia resulta fundamental ante el contexto de aumentos constantes en el combustible y la presión que supone para la economía de miles de familias de la región.

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