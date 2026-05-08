Cuánto necesita una familia hispana en Estados Unidos por año para cubrir los gastos esenciales en 2026

En 2026, una familia hispana de cuatro personas en Estados Unidos necesitará un ingreso anual de USD 102.700 para alcanzar la estabilidad financiera, según la Oficina de Estadísticas Laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos exigirá a una familia hispana con dos hijos un ingreso anual de USD 102.700 en 2026 para alcanzar la estabilidad financiera, de acuerdo con los cálculos de la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales y el organismo oficial Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Esta cifra contrasta con el ingreso medio anual de los hogares hispanos en 2024, que fue de USD 70.950 según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

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La mayoría de las familias latinas queda así por debajo del umbral de seguridad económica previsto, lo que obliga a millones de hogares a recurrir a créditos de alto costo, reducir gastos esenciales o depender de asistencia estatal.

El organismo oficial Departamento de Trabajo de Estados Unidos advierte que, debido a la inflación acumulada y a la falta de ajustes en el salario mínimo, la brecha entre el ingreso real y el monto requerido para sostener dignamente a una familia típica se ha ampliado de forma sostenida en los últimos años.

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Los datos oficiales reflejan que el 66 % de los hogares hispanos en Estados Unidos vive por debajo del umbral de seguridad económica; esta es la proporción más alta entre los principales grupos étnicos, superando a afroamericanos (59 %) y a blancos no hispanos (42 %), según las cifras más recientes.

La Oficina del Censo de Estados Unidos informa que seis de cada diez familias hispanas califican su situación financiera como “regular o mala”, y cerca del 40 % admitió haberse privado de comidas para reducir gastos en el último año.

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La agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales reporta que el gasto mensual necesario para mantener el estándar de vida familiar pasó de USD 5.100 en 2020 a USD 6.400 en 2026, lo que supone un incremento de USD 1.300 al mes o USD 15.600 más por año.

Este aumento se debe principalmente al alza de los precios de la vivienda, alimentación y servicios de salud. En las grandes ciudades, la inflación de bienes básicos superó el 8 % en 2025, mientras que el salario promedio aumentó apenas un 5,2 % ese año, de acuerdo con cifras oficiales de la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales.

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El costo real de la estabilidad para familias hispanas

El 66 % de los hogares hispanos vive por debajo del nivel de estabilidad financiera, la cifra más alta entre los principales grupos étnicos de Estados Unidos (REUTERS/Go Nakamura)

Las diferencias regionales son determinantes para evaluar el acceso a la estabilidad financiera. En estados como California y Nueva York, el gasto anual necesario para una familia de cuatro personas es significativamente mayor al ingreso medio latino reportado para esos estados.

El estudio de referencia sobre gastos reales en la ciudad, NYC True Cost of Living 2026, desarrollado por la Oficina de Equidad y Justicia Racial de la Alcaldía de Nueva York (dependencia oficial municipal), revela que el 77,6 % de los hogares latinos en la ciudad no logra cubrir el costo real de vida estimado para 2026.

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Además, el alquiler mediano de un departamento de dos habitaciones en Manhattan superó los USD 4.695 mensuales en enero de 2026, según la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales.

En estados con menor costo, como Mississippi o Arkansas, el salario vital estimado para una familia de cuatro personas ronda los USD 53.000 anuales, pero aun así la proporción de hogares hispanos que logra cubrir todos los gastos esenciales sin endeudarse es minoritaria.

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La presión sobre el presupuesto familiar es más consistente en regiones urbanas, donde el costo de vivienda, salud y transporte ha crecido por encima del promedio nacional.

El salario mínimo federal, congelado en USD 7,25 la hora desde 2009, equivale hoy a solo el 70 % de su valor original ajustado por inflación.

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Incluso en los estados menos costosos, ese ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas en 2026, según la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales y el organismo oficial Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Factores estructurales que profundizan la brecha

Aunque en estados de bajo costo como Mississippi el ingreso vital estimado es de USD 53.000 anuales, las familias hispanas siguen teniendo dificultades para cubrir necesidades básicas (REUTERS/Siddharth Cavale/Foto de archivo)

La Oficina del Censo de Estados Unidos y el organismo oficial Departamento de Trabajo de Estados Unidos atribuyen la brecha económica a la estructura del mercado laboral, donde un alto porcentaje de trabajadores hispanos se concentra en sectores de bajos salarios y en áreas urbanas con elevados costos de vida.

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La inflación acumulada en rubros esenciales durante 2024 y 2025 ha erosionado aún más el poder adquisitivo real de la comunidad latina.

El salario real por hora cayó un 0,6 % mensual en marzo de 2026 y creció apenas 0,3 % interanual, cifras insuficientes frente a una inflación de bienes básicos que se mantuvo por encima del 3 % anual, según la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales.

Además, la inseguridad alimentaria y el acceso limitado a servicios de salud afectan de forma desproporcionada a las familias hispanas, que en casi un 40 % de los casos han debido recortar gastos en alimentación o posponer tratamientos médicos por razones económicas, según informa la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Estrategias y recursos desde el Estado

Frente a esta realidad, las agencias federales y estatales recomiendan el uso de herramientas oficiales de cálculo del costo de vida, como las calculadoras interactivas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales, que permiten estimar el ingreso necesario según el condado de residencia y el tamaño del hogar.

Los organismos oficiales sugieren fortalecer la capacitación profesional —con certificaciones técnicas y dominio del inglés— para acceder a empleos mejor remunerados.

En materia de vivienda, el Departamento de Vivienda aconseja que el pago de renta no supere el 30 % del ingreso bruto y, si es necesario, considerar mudanzas a regiones más accesibles.

La agencia federal Oficina de Estadísticas Laborales recomienda evitar deudas de alto costo y aprovechar los programas de asistencia pública para alimentación, salud y cuidado infantil.

Mientras no se implementen reformas estructurales que mejoren el acceso a empleos de calidad y controlen el alza de los precios esenciales, millones de familias hispanas seguirán siendo parte de una situación financiera vulnerable y dependerán de estrategias de ajuste o apoyo estatal para subsistir.