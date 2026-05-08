Estados Unidos

La Conferencia de Seguridad Hemisférica debate las relaciones de Estados Unidos con China y su impacto en América Latina

Donald Trump diseñó una estrategia de contención para aplacar la ofensiva de Xi Jinping en la región, que definió dos bloques geopolíticos que se alinean detrás de los intereses de Washington y Beijing

Guardar
Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en Corea del Sur
Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en Corea del Sur

(Desde Miami, Estados Unidos) El enemigo de Estados Unidos en América Latina es China, y Donald Trump diseñó una estrategia para contener la ambición geopolítica de Xi Jinping.

Esa estrategia del presidente republicano fracturó la región, adonde países como Argentina, Paraguay y Chile se alinearon con la Casa Blanca frente al apoyo sostenido de Brasil, Colombia y México a los intereses de Beijing.

PUBLICIDAD

Esta situación inédita en América Latina será tratada en la última sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea.

El mecanismo de contención de Estados Unidos sobre China se asienta en el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos y la iniciativa Escudo de las Américas.

PUBLICIDAD

Al otro lado del frente de batalla, China ofrece cooperación económica, mercados comerciales, créditos blandos para obras públicas y tecnología a valores irrisorios.

Donald Trump junto a los mandatarios regionales que apoyan el Escudo de las Americas
Donald Trump junto a los mandatarios regionales que apoyan el Escudo de las Americas

La fractura regional por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China se observa sin maquillaje en la Organización de Estados Americanos (OEA). Brasil, Colombia y México son una troika aliada con los intereses del China, en tanto que Argentina, Paraguay y Bolivia -por ejemplo- se alinean automáticamente con la Casa Blanca.

Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA, será entrevistado por Adrienne Ross, experta en la política exterior.

Rizzuto conoce a fondo la mirada de Trump sobre América Latina, y en la OEA juega a fondo para evitar que su secretario General Albert Ramdin incline la agenda multilateral a favor de los socios regionales de Xi.

La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China no sólo se despliega en la OEA. También los intereses se cruzan en la ONU, donde la influencia de Beijing se potencia por su rol de miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Mike Waltz, es embajador de Trump en Naciones Unidas, y hoy será moderado por Slomi Dinar, Decano de la escuela Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.

Antes de llegar a la ONU, Waltz fue consejero de Seguridad Nacional de Trump, y además conoce la realidad política en América Latina. Waltz será un orador clave en la última sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica.

Mike Waltz, embajador de Estados Undos en la ONU
Mike Waltz, embajador de Estados Undos en la ONU

La confrontación entre Estados Unidos y China se extiende desde los organismos multilaterales -OEA y ONU- al control de los minerales críticos, insumos estratégicos en la industria civil y militar.

Washington empuja una diplomacia agresiva para evitar que Beijing se apropie de las reservas de minerales críticos que tiene América Latina.

En este sentido, la administración Trump y Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Chile y República Dominicana, entre otros países de la region, acordaron una agenda común para preservar el control de los minerales críticos ante el avance constante de China.

Junto al control de este insumo básico para la fabricación de dispositivos civiles y militares, Estados Unidos apuesta a trabar la aspiración china de manejar infraestructura clave en América Latina.

Canal de Panamá, una vía navegable estratégica en America Latina
Canal de Panamá, una vía navegable estratégica en America Latina

China perdió el manejo del Canal de Panamá, fracasó en su intento de establecer un puerto de aguas profundas en el sur de la Argentina, y ya casi no accede a licitaciones públicas para montar redes tecnológicas destinas a la transmisión de datos.

Desde esta perspectiva, la Conferencia de Seguridad Hemisférica será escenario de un debate protagonizado por Kevin Cabrera -embajador de Estados Unidos en Panamá-, Bernie Navarro -embajador de Perú- y Jay Kramer, director de Asuntos Públicos de Citadel.

En el último debate de la conferencia organizada por la FIU y la Fundación Tadea se tratará la crisis en Haití, que está bajo el control del crimen organizado y a la espera de las tropas prometidas por las Naciones Unidas.

Temas Relacionados

Conferencia de Seguridad HemisféricaDonald TrumpEstados UnidosChinaXi JInpingEscudo de las AméricasHaití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos denunció ante la ONU que el régimen iraní busca cobrar “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Teherán pretende obligar a embarcaciones comerciales y civiles a pagar “sobornos” para poder utilizar la estratégica vía marítima

Estados Unidos denunció ante la ONU que el régimen iraní busca cobrar “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos: el ranking de los estados con la gasolina más económica

Factores logísticos y regulatorios influyen en grandes diferencias de costos entre estados y generan oportunidades de ahorro para los conductores

Estados Unidos: el ranking de los estados con la gasolina más económica

Texas lidera la creación de empleo en Estados Unidos en 2026: los sectores y ciudades que más crecen, según el Federal Reserve

El dinamismo del mercado laboral estatal, impulsado por el comercio, los servicios profesionales y la energía, está condicionado por cambios en la inmigración y la coyuntura internacional, según las últimas proyecciones oficiales

Texas lidera la creación de empleo en Estados Unidos en 2026: los sectores y ciudades que más crecen, según el Federal Reserve

Afiliados a Medicare podrán acceder a medicamentos GLP-1 por USD 50 desde julio

La nueva medida regirá desde julio de 2026 hasta diciembre de 2027 y permitirá que los beneficiarios de Medicare Parte D accedan a terapias aprobadas por la FDA a través de un programa orientado a facilitar el acceso a tratamientos innovadores y de alto costo

Afiliados a Medicare podrán acceder a medicamentos GLP-1 por USD 50 desde julio

El aumento del precio de la gasolina golpea con más fuerza a los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos

El informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York revela una brecha creciente en el consumo de combustibles, agravada por la crisis geopolítica y la volatilidad en el suministro internacional

El aumento del precio de la gasolina golpea con más fuerza a los hogares de bajos ingresos en Estados Unidos

TECNO

Revelan cómo una plataforma de juegos para Windows y Android fue usada para espiar y robar datos

Revelan cómo una plataforma de juegos para Windows y Android fue usada para espiar y robar datos

Cómo la nube de AWS se convirtió en el motor que sostiene la operación de Rappi

Elon Musk alquilará su centro de datos a la misma compañía a la que acusó de robarle información

Un entrenador con IA y un nuevo monitor de actividad: lo último de Google para la salud del usuario

Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

ENTRETENIMIENTO

La frase de Karl Urban que resume Mortal Kombat II: “He hecho películas intensas, pero esta las supera”

La frase de Karl Urban que resume Mortal Kombat II: “He hecho películas intensas, pero esta las supera”

Top 10 Netflix K-dramas y shows en Corea del Sur: ‘Si los deseos mataran’ continúa dominando el ranking de lo más visto

La batalla legal de Taylor Swift por “The Life of a Showgirl” suma nuevas acusaciones

Meryl Streep luchó para salvar un look icónico en ‘El diablo viste a la moda 2′

Natalie Portman muestra su vida en París mientras espera a su tercer hijo

MUNDO

EN VIVO | Alto el fuego en Medio Oriente

EN VIVO | Alto el fuego en Medio Oriente

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años