La Conferencia de Seguridad Hemisférica debate las relaciones de Estados Unidos con China y su impacto en América Latina

Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en Corea del Sur

(Desde Miami, Estados Unidos) El enemigo de Estados Unidos en América Latina es China, y Donald Trump diseñó una estrategia para contener la ambición geopolítica de Xi Jinping.

Esa estrategia del presidente republicano fracturó la región, adonde países como Argentina, Paraguay y Chile se alinearon con la Casa Blanca frente al apoyo sostenido de Brasil, Colombia y México a los intereses de Beijing.

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Esta situación inédita en América Latina será tratada en la última sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea.

El mecanismo de contención de Estados Unidos sobre China se asienta en el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos y la iniciativa Escudo de las Américas.

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Al otro lado del frente de batalla, China ofrece cooperación económica, mercados comerciales, créditos blandos para obras públicas y tecnología a valores irrisorios.

Donald Trump junto a los mandatarios regionales que apoyan el Escudo de las Americas

La fractura regional por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China se observa sin maquillaje en la Organización de Estados Americanos (OEA). Brasil, Colombia y México son una troika aliada con los intereses del China, en tanto que Argentina, Paraguay y Bolivia -por ejemplo- se alinean automáticamente con la Casa Blanca.

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Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA, será entrevistado por Adrienne Ross, experta en la política exterior.

Rizzuto conoce a fondo la mirada de Trump sobre América Latina, y en la OEA juega a fondo para evitar que su secretario General Albert Ramdin incline la agenda multilateral a favor de los socios regionales de Xi.

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La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China no sólo se despliega en la OEA. También los intereses se cruzan en la ONU, donde la influencia de Beijing se potencia por su rol de miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Mike Waltz, es embajador de Trump en Naciones Unidas, y hoy será moderado por Slomi Dinar, Decano de la escuela Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.

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Antes de llegar a la ONU, Waltz fue consejero de Seguridad Nacional de Trump, y además conoce la realidad política en América Latina. Waltz será un orador clave en la última sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica.

Mike Waltz, embajador de Estados Undos en la ONU

La confrontación entre Estados Unidos y China se extiende desde los organismos multilaterales -OEA y ONU- al control de los minerales críticos, insumos estratégicos en la industria civil y militar.

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Washington empuja una diplomacia agresiva para evitar que Beijing se apropie de las reservas de minerales críticos que tiene América Latina.

En este sentido, la administración Trump y Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Chile y República Dominicana, entre otros países de la region, acordaron una agenda común para preservar el control de los minerales críticos ante el avance constante de China.

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Junto al control de este insumo básico para la fabricación de dispositivos civiles y militares, Estados Unidos apuesta a trabar la aspiración china de manejar infraestructura clave en América Latina.

Canal de Panamá, una vía navegable estratégica en America Latina

China perdió el manejo del Canal de Panamá, fracasó en su intento de establecer un puerto de aguas profundas en el sur de la Argentina, y ya casi no accede a licitaciones públicas para montar redes tecnológicas destinas a la transmisión de datos.

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Desde esta perspectiva, la Conferencia de Seguridad Hemisférica será escenario de un debate protagonizado por Kevin Cabrera -embajador de Estados Unidos en Panamá-, Bernie Navarro -embajador de Perú- y Jay Kramer, director de Asuntos Públicos de Citadel.

En el último debate de la conferencia organizada por la FIU y la Fundación Tadea se tratará la crisis en Haití, que está bajo el control del crimen organizado y a la espera de las tropas prometidas por las Naciones Unidas.