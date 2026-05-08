Las autoridades de Atlanta advierten a los aficionados que se mantengan alejados de las zonas de estacionamiento no autorizadas durante la Copa Mundial

Las autoridades de Atlanta advierten a los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA sobre los riesgos de estacionamientos no autorizados

La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA ha encendido las alertas en Atlanta, donde las autoridades han comenzado a advertir a los aficionados y visitantes sobre los riesgos asociados con el uso de zonas de estacionamiento no autorizadas. La ciudad, que se prepara para recibir a miles de personas durante el evento, enfrenta desafíos crecientes en materia de control y regulación de estacionamientos temporales. Las advertencias surgen tras recientes incidentes que han puesto de manifiesto la existencia de operaciones fraudulentas, capaces de afectar tanto la seguridad como la integridad económica de quienes buscan estacionar cerca de las sedes deportivas.

Las autoridades sostienen que la magnitud de los eventos vinculados a la Copa Mundial podría multiplicar la aparición de lotes irregulares y operadores sin licencia. El Departamento de Transporte de Atlanta (ATLDOT) y la policía local han instado a la población a extremar precauciones y a informarse adecuadamente antes de dejar su vehículo en cualquier aparcamiento. El mensaje es claro: la falta de regulación puede derivar en pérdidas económicas, inconvenientes logísticos y situaciones de riesgo para los conductores y sus bienes.

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En las últimas semanas, la situación ha sido ejemplificada por un caso ocurrido en las inmediaciones de Dutch Valley Road y Monroe Drive NE. El 25 de octubre de 2025, un incidente en un estacionamiento privado desató una serie de acciones policiales que pusieron en evidencia el problema creciente. Dewan Marlow, un conductor que intentaba participar en un evento cercano, relató su experiencia: “Cuando regresé, mi auto estaba en la grúa. Dijeron que me estaba estafando”. El caso de Marlow no fue aislado. Decenas de vehículos resultaron remolcados, mientras numerosos propietarios corrían tras las grúas intentando recuperar sus automóviles. La escena quedó registrada en varios vídeos, donde se observa la confusión y la fuerte presencia de agentes de policía.

El Departamento de Transporte de Atlanta y la policía local intensifican controles y recomendaciones para evitar fraudes en estacionamientos temporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe policial, obtenido por medios locales, detalla que los agentes acudieron tras recibir denuncias sobre una persona que cobraba por estacionar en una propiedad privada sin autorización. La escena mostraba a un hombre utilizando un kart para trasladar a los conductores hasta un evento cercano, cobrando por ambos servicios. Uno de los testigos declaró a la policía que pagó 40 dólares por estacionar y otros 20 dólares por el transporte hasta el lugar del evento. La sorpresa llegó cuando los propietarios de los vehículos se encontraron con que sus automóviles estaban siendo llevados por grúas, sin posibilidad de recuperarlos de inmediato.

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El modus operandi de los operadores ilegales se ha vuelto cada vez más sofisticado. En el caso de Dutch Valley Road, un individuo gestionaba el lote como si fuera legítimo, cobrando tarifas que oscilaban entre los 40 y 60 dólares. Utilizaba vehículos pequeños, como karts, para dar la impresión de un servicio profesional y organizado. Sin embargo, la situación cambió cuando una mujer, identificada como representante de la propiedad, se presentó ante las autoridades para aclarar que el hombre no tenía ningún permiso para operar en ese terreno. La policía, tras corroborar la información, procedió a arrestar a Devin Darden, acusándolo de operar un negocio sin permiso en una propiedad ajena. El incidente no solo dejó en evidencia la vulnerabilidad de los conductores ante estos fraudes, sino que también subrayó la importancia de la vigilancia y la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad.

El informe del caso fue complementado por una solicitud de acceso a la información pública presentada por CBS News Atlanta a la ciudad, con el objetivo de determinar si existían permisos emitidos para operaciones de estacionamiento en ese lugar y fecha. La respuesta oficial fue contundente: no se había tramitado ningún permiso para ese lote el día del incidente. Esta revelación confirmó que el operador actuaba completamente fuera del marco legal, exponiendo a los conductores a multas, remolques y posibles sanciones adicionales.

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La proliferación de lotes irregulares preocupa a la ciudad ante la llegada de miles de visitantes para el Mundial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, la ciudad de Atlanta ha reforzado sus mensajes sobre los requisitos que deben cumplir quienes deseen operar estacionamientos temporales. Según el Departamento de Transporte de Atlanta, todo operador debe obtener y mantener un permiso temporal de alquiler, expedido por la ciudad a través del ATLDOT. Este permiso, detallan las autoridades, debe estar vigente y disponible físicamente en el lugar, listo para ser presentado ante cualquier requerimiento de las fuerzas de seguridad o de los propios usuarios. La ausencia de dicho permiso implica la ilegalidad de la operación y expone tanto a los operadores como a los conductores a severas consecuencias.

Para evitar caer en estafas o enfrentar inconvenientes durante su visita a la Copa Mundial de la FIFA, el ATLDOT recomienda a los conductores verificar visualmente la existencia de permisos oficiales en los estacionamientos. Además, sugiere buscar letreros identificativos que indiquen el nombre de la empresa responsable del lote y, en caso de dudas, consultar directamente con las autoridades o el portal oficial de la ciudad antes de estacionar. Estas medidas pueden marcar la diferencia entre una experiencia segura y un incidente costoso.

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