El brote de sarampión en Estados Unidos supera los 1.000 casos en 2026 y pone en riesgo el estado de eliminación

El brote de sarampión en Estados Unidos superó los 1.000 casos en 2026, generando preocupación entre autoridades y comunidad médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y la comunidad médica, luego de que el país registrara más de 1.000 casos confirmados en los primeros meses de 2026. El incremento, que afecta principalmente a niños y adolescentes, ocurre tras el récord de 2.283 casos confirmados en 2025. La evolución de la enfermedad ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a advertir sobre la posibilidad de que Estados Unidos pierda su estatus de eliminación alcanzado en 2000, según datos oficiales citados por la cadena de noticias estadounidense NBC News y la propia agencia.

Este aumento coincide con una reducción en las tasas de vacunación infantil, lo que ha facilitado la propagación del virus en varias regiones del país. De acuerdo con el informe publicado por el CDC, durante 2025 se registraron 2.283 casos confirmados, la cifra más alta desde 1991. En los primeros dos meses de 2026, los casos superaron ya los 1.000, con Carolina del Sur como epicentro. Allí se confirmaron 600 infecciones, un subconjunto del total nacional, y cientos de personas cumplieron aislamiento, reportó la cadena NBC News con base en información oficial.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas, había sido declarado eliminado en Estados Unidos en 2000, lo que implicaba la ausencia de transmisión sostenida del virus en el territorio nacional. El actual repunte, ligado al descenso en la cobertura de vacunación, plantea nuevos desafíos para la salud pública, advirtió el programa nacional de inmunización del CDC en su última actualización.

¿Cómo se distribuyen los casos y cuáles son los focos principales?

Según el monitoreo oficial del CDC, los casos de sarampión en 2026 se concentran principalmente en el sureste del país, con Carolina del Sur como el estado más afectado. Más de 600 casos se confirmaron allí en las primeras semanas del año, lo que llevó a la cuarentena de más de 500 personas y a la intervención de equipos de respuesta rápida. La cadena NBC News detalla que otros focos relevantes incluyen Texas, Utah y la frontera entre Utah y Arizona, donde se registraron brotes importantes desde octubre de 2025.

El análisis de la Universidad Johns Hopkins, referente en investigación médica, a través de su plataforma US Measles Tracker, muestra un patrón de propagación vinculado a comunidades con bajas tasas de vacunación y a la presencia de eventos de supercontagio en centros escolares y reuniones masivas.

¿Qué dicen los datos oficiales sobre la magnitud del brote?

Según el informe semanal del CDC, hasta el 5 de marzo de 2026 se registraron 1.281 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos, lo que convierte a este año en uno de los tres peores desde que se eliminó la transmisión endémica en 2000. En 2025, la cifra total ascendió a 2.283 casos, el número más elevado en 34 años. El CDC especifica: “El número de casos reportados en la segunda semana completa de 2026 fue de 295.”

El año 2025 también estuvo marcado por la ocurrencia de 49 brotes, frente a los 16 registrados en 2024, según datos oficiales revisados por la cadena NBC News. Los brotes de 2025 comenzaron en Texas en febrero y se extendieron a zonas rurales de Utah y Arizona hacia octubre.

La reducción de la cobertura de vacunación infantil es señalada por los CDC como principal causa del resurgimiento del sarampión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en Estados Unidos?

Expertos del CDC explican que el repunte de casos responde a la disminución en la cobertura de vacunación contra el sarampión, en especial entre niños pequeños y adolescentes. Desde la pandemia de COVID-19, los índices de inmunización han registrado una caída sostenida, dejando a comunidades enteras vulnerables. La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, fue introducida en 1963 y ha permitido la reducción de la incidencia de la enfermedad.

La doctora Melinda Yao, epidemióloga de la agencia, advirtió en declaraciones recogidas por la cadena NBC News: “El descenso en la vacunación infantil expone a las comunidades a riesgos innecesarios”. Según el CDC, la cobertura nacional de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión en niños de dos años descendió al 89% en 2025, por debajo del umbral recomendado de 95% necesario para la inmunidad colectiva.

¿Cuáles son las consecuencias y riesgos actuales?

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos provocó hospitalizaciones y muertes. Según el último informe del CDC, tres personas fallecieron en 2025 a causa de la enfermedad, incluidas dos niñas. Las hospitalizaciones aumentaron especialmente entre menores de cinco años y personas no vacunadas. El sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera y, en casos graves, la muerte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Según la agencia, el riesgo principal para el país es perder el estatus de eliminación del sarampión, alcanzado en 2000. Esto implicaría que la transmisión endémica vuelva a estar presente, con posible impacto en la salud pública y la confianza en los programas de inmunización.

¿Qué medidas están tomando las autoridades?

El CDC y los departamentos de salud estatales han reforzado las campañas de vacunación, especialmente en los estados más afectados. Equipos de respuesta rápida se desplegaron en Carolina del Sur y en otras regiones con brotes activos. La agencia insta a madres, padres y tutores a verificar y completar los esquemas de inmunización de sus hijos. El programa nacional de inmunización del CDC reiteró en su última comunicación oficial: “La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes”.

El gobierno federal monitorea la situación en tiempo real y mantiene actualizados los datos a través de plataformas como US Measles Tracker de la Universidad Johns Hopkins, que permite visualizar la evolución de los brotes y la cobertura de vacunación por estado.

El récord de 2.283 casos de sarampión en 2025 marca el año con más contagios desde 1991, según datos oficiales del CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta esta situación a la población y qué se espera para los próximos meses?

La reaparición del sarampión en Estados Unidos impacta directamente en la salud pública, la organización escolar y los sistemas de salud locales. Comunidades con bajas tasas de vacunación enfrentan mayor riesgo de contagio, lo que ha motivado cuarentenas y restricciones en escuelas y eventos comunitarios. Según la cadena NBC News, el seguimiento de casos continuará en los próximos meses, mientras se prevé que los estados más afectados refuercen las campañas de inmunización y los controles epidemiológicos.

La evolución del brote dependerá de la respuesta sanitaria y de la recuperación de las tasas de vacunación, en un contexto en el que las autoridades buscan evitar la pérdida del estatus de eliminación y contener la propagación del virus.