Estados Unidos

Estados Unidos suspende las restricciones a una píldora abortiva: dónde conseguirla

La Corte Suprema permite que la mifepristona siga disponible para las pacientes. Mientras, se resuelve la disputa judicial que amenazaba su acceso

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Una mano con uñas pintadas de oscuro sostiene una caja de Mifepristona de 200 mg delante de una pancarta con una letra "S" negra, con la Corte Suprema en el fondo
La Corte Suprema de Estados Unidos suspende temporalmente las restricciones al acceso a mifepristona, garantizando el suministro por telemedicina, correo y farmacias (AP)

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el lunes las restricciones al acceso a mifepristona, el fármaco utilizado en la mayoría de los abortos en el país. De esta forma, se garantiza de forma temporal que las personas puedan obtenerlo a través de telemedicina, correo postal y en farmacias, tras un fallo federal que había amenazado con interrumpir uno de los principales métodos para realizar abortos desde la revocación de Roe v. Wade en 2022.

Esta medida, que entra en vigor de inmediato y tendrá vigencia hasta las 17:00 del 11 de mayo, responde a la petición de los laboratorios Danco Laboratories y GenBioPro, quienes solicitaron al máximo tribunal bloquear la orden del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que impedía la distribución remota del medicamento, mientras se revisan los argumentos principales, según reporta la cadena estadounidense CBS News.

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Un dato clave que subraya el impacto de esta decisión es que el 63% de los abortos registrados en Estados Unidos en el último año se realizaron mediante medicamentos, principalmente usando el método combinado de mifepristona y misoprostol, que alcanza según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos una efectividad del 97,4%.

Máquina de ultrasonido Voluson junto a una camilla de examen con una cubierta desechable blanca en una sala de paredes blancas y grises
La decisión judicial ofrece una ventana de alivio hasta el 11 de mayo para médicos y pacientes que dependen de la distribución remota de mifepristona (AP)

En trece estados donde el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo, el uso de telemedicina para acceder a estos fármacos aumentó considerablemente y superó incluso la cifra de mujeres que optaron por viajar a otros estados donde el procedimiento continúa permitido, según destaca la agencia de noticias The Associated Press.

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Louisiana lidera la ofensiva judicial contra la FDA tras la decisión de la Corte Suprema

El litigio que marcó el retorno del caso a la agenda nacional fue impulsado por la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, quien cuestiona tanto la seguridad de mifepristona —aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos hace 25 años— como la legalidad del proceso por el que, en 2023, se flexibilizó su entrega sin consulta presencial.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito aceptó la postura de Louisiana al considerar que el estado debe cubrir con fondos públicos la atención médica de casos que involucran complicaciones derivadas del uso del medicamento.

Cerca de una mano sosteniendo una caja blanca de medicamento con la etiqueta 'Mifepristone Tablet 200 mg' y el logo de GenBioPro
Mifepristona es utilizada en el 63% de los abortos en Estados Unidos y tiene una efectividad del 97,4% según la FDA (AP)

El panel judicial fundamentó su fallo en que “cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición estatal de abortos médicos y socava su política de proteger la vida desde la concepción”, según consta en la sentencia recogida por la cadena estadounidense CBS News. Louisiana endureció su legislación tras la anulación de Roe v. Wade y, en 2024, tipificó tanto la mifepristona como el misoprostol como sustancias controladas, criminalizando la tenencia no prescrita.

Efectos inmediatos y alcance nacional de la medida

La suspensión inmediata de las restricciones, ordenada por el juez Samuel Alito en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos, mantiene la posibilidad de prescribir mifepristona en línea y enviarla por correo a las pacientes, incluso en los estados que han aprobado prohibiciones totales o parciales del aborto.

El mandato jurisdiccional, con vigencia hasta las 17:00 del 11 de mayo, ofrece una ventana de alivio para médicos, farmacias y pacientes que vieron sus planes de atención afectados por la abrupta decisión previa del Quinto Circuito, como describió la compañía Danco Laboratories en su escrito de urgencia: “El fallo del Quinto Circuito fuerza a pacientes, proveedores y farmacias a la incertidumbre, sin período de transición ni orientación práctica”, publica la cadena estadounidense CBS News.

Para quienes solicitan medicamentos reproductivos en estados con veto, la continuidad del fallo permite mantener en marcha los esquemas de envío de mifepristona a distancia. Así se evita que deban trasladarse fuera de sus lugares de residencia, y preservando así el acceso a interrupciones de embarazo avaladas por la FDA desde 2000. El medicamento puede utilizarse hasta 10 semanas de gestación, sin necesidad de consulta presencial.

La reacción de clínicas, organizaciones y expertos

Organizaciones que recetan mifepristona mediante telemedicina a pacientes de todo el país, como The Massachusetts Abortion Access Project (El Proyecto de Acceso al Aborto de Massachusetts) y Wellspring Health Access (Acceso a la salud Wellspring) en Wyoming, modificaron sus protocolos ante la sucesión de fallos judiciales.

Angel Foster, fundadora del primer grupo, declaró a la agencia de noticias The Associated Press: “Independientemente de lo que ocurra con esta disputa regulatoria, nosotros y otros grupos seguiremos proporcionando atención de aborto de alta calidad en los 50 estados”.

Vista de una oficina luminosa con paredes bicolores, un escritorio de computadora, una silla de oficina negra y estantes con folletos informativos
Clínicas y organizaciones que recetan mifepristona por telemedicina adaptan sus protocolos ante la incertidumbre legal sobre el acceso al aborto farmacológico (AP)

Expertos y entidades como If/When/How (Si/Cuándo/Cómo), The Massachusetts Abortion Access Project y Wellspring Health Access advierten sobre el potencial impacto negativo de la incertidumbre judicial. Julie Burkhart, fundadora de Wellspring Health Access, señaló: “Tenemos un poco más de tiempo para navegar este nuevo panorama bajo la suspensión”.

Mientras que Elizabeth Ling, directora asociada de servicios legales en If/When/How, aclaró: “El resultado de este caso no convertirá en delito el acceso al aborto”. No existe en la legislación actual de ningún estado sanción penal para quienes interrumpen su embarazo.

Argumentos de los opositores al aborto y la posición del gobierno

Organizaciones contrarias al aborto como National Right to Life (Derecho nacional a la vida), liderada por Carol Tobias, tildaron la decisión del lunes de “paso procesal temporal que deja sin resolver preocupaciones reales…” sobre la seguridad de estos fármacos y la decisión de la FDA bajo la administración Biden de eliminar salvaguardias de larga data.

La Casa Blanca subrayó que la FDA mantiene la vigilancia sobre el proceso, según la portavoz Allison Schuster, quien afirmó que el gobierno “sigue comprometido con la agenda pro-vida, pro-familia y pro-seguridad del presidente” y que la agencia reguladora continuará con una revisión científica “para esclarecer las preocupaciones generalizadas sobre la mifepristona”, recoge la cadena estadounidense CBS News.

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