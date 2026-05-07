Retiraron frutos secos del mercado estadounidense por riesgo de salmonela: cuáles son los productos y qué hacer si los compraste

La empresa John B. Sanfilippo and Son decidió retirar voluntariamente productos de las marcas Good & Gather, Southern Style Nuts, Fisher y Squirrel Brand (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro de una serie de snacks y mezclas de frutos secos ha generado preocupación entre los consumidores de Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitiera un aviso sobre un posible riesgo de contaminación por salmonela. El fabricante de Illinois John B. Sanfilippo and Son tomó la decisión de retirar voluntariamente varios productos de diferentes marcas, como medida preventiva para proteger la salud pública ante la posibilidad de que algunos lotes estuvieran comprometidos. La alerta se suma a un contexto reciente en el que otros productos alimenticios —incluidas las papas fritas Utz— también han sido retirados del mercado por motivos similares.

El motivo principal detrás de este retiro masivo radica en la sospecha de contaminación de uno de los ingredientes utilizados en la elaboración de las mezclas de aperitivos: la leche en polvo. Este insumo, ya objeto de una retirada previa por parte de la empresa California Dairies, fue empleado en los condimentos que sazonan las mezclas de frutos secos y maíz. Aunque la FDA confirmó que el condimento fue sometido a pruebas y arrojó resultados negativos para salmonela antes de su uso, la empresa John B. Sanfilippo and Son optó por proceder con el retiro como una medida de extrema precaución. El organismo regulador subrayó la importancia de actuar preventivamente para evitar cualquier riesgo, dado que la salmonela puede permanecer en alimentos o ingredientes aparentemente seguros tras los controles estándar.

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Marcas, productos y presentaciones afectadas

La FDA emitió una alerta nacional por el retiro masivo de snacks Good & Gather y mezclas de frutos secos en Target ante posible contaminación por salmonela

La retirada afecta a una amplia variedad de productos comercializados bajo diferentes marcas reconocidas en el mercado estadounidense. Las marcas directamente involucradas son Southern Style Nuts, Fisher, Squirrel Brand y Good & Gather. Cada una de estas marcas ofrece mezclas con distintas combinaciones y presentaciones, cubriendo desde mezclas Tex-Mex hasta variedades gourmet y opciones inspiradas en sabores tradicionales mexicanos.

Entre los productos específicos afectados, se destacan las siguientes presentaciones:

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Fisher : mezcla de frutos secos Tex-Mex de 850 gramos, con fecha de consumo preferente del 8 de junio de 2027.

Southern Style Nuts : distintas mezclas gourmet para cazadores en múltiples presentaciones, con fechas de consumo preferente que van desde enero hasta abril de 2027.

Squirrel Brand : mezcla de viajeros de 450 gramos (fechas de consumo preferente en abril, mayo y junio de 2027) y mezcla de ciudad y campo en presentaciones de 450 gramos, con fechas de consumo preferente entre enero y mayo de 2027.

Good & Gather: mezcla de elote callejero mexicano de 230 gramos, con fecha de consumo preferente el 23 de marzo de 2027.

En todos los casos, los lotes afectados están claramente identificados por su peso y por las fechas de consumo preferente impresas en los envases. Esta información resulta clave para que los consumidores puedan reconocer si han adquirido alguno de los productos en cuestión y tomar las medidas pertinentes.

Distribución y puntos de venta de los productos

La presencia de estos productos en el mercado estadounidense es amplia y diversa. Según el aviso de la FDA, la mezcla de elote callejero mexicano de la marca Good & Gather se comercializaba exclusivamente en las tiendas Target, una de las cadenas de supermercados más grandes del país. El resto de las variedades —bajo las marcas Southern Style Nuts, Fisher y Squirrel Brand— estaban disponibles en distintas tiendas minoristas físicas, a través de venta en línea y mediante la plataforma de compras televisivas QVC.

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Esta distribución extensa significa que los productos retirados llegaron a consumidores en diferentes regiones del país, incrementando la urgencia de la alerta y la necesidad de amplificar la información sobre la retirada.

Recomendaciones y acciones para los consumidores

Ante la posibilidad de riesgo, la FDA recomendó enfáticamente a los consumidores que hayan adquirido recientemente alguno de los productos enumerados que no los consuman. El organismo instó a quienes tengan estos artículos en su poder a devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo o un reemplazo. La agencia subrayó que esta acción es necesaria incluso si el producto luce en buen estado o no ha presentado alteraciones visibles o en su olor.

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La directriz es clara: no se debe arriesgar la salud bajo ninguna circunstancia, y cualquier duda sobre la identificación de los productos puede ser consultada directamente con la tienda o el fabricante.

Riesgos y síntomas asociados a la salmonela

La salmonela es especialmente peligrosa para niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas, con síntomas que pueden aparecer en pocas horas

La salmonela es una infección bacteriana que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados. Esta bacteria representa un riesgo considerable, especialmente para niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas habituales incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en casos graves, infecciones sistémicas que pueden llegar a ser mortales si no se tratan adecuadamente.

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El periodo de incubación suele ser breve, con síntomas que pueden aparecer entre 6 horas y 6 días después de haber consumido un producto contaminado. Ante cualquier sospecha de haber ingerido alimentos potencialmente afectados, las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato a un profesional de la salud.

Antecedentes: retiro de papas fritas Utz por salmonela

Este retiro se suma al reciente caso de papas fritas Utz, reflejando la creciente preocupación por la contaminación bacteriana en alimentos procesados en EE.UU

La preocupación por la salmonela en alimentos procesados no es un hecho aislado. Semanas antes de este retiro, las papas fritas de la marca Utz también fueron retiradas del mercado estadounidense debido al mismo riesgo de contaminación bacteriana. Este antecedente refuerza la importancia de los controles en la cadena alimentaria y la vigilancia constante de las agencias reguladoras para evitar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

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