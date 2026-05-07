Tragedia en una ultramaratón de Arizona: una corredora murió durante la exigente Cocodona 250

La edición de este año de la Cocodona 250 confirmó una emergencia médica fatal ocurrida en la primera etapa de la ultramaratón (AP)

La Cocodona 250, una de las ultramaratones más exigentes de Estados Unidos, se vio marcada por una tragedia en su última edición. Una mujer de alrededor de 40 años, participante de la prueba, murió tras sufrir una emergencia médica grave en el inicio de un sendero en la comunidad de Groom Creek, al sur de Prescott. El suceso fue confirmado tanto por los organizadores de la carrera como por la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai, según informó Associated Press.

La noticia se difundió a través de un comunicado oficial en redes sociales emitido por la organización del evento. El texto manifestaba el profundo pesar del equipo: “Estamos profundamente entristecidos al compartir que una participante experimentó hoy una seria emergencia médica durante el evento y ha fallecido". Por respeto a la privacidad de la familia y los allegados, los responsables de la carrera evitaron revelar la identidad de la víctima y señalaron que no se brindarían más detalles personales por el momento, según recogió The Guardian.

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La organización de la Cocodona 250, prueba que inició el lunes 4 y que finalizará el sábado 9, informó que la competición continuará su desarrollo “en honor a la corredora fallecida” y solicitó a participantes, equipos de apoyo y voluntarios que mantuvieran presente el recuerdo de la atleta durante el resto de la prueba.

El comunicado oficial agregó: “Nuestro equipo está brindando apoyo a los directamente involucrados y compartirá más información solo cuando sea apropiado". La noticia del fallecimiento se produce en un contexto de crecimiento de este tipo de pruebas, donde, pese a la dureza de las condiciones, las muertes siguen siendo poco frecuentes en relación con el número de inscritos.

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Qué es Cocodona 250, la prueba extrema de Arizona

Se trata de una ultramaratón de 402 kilómetros (250 millas) que se desarrolla en Arizona, Estados Unidos. El recorrido va desde las afueras de Phoenix hasta Flagstaff, atravesando diversos paisajes, que incluyen el desierto de Sonora, cañones y bosques de pino ponderosa.

La carrera fue creada por Jamil Coury con la intención de ofrecer una experiencia que combine exigencia física, gestión mental y logística, indica Territorio Trail. Los participantes enfrentan temperaturas elevadas durante el día, frío por la noche, largos tramos de soledad y un desnivel acumulado considerable. La prueba requiere que los participantes gestionen la fatiga, el sueño y los recursos personales a lo largo de todo el trayecto.

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La Cocodona 250 se distingue por su enfoque en la autosuficiencia y la resistencia, más allá de la velocidad pura. Finalizar la carrera implica superar no solo el desafío físico, sino también los propios límites mentales y emocionales, en un entorno natural que exige adaptación constante.

La atleta fallecida participaba en una de las pruebas de resistencia más extremas de Estados Unidos, con un recorrido de 402 kilómetros (AP)

Bajo este panorama, los deportistas enfrentan senderos técnicos, pistas forestales y tramos de montaña, acumulando un desnivel positivo superior a los 11.500 metros, lo que equivale a ascender más de un kilómetro y medio de altitud en dos ocasiones. El punto más alto del recorrido se ubica a 2.817 metros en las afueras de Flagstaff, un dato que subraya la dureza del entorno natural.

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La logística de la carrera incluye puntos de abastecimiento distribuidos a lo largo del recorrido, donde los corredores pueden alimentarse, hidratarse y ajustar su equipo, asistidos por profesionales médicos. A pesar de la dificultad, la popularidad ha ido en aumento desde su creación en 2021, hasta el punto de que los organizadores planean implementar un sistema de inscripción por sorteo para la próxima edición, explicó la codirectora Erika Snyder en declaraciones recogidas por Associated Press.

El sistema de seguimiento de la prueba registró cerca de 400 participantes en la edición de 2026. En la presente edición, la ganadora absoluta fue Rachel Entrekin, quien completó el recorrido el miércoles por la tarde en Flagstaff y estableció un nuevo récord. El año anterior, el estadounidense Dan Green había registrado el mejor tiempo en la historia del evento, con 58 horas, 47 minutos y 18 segundos. No obstante, la prueba continúa para quienes aún no hayan llegado a la meta.

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Antecedentes mortales en ultramaratones

Este tipo de ultramaratones pone a prueba la capacidad de los corredores de soportar condiciones extremas, pero las muertes durante estas pruebas siguen siendo excepcionales en comparación con la cantidad de participantes. No obstante, el crecimiento del deporte y la dificultad de los terrenos imponen riesgos que han quedado en evidencia en los últimos años.

En 2021, una tragedia en China conmocionó al mundo de las carreras de resistencia, cuando 21 corredores fallecieron durante una competición de 100 kilómetros en el noroeste del país. Las víctimas sucumbieron ante la combinación de lluvia helada y fuertes vientos, lo que desató un debate internacional sobre los protocolos de seguridad en este tipo de competencias, explicó The Guardian.

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El año pasado, en Colorado, se reportó la muerte de un participante durante una carrera de 164 kilómetros por las montañas, lo que se sumó a la preocupación por el manejo de emergencias en eventos de larga distancia. Más recientemente, el 26 de abril en España, un corredor de 62 años perdió la vida en la Muñalba Trail Xtrem de Burgos, tras un golpe en la cabeza durante la prueba corta de 12 kilómetros, según información recogida en medios especializados en trail.

Frente a estos antecedentes, los organizadores de la Cocodona 250 han hecho hincapié en la presencia de equipos de asistencia médica distribuidos a lo largo del recorrido y en la importancia de los puntos de abastecimiento para minimizar los riesgos inherentes a la ultradistancia.

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