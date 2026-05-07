Intentó robar el auto con la familia adentro, forcejeó con el padre y murió baleado en Texas

El padre en Garland, Texas, disparó y mató a un asaltante que intentó robar su auto mientras viajaba con su familia (Captura de video )

Un hombre en Texas disparó y mató a un sujeto que intentó robarle el auto en el que viajaba con su familia. El hecho ocurrió en Garland, cerca de la autopista Highway 66, y la policía calificó la acción como defensa propia, según confirmaron el canal local de noticias Fox 4 News Dallas y la filial de CBS, CBS Texas.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el padre actuó para proteger a sus cinco hijos y a dos mujeres. Todos resultaron ilesos. El hombre, que estaba en el asiento del conductor, enfrentó al sospechoso y usó su arma legal.

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La policía local informó que el padre cooperó desde el principio y no enfrentará cargos por la muerte del atacante. La escena quedó registrada en video y las autoridades insisten en que se trató de un caso de legítima defensa, tal como detallan los reportes citados.

Qué sucedió en Garland, Texas

El domingo por la tarde, José Ramírez, identificado como ciudadano mexicano de 30 años en situación irregular en el país, causó un choque múltiple cerca de la intersección de Highway 66 y Dairy Road, al este de Dallas. Después del accidente, abandonó su vehículo y corrió hasta una gasolinera cercana.

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Allí, según informó la policía al canal local de noticias Fox 4 News Dallas, intentó apropiarse por la fuerza de varios automóviles. La situación escaló cuando Ramírez se acercó a un Chevrolet Impala blanco estacionado en el área comercial.

Las autoridades de Texas cerrarán la investigación considerando el caso como legítima defensa, según detallaron los agentes locales (Captura de video )

El padre de familia se encontraba dentro del coche junto a sus hijos y dos mujeres. Ramírez abrió la puerta y exigió al hombre que bajara, mientras los hijos y adultos salieron rápidamente para ponerse a salvo.

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Las cámaras de seguridad muestran el forcejeo y el momento en que el padre saca su arma y dispara al sospechoso, informó la CBS Texas.

Cómo se desarrolló el enfrentamiento

El episodio tuvo lugar el domingo 3 de mayo, cerca de las 15:30, en el área de Garland, al este de Dallas, Texas, en el estacionamiento de una tienda en la esquina de Highway 66 y Dairy Road.

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El video de vigilancia, compartido por el canal local de noticias Fox 4 News Dallas, muestra que Ramírez se acercó de manera agresiva al vehículo mientras la familia intentaba escapar. El padre bajó del auto y enfrentó a Ramírez directamente. Tras un forcejeo, el padre disparó varias veces.

Ramírez cayó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió poco después. Las autoridades constataron que el sospechoso no portaba armas visibles durante el ataque, pero recalcaron que el padre no podía saberlo en ese momento y actuó para proteger a su familia.

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Por qué la policía no presentará cargos

El teniente Pedro Barineau, portavoz del Departamento de Policía de Garland, señaló al canal local de noticias Fox 4 News Dallas que la investigación apunta a un claro caso de defensa propia. “Ese conductor estaba defendiendo a su familia y forcejeó con el sospechoso”, dijo Barineau, quien remarcó que el padre entregó su arma y colaboró en todo momento.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del enfrentamiento y muestran el forcejeo antes de los disparos fatales (Captura de video )

La policía revisó las grabaciones y tomó testimonios de testigos, como la gerente del local cercano, quien afirmó: “Se notaba que el sospechoso no estaba en sus cabales. Me alegra que la familia haya salido ilesa”, declaró Tatiana Starks a Fox 4 News Dallas.

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El caso generó repercusión en medios nacionales por la contundencia de la respuesta registrada en video. Las autoridades reiteraron que la investigación se cerrará como legítima defensa y no se esperan cargos ni consecuencias legales para el padre.

El nombre del padre no fue divulgado para preservar su privacidad y la de los menores involucrados.

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