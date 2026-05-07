Temor y resignación entre vecinos de MacArthur Park tras la redada antidrogas: “La policía sabe muy bien cómo funciona”

La operación antidrogas en MacArthur Park deja más de 25 acusados federales tras desarticular un mercado de drogas al aire libre en Los Ángeles (KABC)

Más de 25 personas enfrentan cargos federales tras una amplia operación antidrogas en el área de MacArthur Park, en Los Ángeles , que busca erradicar lo que las autoridades describen como un “mercado de drogas al aire libre”. La intervención marca el inicio de una estrategia sostenida para devolver esta zona pública a la comunidad, según informó ABC News, la cadena estadounidense de noticias, citando a la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

En el marco de la operación, las fuerzas del orden ejecutaron 25 órdenes de arresto y ocho de registro, incluidas seis dirigidas a negocios cercanos al parque. Bill Essayli, primer asistente del fiscal federal y principal portavoz del caso, detalló que hasta el momento 18 personas quedaron arrestadas, entre ellas dos individuos identificados como principales proveedores de fentanilo y metanfetamina en el parque.

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Las autoridades incautaron aproximadamente 18 kilogramos (40 libras) de fentanilo en la residencia de una de las acusadas, una cantidad suficiente para causar cientos de miles de sobredosis potencialmente mortales.

Cómo reaccionó la comunidad latina que reside en la zona y cuáles fueron las respuestas oficiales

Anthony Chrysanthis, agente especial de la DEA para la división de Los Ángeles, declaró a ABC News: “Esta operación forma parte de un esfuerzo para devolver la seguridad y el bienestar a los residentes y negocios del área”.

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Sin embargo, los testimonios recogidos por Univisión 34 Los Ángeles ilustran el sentir generalizado de abandono y riesgo. Un residente manifestó: “Ahora está peor, pero está peor por medio de las drogas, porque la gente ha ganado terreno... los que somos algo prudentes, casi que ya no tenemos lugar. Todo el lugar es de ellos”.

Otro vecino expresó escepticismo sobre el impacto real del operativo: “La policía sabe muy bien, las autoridades saben muy bien cómo funciona todo esto. Es para darle, como dicen el buen mexicano, darle atole con el dedo [engañar] a la gente”.

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Comerciantes consultados por el equipo del canal de noticias pidieron aclarar que el operativo no era migratorio, en un intento de calmar los temores de la comunidad latina. Subrayaron que el éxodo de clientes afecta gravemente a sus ingresos y que la solución requiere ir más allá de las detenciones, proponiendo tratamientos y fondos federales para atender a las personas en crisis.

Una multitud de agentes de seguridad y vehículos policiales se desplegaron en la calle. “Ya no tenemos lugar”, aseguraron vecinos de MacArthur Park tras el megaoperativo antidrogas (Univisión )

En respuesta a la consulta sobre la evaluación vecinal del operativo, la periodista resumió: “Piensan que es positivo que venga la cantidad de agentes, que haya habido un decomiso de tal magnitud, pero reconocen que el problema lleva muchos años y que conviven varios problemas juntos: la indigencia, la crisis de salud mental y la gente que además consume drogas en un número muy importante.”

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El parque, situado al oeste del centro de Los Ángeles , concentra altos índices de pobreza y personas sin techo. En estos sectores, los consumidores adquieren drogas como fentanilo y metanfetamina a plena luz del día, con negocios y pequeños comercios funcionando a menudo como puntos de almacenamiento y distribución para las operaciones ilegales, según los documentos judiciales.

Los acusados y el papel de las pandillas en MacArthur Park

La denuncia formal imputa a 25 acusados por delitos de posesión con intención de distribución y distribución de sustancias controladas en MacArthur Park y sus alrededores. Entre ellos figuran tanto vendedores de drogas callejeros como suministradores de alto nivel.

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Según la autoridad judicial del Distrito Central de California, dos de los principales implicados, Mallaly Moreno-Lopez, de 31 años, y su pareja, Jackson Tarfur, de 28 años, ambos residentes en el área de Westmont, proporcionaban fentanilo y metanfetamina al denominado Corredor Alvarado y MacArthur Park, actuando en nombre de la pandilla 18th Street Gang.

La acusación sostiene que Moreno-Lopez y Tarfur almacenaban drogas en su domicilio para luego distribuirlas en comercios cercanos al parque, desde donde eran distribuidas en la calle.

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El primer fiscal adjunto de los Estados Unidos y principal portavoz del caso, Bill Essayli, habla durante una rueda de prensa (KABC)

La investigación también menciona a Yolanda Iriarte-Avila, de 40 años, como fuente de metanfetamina para Moreno-Lopez. Se le atribuye el almacenamiento de estupefacientes en su residencia de Calabasas para su posterior distribución, con la colaboración de su pareja, Jesus Morales-Landel, de 33 años, quien actuaba como distribuidor directo en la zona.

La Fiscalía precisa que, entre el 9 de marzo y el 15 de abril, se documentaron 27 transacciones independientes de fentanilo y metanfetamina en el área, según la denuncia presentada en la corte, confirmó ABC News, la cadena estadounidense de noticias.

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Despliegue policial y control territorial

El parque MacArthur y los alrededores constituyen un territorio disputado entre varias pandillas. La zona norte está bajo la influencia de la 18th Street Gang; al sur de Wilshire Boulevard opera la Crazy Riders Gang, mientras que áreas al oeste son consideradas territorio de Mara Salvatrucha (MS-13), de acuerdo con la autoridad judicial del Distrito Central de California.

La intervención desplegó a 300 agentes de diversas agencias federales y locales, incluyendo la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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Las fuerzas de seguridad incautaron 18 kilogramos de fentanilo en la vivienda de una acusada, suficientes para causar cientos de miles de sobredosis mortales (KABC)

El jefe policial Jim McDonnell destacó: “El fentanilo sigue siendo una de las amenazas más peligrosas para nuestra comunidad, y estamos comprometidos a mantenerlo fuera de nuestras calles”. Explicó que la cooperación con entidades federales permitió arrestar tanto a vendedores como a abastecedores relevantes.

Essayli, vocero de la fiscalía, advirtió en rueda de prensa que la acción “no será un operativo aislado” y que el despliegue de recursos continuará mientras las bandas sigan activas en la zona.

Composición de los acusados y consecuencias legales

De los 25 acusados, 18 fueron detenidos antes de sus primeras audiencias judiciales y siete permanecen prófugos, según la Fiscalía Federal del Distrito Central de California. Todos enfrentan cargos que, en caso de condena, pueden implicar hasta 20 años de prisión federal; para los líderes identificados, la pena mínima es de 10 años y la máxima, cadena perpetua.

El comunicado oficial subraya que la acusación es una alegación formal y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. El caso está en manos de la sección de crimen organizado transnacional de la fiscalía, con apoyo de la Southern California Drug Task Force, una fuerza especial dirigida por la DEA.