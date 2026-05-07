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Delfines en la guerra: mitos y verdades sobre el uso militar de mamíferos marinos

El programa entrena delfines para detectar minas y proteger instalaciones navales, mientras persisten dudas y versiones sobre usos más extremos que los expertos ponen en cuestión

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El programa de delfines entrenados para operaciones militares en Estados Unidos es objeto de debates, inquietudes y rumores sobre su verdadero propósito. Las consultas sobre su uso se reavivan tras las recientes declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth.

La discusión cobró visibilidad cuando se preguntó a Hegseth si Irán utilizaba delfines kamikaze en el estrecho de Ormuz; el funcionario respondió: “No puedo ni afirmar ni negar que Estados Unidos tenga delfines kamikaze. Sí puedo negar que Irán los tenga”.

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Entre mitos y operaciones reales

Estados Unidos mantiene desde 1959 un programa de mamíferos marinos en su Armada, donde se entrenan delfines y leones marinos para operaciones de vigilancia, detección de minas y protección de instalaciones costeras.

Es verdad que Estados Unidos hace mucho tiempo tiene un programa de delfines dentro de la Armada norteamericana, pero no son delfines kamikaze. No se están inmolando los delfines contra nada. Los tienen justamente porque son un animal que tiene muchísimas capacidades”, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía, Andrei Serbin Pont. El experto detalló que el sistema de los delfines les permite localizar objetos submarinos con gran precisión.

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A finales de la década de 1950, la Armada estadounidense inició programas para entrenar delfines y leones marinos en tareas vinculadas a la seguridad naval. El analista subrayó: “Los primeros fueron para detectar minas”.

En los años setenta, estos mamíferos colaboraron en misiones antisabotaje en Vietnam, mientras que en los ‘80 protegieron instalaciones en el golfo Pérsico. En Irak, en 2003, “más de cien minas navales fueron detectadas por delfines entrenados específicamente para este tipo de tareas”, indicó Serbin Pont.

El programa militar estadounidense de delfines entrenados opera desde 1959 y se centra en la detección de minas y vigilancia naval (Wikimedia Commons)
El programa militar estadounidense de delfines entrenados opera desde 1959 y se centra en la detección de minas y vigilancia naval (Wikimedia Commons)

Hoy, unidades de delfines siguen desplegadas en bases navales estadounidenses para proteger submarinos nucleares y áreas restringidas. Los científicos resaltan que la habilidad de estos animales para reconocer minas o intrusos sigue superando a ciertos desarrollos tecnológicos.

Rumores sobre Irán y el legado soviético

Algunas versiones atribuidas al colapso de la Unión Soviética sugieren que Irán habría heredado un grupo de delfines entrenados en Ucrania. “El entrenador principal, Boris Zurib, ante la falta de fondos, tiene una oferta por parte de Irán y él se termina trasladando a Irán con 27 delfines y continúa una suerte de programa que nunca se sabe en qué quedó el programa de delfines iraní”, relató Serbin Pont.

Sin embargo, aclaró: “Probablemente las declaraciones de Pete Hegseth son acertadas en que es improbable la existencia de un programa de delfines suicidas iraníes. Pero sí sabemos que permanece y continúa un programa norteamericano de delfines, principalmente orientado a detectar objetos y a detectar posibles intrusiones en las instalaciones navales de los Estados Unidos”.

El analista remarcó que los rumores sobre delfines kamikaze carecen de fundamento concreto: “El principal argumento en contra de la existencia del delfín kamikaze, específicamente, es que los delfines no tendrían la capacidad que tienen los humanos, que es de distinguir un blanco”, señaló.

A su vez, explicó que entrenar a un mamífero para identificar enemigos resulta un desafío casi insalvable, por lo que el uso más habitual está orientado a la detección y la prevención.

“En el caso de los perros, los entrenados de la policía se divierten mucho. Juegan. El perro entrenado juega”, comentó. “No están matando delfines. Esto no es una tarea de matanza de delfines”.

El programa de delfines permanece dentro de la estrategia militar estadounidense, centrado en la seguridad portuaria y el rastreo de minas o intrusiones humanas en territorio marítimo restringido.

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