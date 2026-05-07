Estados Unidos

“Si obtuviste la ciudadanía con fraude, deberías estar preocupado”: Todd Blanche y la advertencia en el giro de la política migratoria estadounidense

El gobierno de Estados Unidos impulsa una revisión exhaustiva de casos de ciudadanos naturalizados, lo que despierta preocupación en la población latina

Guardar
Estados Unidos refuerza los mecanismos de control y revisión sobre los procedimientos de acceso a la ciudadanía, poniendo el foco en la detección de posibles fraudes cometidos en los últimos años (AP Foto/Jacquelyn Martin)
Estados Unidos refuerza los mecanismos de control y revisión sobre los procedimientos de acceso a la ciudadanía, poniendo el foco en la detección de posibles fraudes cometidos en los últimos años (AP Foto/Jacquelyn Martin)

La administración de Donald Trump intensificó la revocación de ciudadanía para inmigrantes naturalizados en Estados Unidos, aplicando un enfoque que puso en alerta a quienes, según las autoridades migratorias, obtuvieron su nacionalidad mediante fraude y, conforme detallaron funcionarios del área, deben estar preocupados.

Según reportó CBS News, la ofensiva representa un cambio respecto al promedio histórico de solo 11 casos anuales, y se traduce en la priorización de cientos de expedientes de desnaturalización bajo la gestión del fiscal general interino Todd Blanche.

PUBLICIDAD

En una entrevista con CBS News, Blanche declaró que el actual gobierno persigue activamente los casos de desnaturalización y considera que “muchos” ciudadanos naturalizados “no deberían ser ciudadanos”.

Entre 1990 y 2017, el sistema judicial federal tramitó poco más de 300 casos de este tipo, lo que equivale a un promedio anual de 11 procedimientos sobre una población naturalizada que, según estimaciones, alcanzó los 24.000.000 en 2023, indicó CBS News.

PUBLICIDAD

Este contraste revela la magnitud de la nueva campaña, que se diferencia de periodos previos, cuando la revocación de ciudadanía se reservaba a situaciones extremas, como delitos de derechos humanos, crímenes violentos o riesgos para la seguridad nacional.

Primer plano de manos de una persona sosteniendo una pequeña bandera de Estados Unidos y un folleto que muestra el título "The Star-Spangled Banner"
El proceso legal permite al Estado revocar la nacionalidad a quienes la adquirieron con información falsa o engañosa (Reuters)

Expansión de los motivos y reacción social

En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitió un memorando para orientar a los funcionarios a priorizar la apertura de expedientes de desnaturalización contra personas acusadas también de fraude financiero, ampliando el espectro que había sido históricamente limitado.

De acuerdo con CBS News, la campaña fue difundida públicamente por integrantes del gabinete de Trump, quienes manifestaron la necesidad de endurecer la vigilancia sobre la legalidad de los procesos migratorios e impulsaron la ampliación de las categorías de persecución más allá de los delitos violentos o amenazas a la seguridad.

Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), advirtió que la administración busca elevar la cifra de procesos de desnaturalización a entre 100 y 200 casos mensuales, una escalada que, según la organización, afecta de manera directa a ciudadanos latinos y afroamericanos.

“La ampliación de la revocación de la ciudadanía es un ataque directo contra los estadounidenses negros y latinos y contra nuestro sistema de inmigración legal”, aseguró Melaku.

La comunidad latina figura entre los grupos más atentos a los cambios en la política migratoria federal (REUTERS/Jonathan Drake)
La comunidad latina figura entre los grupos más atentos a los cambios en la política migratoria federal (REUTERS/Jonathan Drake)

Diversas organizaciones de derechos civiles señalaron que el endurecimiento de la política alimenta un clima de temor y criminalización en las comunidades inmigrantes, especialmente entre los latinos, quienes representan una parte sustancial de los naturalizados en el país.

El portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Tragesser, aseguró que la institución está enfocada en erradicar a quienes defraudaron el proceso de naturalización.

La profesora Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, sostuvo que la ampliación de estos procesos transmite un mensaje de inestabilidad y desigualdad: “El mensaje que se transmite es que los ciudadanos naturalizados no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos nativos”.

Expertos advierten que la medida puede marcar diferencias entre ciudadanos naturalizados y nativos (REUTERS/Tim Evans)
Expertos advierten que la medida puede marcar diferencias entre ciudadanos naturalizados y nativos (REUTERS/Tim Evans)

Proceso judicial, consecuencias y percepción en la comunidad latina

Blanche explicó que la labor del Departamento de Justicia se centra en identificar y perseguir los casos en los que la ciudadanía fue conseguida gracias a información falsa en las aplicaciones u otras formas de fraude.

El funcionario remarcó que las acciones “no se limitan a ningún grupo en particular” y que se conocerán más detalles en las próximas semanas sobre la cantidad de individuos implicados.

“No creo que los 24 millones de ciudadanos estén preocupados. Creo que es un porcentaje muy pequeño. Y sí, ellos deberían estarlo”, declaró Blanche a CBS News. El funcionario también sostuvo que “no sabe por qué esto resulta siquiera controversial”, y argumentó que todo sistema debe velar por la veracidad y legalidad en el proceso de nacionalización.

El proceso de revocación de la ciudadanía estadounidense implica una acción judicial compleja y poco habitual: el Departamento de Justicia debe demostrar en un tribunal federal, por la vía civil o penal, que la nacionalidad se obtuvo en forma fraudulenta. Blanche enfatizó: “No deberíamos tolerar el fraude. No deberíamos tolerar mentiras”, en diálogo con CBS News.

La agencia federal lidera las acciones judiciales para identificar y procesar casos sospechosos de fraude en la obtención de la ciudadanía (REUTERS/Al Drago/Foto de archivo)
La agencia federal lidera las acciones judiciales para identificar y procesar casos sospechosos de fraude en la obtención de la ciudadanía (REUTERS/Al Drago/Foto de archivo)

Para quienes son objeto de procedimientos de desnaturalización existe un proceso legal para impugnar la decisión ante la justicia, aunque no se conocen estimaciones sobre cuántas personas se enfrentarán a esta medida bajo la nueva política.

Según un estudio del Pew Research Center publicado en noviembre de 2025, el 65% de los latinos en Estados Unidos desaprueba el enfoque de la administración Trump respecto a inmigración, y siete de cada diez consideran que las medidas de deportación y control migratorio son excesivas.

Organizaciones civiles instaron a garantizar que las personas objeto de procedimientos de desnaturalización cuenten con asesoría legal calificada, ya que el proceso puede afectar a familias enteras, muchas de ellas latinas.

Temas Relacionados

Fraude MigratorioDepartamento De JusticiaTodd BlancheFraudeCiudadaníaInmigraciónDonald TrumpEstados UnidosNacionalidadEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condujo borracho, chocó un auto y puso en riesgo a estudiantes universitarios en Florida

Un conductor de 45 años fue aprehendido tras negarse a abandonar el autobús y mostrar signos evidentes de ebriedad, mientras los estudiantes alertaban a emergencias locales. Nuevas imágenes oficiales detallaron el momento de la detención

Condujo borracho, chocó un auto y puso en riesgo a estudiantes universitarios en Florida

Temor y resignación entre vecinos de MacArthur Park tras la redada antidrogas: “La policía sabe muy bien cómo funciona”

El escepticismo crece entre los habitantes, quienes cuestionan la efectividad de la acción oficial y reclaman medidas integrales para frenar la violencia y el narcotráfico en la zona

Temor y resignación entre vecinos de MacArthur Park tras la redada antidrogas: “La policía sabe muy bien cómo funciona”

Tragedia en una ultramaratón de Arizona: una corredora murió durante la exigente Cocodona 250

La atleta, de aproximadamente 40 años, sufrió una emergencia médica en los primeros kilómetros del recorrido. La organización confirmó el fallecimiento y señaló que la competencia continuará en homenaje a la participante

Tragedia en una ultramaratón de Arizona: una corredora murió durante la exigente Cocodona 250

Cómo los estudiantes universitarios están aprendiendo a socializar sin teléfonos móviles

A través de cenas, fiestas y clubes, la comunidad universitaria busca recuperar la espontaneidad y el contacto humano, en una apuesta por experiencias colectivas fuera de la pantalla

Cómo los estudiantes universitarios están aprendiendo a socializar sin teléfonos móviles

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Modelos climáticos prevén anomalías oceánicas capaces de intensificar sequías, inundaciones y olas de calor en distintos continentes

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

TECNO

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Así puedes detectar una llamada fraudulenta antes de contestar: lo que debes saber según expertos

Un iPhone olvidado en un autobús desató una persecución y posibles sanciones para el conductor

El DJ de Spotify se vuelve políglota: 4 nuevos idiomas, incluido portugués brasileño, llegan a la IA

Si tienes esta aplicación instalada en tu PC podrías estar expuesto a ciberdelincuentes

ENTRETENIMIENTO

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Hallan muerto a Jake Hall, estrella de la TV británica, después de una noche de fiesta en España

Billie Eilish y el síndrome de Tourette: cómo es vivir suprimiendo tics constantemente frente a las cámaras

Premios Platino 2026: lista de nominados y primeros ganadores

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

MUNDO

El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

El negociador ucraniano se reúne en Florida con enviados de Trump para impulsar un nuevo diálogo con Rusia

Delfines en la guerra: mitos y verdades sobre el uso militar de mamíferos marinos

Líbano e Israel celebrarán nuevas conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo para prolongar el alto el fuego

Ratifican la matanza de osos en Alaska: un magistrado autorizó una medida para proteger a otra especie

El escándalo del falso Nobel: un profesor francés creó un premio, se lo adjudicó y ahora será juzgado