Estados Unidos

Condujo borracho, chocó un auto y puso en riesgo a estudiantes universitarios en Florida

Un conductor de 45 años fue aprehendido tras negarse a abandonar el autobús y mostrar signos evidentes de ebriedad, mientras los estudiantes alertaban a emergencias locales. Nuevas imágenes oficiales detallaron el momento de la detención

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El conductor del ómnibus escolar de la Universidad de Miami fue arrestado en Coral Gables por sospechas de conducir bajo los efectos del alcohol tras un accidente (WPLG 10)

La Policía de Coral Gables, Florida, difundió nuevas grabaciones sobre el arresto a un conductor de 45 años. Debido a que, el ómnibus escolar que manejaba chocó cerca de una estación de servicio. Este episodio se dio mientras el chofer Timothy Kowalewski transportaba a estudiantes de la Universidad de Miami.

El incidente ocurrió el pasado 16 de febrero y desencadenó una investigación institucional interna, renovando el foco sobre la seguridad en los traslados universitarios, según informaron medios locales como NBC Miami y WPLG 10.

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De acuerdo con las imágenes captadas por la cámara corporal de un agente, el conductor Kowalewski fue aprehendido tras mostrar claros signos de intoxicación y provocar daños materiales sin que se registraran heridos entre los pasajeros.

Un hombre vestido de chofer de autobús sentado al volante, mirando hacia adelante. Dentro de un autobús con asientos vacíos y ventanas mostrando un edificio
Las imágenes de la cámara corporal policial muestran a Timothy Kowalewski, el conductor, con claros signos de intoxicación tras el choque en US 1 (WPLG 10)

Imágenes y testimonios tras el choque

Las grabaciones reveladas muestran que la conducción errática, que incluyó un peligroso “giro en U”, junto con el impacto a una palmera y un vehículo en la transitada US 1, varios estudiantes informaron a los servicios de emergencia que el conductor presentaba conductas llamativas y que la unidad había golpeado objetos a lo largo del trayecto.

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Uno de los llamados al 911, divulgado por NBC Miami, detalló: “El conductor del autobús está bajo la influencia (de algo). Chocó varias veces”.

Detención en el estado del conductor

El arresto se produjo minutos después del siniestro, cuando Kowalewski aún se encontraba en el asiento del conductor y se negó a abandonar el vehículo hasta la llegada policial.

Los agentes constataron que presentaba “los ojos enrojecidos y acuosos, dificultad para hablar y el aliento impregnado de una sustancia alcohólica”, como indicaron los documentos judiciales citados por WPLG 10. Las imágenes corporales también dan cuenta de su estado inestable al caminar y el titubeo al responder preguntas simples, lo que reforzó la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol.

Un oficial de policía con el uniforme oscuro de espaldas, entrando a un autobús donde se ve al conductor sentado al volante
La pronta reacción y denuncia de los estudiantes permitió la intervención policial y evitó consecuencias más graves durante el siniestro en Coral Gables (CBS News)

Rechazo a pruebas y cargos presentados

Según el informe de detención obtenido por el canal WPLG 10, el chofer se negó a participar en las pruebas de sobriedad en el lugar y posteriormente rechazó la prueba de alcoholemia.

El mismo reporte señaló que admitió ante los policías haber consumido bebidas alcohólicas ese mismo día, aunque declaró no recordar los detalles del choque.

Finalmente, los agentes lo trasladaron al Centro Correccional Turner Guilford Knight, enfrentando cargos que incluyen “conducción bajo influencia (DUI)”, “DUI con daño a la propiedad” y “negativa a someterse a una prueba de alcoholemia mientras tenía la licencia suspendida”.

Grabación de cámara corporal muestra a un hombre en camisa uniforme clara sentado, mirando al frente, con follaje verde de árboles en el fondo
Timothy Kowalewski se negó a realizar pruebas de alcoholemia y de sobriedad tras el accidente de tránsito en Coral Gables (WPLG 10)

Relatos de los estudiantes y daños materiales

Según la crónica de NBC Miami, los universitarios a bordo relataban a los operadores de emergencia el temor vivido durante el trayecto. En una de las grabaciones una estudiante afirmó: “Tuvimos mucho miedo. El accidente pudo haber ocurrido sobre el puente y podríamos haber acabado en el agua”.

Otro pasajero, en diálogo con los policías, señaló haber sentido alivio al no resultar lesionado y se preguntó si podrían recibir algún tipo de compensación.

Ninguno de los estudiantes resultó herido, aunque en el incidente se rompió una ventana del autobús y hubo daños tanto en el árbol como en el vehículo involucrado. Las declaraciones oficiales indican que la reacción de los pasajeros y la rapidez en la denuncia facilitaron la intervención policial inmediata y evitaron consecuencias más graves.

Vista aérea de un autobús verde y naranja de la Universidad de Miami pasando por una estación de servicio Marathon con dos surtidores visibles
El accidente del autobús escolar provocó daños materiales en un automóvil, una palmera y rompió una ventana, pero no dejó heridos entre los pasajeros (WPLG 10)

Respuesta de la Universidad de Miami y medidas

La Universidad de Miami emitió un comunicado, reproducido por WPLG 10 y NBC Miami, en el que enfatizaron: “La seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal sigue siendo la principal prioridad mientras la investigación sobre este incidente continúa”.

Autoridades universitarias remarcaron que el hecho está bajo “investigación adicional” por parte del Departamento de Policía de Coral Gables, sin pronunciarse sobre posibles sanciones al conductor o sobre cambios en los protocolos de transporte interno.

El caso de Timothy Kowalewski puso en relieve los mecanismos de control sobre el personal encargado del traslado de estudiantes universitarios, así como la importancia de las denuncias tempranas y el registro audiovisual en situaciones de riesgo.

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