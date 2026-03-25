La suba de precios en Estados Unidos golpea a las familias y reduce el poder de compra

El costo de vida en Estados Unidos en 2026 aumenta mientras los salarios pierden capacidad de compra, según la Oficina de Estadísticas Laborales (REUTERS/Jeenah Moon)

El costo de vida en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026 muestra incrementos sostenidos en vivienda, alimentos y servicios mientras los salarios pierden capacidad de compra.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), agencia federal de empleo, la brecha entre ingresos y gastos ejerce presión constante sobre los presupuestos familiares, especialmente en zonas urbanas y comunidades hispanas.

La información oficial indica que más del 30 % del ingreso familiar en numerosos hogares estadounidenses se destina exclusivamente al pago de renta o hipoteca, un porcentaje que en ciudades de alto costo puede superar el 40 %.

Este salto respecto a años anteriores refleja el peso creciente del gasto habitacional y, según la Reserva Federal, banco central estadounidense, limita la capacidad de ahorro y el acceso a la propiedad.

Durante el ciclo actual, el ritmo de aumento de los precios varía entre categorías de consumo y no acompaña el crecimiento de los ingresos. El incremento salarial, aunque registrado, resulta insuficiente frente a la aceleración de los precios en bienes y servicios esenciales, lo que reduce el poder adquisitivo real, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esta diferencia obliga a los hogares a revisar sus gastos y modificar estrategias para afrontar el alza de los costos básicos. Las familias estadounidenses han afrontado en 2026 una disminución del poder adquisitivo, ya que el aumento de salarios no ha compensado el encarecimiento de la vivienda, los alimentos y los servicios públicos.

La Oficina de Estadísticas Laborales advierte que el desfase entre ingresos y gastos afecta directamente la estabilidad financiera, obligando a ajustar prioridades en el presupuesto mensual.

El peso de la vivienda en los ingresos y sus efectos

Más del 30 % del ingreso familiar se destina al pago de vivienda en Estados Unidos, superando el 40 % en ciudades de alto costo, según la Reserva Federal (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

El encarecimiento de la vivienda no se limita a las zonas tradicionalmente costosas, sino que se extiende a regiones urbanas de todo el país.

La Reserva Federal enfatiza que la accesibilidad a la vivienda representa un desafío central para los hogares, generando consecuencias directas sobre la estabilidad económica. La compra de propiedades también se ha vuelto más onerosa, dificultando el acceso a la vivienda propia.

Como resultado, incluso familias con ingresos estables deben destinar una mayor proporción de sus recursos a mantener un techo, lo que reduce el margen para otros consumos o inversiones. El rezago en la capacidad de ahorro y la necesidad de priorizar gastos se han manifestado en el aumento de hogares sin reservas patrimoniales, según informes oficiales.

En ciudades como Nueva York y San Francisco, el gasto en vivienda puede exceder el 45 % del ingreso familiar, de acuerdo con estimaciones de la National Low Income Housing Coalition, organización de vivienda asequible. Este escenario limita la movilidad social y profundiza las desigualdades económicas, especialmente en comunidades hispanas y afroamericanas.

Alimentos y servicios esenciales: subidas por encima de la media

El precio de alimentos básicos aumentó sobre el promedio histórico en 2026, afectando la dieta familiar y modificando hábitos de consumo, de acuerdo con el USDA (Ricardo Rubio / Europa Press)

Los precios de los alimentos experimentaron durante 2026 un incremento superior al promedio histórico. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cartera federal alimentaria, informa que rubros como carne, lácteos y productos frescos registraron aumentos en sus precios, lo que impacta directamente en el gasto mensual de los hogares.

Esta situación obliga a modificar hábitos de compra, reducir la variedad en la dieta y ajustar la calidad de los productos elegidos.

Los servicios esenciales, como electricidad, agua, transporte y gasolina, también han incrementado sus tarifas de manera sostenida, según la Reserva Federal, banco central estadounidense.

Además, los costos de seguros y atención médica aumentan la presión financiera, creando un entorno donde los gastos estructurales permanecen en alza. Este contexto ha llevado a muchas familias a recurrir con mayor frecuencia al crédito y a postergar decisiones de consumo importantes.

El efecto combinado de la suba de precios en alimentos y servicios se traduce en una reducción del ahorro e incrementa el uso de tarjetas de crédito, cuyo saldo promedio superó los USD 6.000 por hogar en marzo de 2026, de acuerdo con la Federal Reserve Bank of New York.

Ajuste salarial frente a la inflación: un desbalance persistente

A pesar de que algunos sectores han registrado incrementos salariales, los informes del BLS muestran que estos ajustes no han sido suficientes para neutralizar el impacto de la inflación. La Reserva Federal sostiene que el ingreso real de los hogares está condicionado directamente por la evolución de los precios, una variable que en 2026 se vio alterada por aumentos en vivienda, alimentos y servicios públicos.

El resultado es que millones de trabajadores, incluso con ingresos nominalmente superiores, experimentan una pérdida de poder de compra y deben administrar sus recursos con mayor rigor.

Esta tendencia afecta de forma aguda a las comunidades hispanas, que destinan una proporción más alta de su ingreso a gastos esenciales, según el Pew Research Center, centro de estudios demográficos.

Ante este escenario, las familias han optado por revisar sus presupuestos, priorizar gastos básicos, reducir deudas de alto interés y buscar ingresos adicionales.

El Instituto Nacional de Educación Financiera, mencionado por la Reserva Federal, recomienda adoptar estrategias de adaptación para enfrentar el encarecimiento sostenido de los bienes esenciales.

Estrategias recomendadas para enfrentar la presión inflacionaria

El aumento de salarios no compensa la inflación, y la pérdida de poder adquisitivo impacta con mayor fuerza en comunidades hispanas, según el Pew Research Center (REUTERS/Agustin Marcarian)

Organismos oficiales y expertos en economía familiar, como la Reserva Federal, banco central estadounidense y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), coinciden en la necesidad de ajustar los planes financieros para mitigar el impacto de la inflación. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Revisión periódica y ajuste del presupuesto ante cada variación en los gastos básicos.

Priorización de consumos esenciales y postergación de compras no urgentes.

Búsqueda de fuentes alternativas de ingreso, como empleos secundarios, horas extra o pequeños emprendimientos.

Reducción y consolidación de deudas, especialmente en tarjetas de crédito con tasas elevadas.

Estas acciones buscan proteger la solvencia financiera y reducir la exposición a imprevistos, como enfermedades, pérdida de empleo o gastos extraordinarios. Aunque el alivio no es inmediato, su aplicación sistemática puede ayudar a contener el deterioro económico a nivel familiar.

La redefinición del consumo y el futuro del poder adquisitivo en 2026

La dinámica de 2026 confirma un desafío estructural: el desfase creciente entre ingresos y el costo de mantener el nivel de vida en Estados Unidos. Para los hogares hispanos y quienes residen en ciudades de alto costo, el margen de maniobra se vuelve más estrecho y limita la toma de decisiones en ámbitos como educación, salud y vivienda.

La consecuencia más visible es la necesidad de redefinir prioridades, incorporar el uso del crédito como herramienta habitual y posponer proyectos que antes parecían accesibles.

Según proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), agencia federal de empleo, esta tendencia podría mantenerse durante los próximos trimestres si la inflación no se estabiliza y los salarios no recuperan terreno frente al costo de vida.