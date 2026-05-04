Rudy Giuliani se encuentra en 'estado crítico' en un hospital de Florida

"Es un luchador que se ha enfrentado a todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza", dijo un portavoz.

Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, se encuentra hospitalizado en Florida y en estado crítico, dijo su portavoz el domingo.

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El portavoz, Ted Goodman, no quiso especificar en qué hospital y dijo que el exalcalde "permanece en estado crítico pero estable".

"El alcalde Giuliani es un luchador que se ha enfrentado a todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos", dijo, antes de pedir "que se unan a nosotros en oración" por el exalcalde.

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No está claro cuándo Giuliani, de 81 años, fue trasladado al hospital.

El presidente Donald Trump, en un post en la red social Truth Social, calificó a Giuliani de "Verdadero Guerrero y el Mejor Alcalde de la Historia de la Ciudad de Nueva York, POR MUCHO".

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Aprovechó la ocasión para volver a plantear su falsa afirmación de que los demócratas "hicieron trampa" en las elecciones de 2020.

"Hicieron trampa en las Elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra Nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!", dijo.

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Giuliani ha tenido problemas legales y económicos en los últimos años, y en el verano de 2025 sufrió un accidente de coche en New Hampshire en el que se fracturó una vértebra. Después de dicho episodio, Giuliani hizo al menos una aparición pública en silla de ruedas.

Giuliani se convirtió en alcalde en enero de 1994, tras derrotar al alcalde David Dinkins, quien se presentaba para un segundo mandato. Permaneció en el cargo hasta diciembre de 2001 y ayudó a dirigir la ciudad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.

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Más tarde, se convirtió en abogado personal de Trump durante el primer mandato del presidente y rápidamente se vio envuelto en varias investigaciones relacionadas con la presidencia.

Giuliani fue una parte crucial del equipo que ayudó a Trump a impulsar la afirmación de que había ganado las elecciones de 2020. Después de que Trump dejó el cargo, Giuliani fue imputado en varias ocasiones y tuvo que hacer frente a una serie de costosas demandas por difamación relacionadas con esos esfuerzos. Ahora, inhabilitado, ha mantenido un perfil mucho más bajo durante el segundo mandato de Trump.

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Maggie Haberman colaboró con la reportería.

Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

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Maggie Haberman colaboró con la reportería.