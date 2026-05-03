Estados Unidos

Un hombre fue arrestado en el club de golf de Donald Trump en Miami tras interrumpir un evento

Las autoridades informaron que la persona fue detenida después de ignorar indicaciones de agentes federales y empujar a un oficial, durante un evento celebrado en el complejo en coincidencia con el regreso del PGA Tour en Miami

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Este evento corresponde al arresto de un manifestante en Trump Tower, con la intervención del Servicio Secreto, tras una entrada ilegal. Fuente: X @eduardomenoni

Un hombre fue arrestado este sábado tras provocar disturbios durante un evento en el Trump National Doral, según informó el Servicio Secreto de Estados Unidos. La detención ocurrió alrededor de las 16:15, cuando el individuo arribó a un control de seguridad atendido por agentes federales y oficiales.

Durante el incidente, el sospechoso desobedeció instrucciones policiales y llegó a empujar físicamente a un agente, detalló el Servicio Secreto al canal local NBC6 South Florida News. El individuo fue sometido y esposado por la Policía de Doral en el lugar de los hechos. El video del momento, difundido por el canal local, muestra el procedimiento policial.

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Las autoridades no divulgaron el nombre del detenido, quien enfrentará cargos por alteración del orden público y resistencia sin violencia. El expresidente Donald Trump no se hallaba en el recinto al momento del suceso, precisaron los voceros oficiales.

Un manifestante en el complejo turístico Doral de Trump fue esposado por el Servicio Secreto tras activar los detectores de metales al entrar. Foto: X @AlertaNewsPlus
Un manifestante en el complejo turístico Doral de Trump fue esposado por el Servicio Secreto tras activar los detectores de metales al entrar. Foto: X @AlertaNewsPlus

La intervención policial se produce exactamente una semana después de que otro sospechoso disparara armas de fuego en las inmediaciones de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Por ese hecho, Cole Tomas Allen fue imputado por intento de asesinato contra Donald Trump, según información del canal local NBC6 South Florida News.

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El evento de este sábado coincidió con el regreso del PGA Tour en Miami, que esta semana celebra en el Trump National Doral el Campeonato Cadillac 2026, la primera edición en la ciudad desde 2016. Según reportó el canal local NBC6 South Florida News, la competencia lleva el nombre de 2026 debido a ajustes realizados por el calendario oficial del circuito.

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