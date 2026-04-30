El precio de la gasolina en California alcanza los USD 6,01 por galón y marca récord nacional

El precio de la gasolina en California alcanzó USD 6,01 por galón, el nivel más alto desde octubre de 2023, según la AAA (REUTERS/Mike Blake)

La gasolina en California alcanzó los 6,01 dólares por galón (1,59 dólares por litro) el jueves, situándose en el nivel más alto desde octubre de 2023 y registrando ese día el valor promedio más elevado en Estados Unidos, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) citados por CNBC.

Esta cifra representa un aumento del 30 % desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto con Irán a finales de febrero.

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Ese jueves, el precio de la gasolina en California se ubicó en USD 6,01 por galón, superando los valores registrados en otros estados y marcando un máximo que no se observaba en más de seis meses, según la AAA.

Este incremento coincide con el inicio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuyas consecuencias repercutieron inmediatamente en el mercado energético, afectando los bolsillos de los consumidores y los costos logísticos.

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El impacto del conflicto armado, iniciado el 28 de febrero, se trasladó con rapidez a los precios del diésel en California.

El valor promedio de la gasolina en California supera al del resto de Estados Unidos por el impacto del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán (REUTERS/Mike Blake)

El combustible llegó a USD 7,50 por galón (USD 1,98 por litro), lo que implica un incremento del 47 % respecto al inicio de las hostilidades, según datos de la AAA.

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Este nivel es uno de los más altos de los últimos años en la región y agudiza las preocupaciones de los sectores productivos y del transporte de carga, que dependen esencialmente de este insumo para la distribución de mercancías.

En el ámbito nacional, el promedio del combustible subió a USD 4,30 por galón (USD 1,14 por litro) el jueves, tras encarecerse 27 centavos en solo una semana, según la AAA y CNBC.

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Este repunte sucedió luego de varias semanas con precios estables, un comportamiento atribuido al descenso previo de las cotizaciones internacionales del petróleo.

La expectativa de un acuerdo para finalizar el enfrentamiento bélico y reabrir el Estrecho de Ormuz había generado una moderación temporal en los valores, pero la continuidad del conflicto anuló esa tendencia.

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El diésel en California se elevó a USD 7,50 por galón, registrando un aumento del 47 % tras el inicio de las hostilidades (REUTERS/Mike Blake)

El efecto del conflicto en los precios energéticos

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán generó consecuencias inmediatas en los mercados energéticos internacionales.

El Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del comercio global de crudo, permanece bloqueado por Irán, según CNBC.

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Este escenario incrementó la volatilidad en los precios del petróleo e impactó de forma directa en los surtidores estadounidenses y especialmente en California, donde la dependencia de las importaciones y los altos impuestos estatales agravan el efecto inflacionario.

La Asociación Estadounidense del Automóvil atribuyó el aumento persistente en los precios de la gasolina y del diésel en California a factores internacionales —como la tensión militar y el bloqueo de Ormuz— junto con problemas estructurales locales.

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Se destacan la limitada capacidad de refinación y las estrictas normas ambientales, que restringen la oferta y amplifican la sensibilidad del mercado ante eventos globales.

El incremento de 27 centavos en el precio nacional de la gasolina en una semana constituye uno de los saltos más pronunciados desde 2022 (REUTERS/Bing Guan/Foto de archivo)

Analistas consultados por CNBC añadieron que, más allá del encarecimiento del crudo, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la posibilidad de nuevas sanciones internacionales indujeron compras especulativas y acumulaciones preventivas de inventarios, reforzando así la presión alcista sobre los precios.

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Impacto en la cadena logística y los consumidores

El abrupto encarecimiento de los combustibles provoca efectos en cascada sobre la economía californiana y, en menor medida, sobre el conjunto del país.

Empresas de transporte, distribución y logística reportan incrementos sustanciales en sus costos operativos, que terminan reflejándose en precios finales más altos para los consumidores.

El sector agrícola y la industria alimentaria, especialmente dependientes del diésel para transportar sus productos, encabezan la lista de afectados por la situación.

De acuerdo con la AAA, el aumento de 27 centavos en el precio nacional de la gasolina en solo una semana constituye uno de los saltos más bruscos desde 2022.

Esta reacción, vinculada a la persistencia del bloqueo iraní y la falta de soluciones diplomáticas inmediatas, suscitó advertencias sobre eventuales impactos inflacionarios en bienes básicos y servicios esenciales.

La situación californiana evidencia el impacto directo de los conflictos geopolíticos sobre la economía cotidiana. La confluencia de factores internacionales, limitaciones edilicias y expectativas de mercado hace que el estado marque los precios más elevados de combustibles en Estados Unidos, repercutiendo tanto en usuarios individuales como en empresas y el sector servicios.

AAA señala que la escasa capacidad de refinación y los altos impuestos estatales intensifican la presión sobre los precios de la gasolina y el diésel en California (REUTERS/Mike Blake)

Perspectivas y alternativas ante la crisis energética

Autoridades estatales y federales iniciaron conversaciones con el sector energético para analizar respuestas que aminoren el impacto de los precios.

Entre las alternativas figuran la liberación estratégica de reservas, la flexibilización temporal de algunas regulaciones ambientales y el estímulo a la producción local de combustibles alternativos.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, mientras continúe la tensión en el Estrecho de Ormuz y no exista un acuerdo internacional que estabilice el comercio de crudo, es probable que los precios de la gasolina y el diésel se mantengan altos, con episodios de fuerte volatilidad sujetos a la evolución del conflicto.

La coyuntura revela la vulnerabilidad de los mercados energéticos ante factores externos y la necesidad de diversificar fuentes de abastecimiento para reducir la dependencia de crisis internacionales.